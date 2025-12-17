България

Тежка катастрофа край УНСС в София

Движението в района е затруднено

17 декември 2025, 17:05
Тежка катастрофа край УНСС в София
Източник: NOVA, Иван Кънчев

Л ек автомобил и мотор се удариха на кръстовището пред УНСС. Вследствие на сблъсъка 52-годишният моторист е с политравма. Транспортиран е за лечение във ВМА.

Тежка катастрофа с автобус на градския транспорт в София

От Спешна помощ потвърдиха пред NOVA, че сигналът за катастрофата на ул. „8 декември” е получен в 16:05 ч. Веднага е изпратен екип от „Младост”, който пристигнал на място за няколко минути.

Две жени и дете пострадаха при катастрофа край УНСС

Движението в района е затруднено. Спрени са и автобусите на градския транспорт.

Източник: NOVA    
Катастрофа Моторист Кръстовище
