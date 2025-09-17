Свят

Хиляди протестираха в Лондон срещу посещението на Тръмп

Лондонската полиция изчисли, че в протеста са участвали около 5000 души

17 септември 2025, 23:21
Хиляди протестираха в Лондон срещу посещението на Тръмп
Източник: EPA/БГНЕС

Х иляди протестиращи срещу Доналд Тръмп се събраха в центъра на Лондон, за да осъдят безпрецедентната втора държавна визита на американския президент в Обединеното кралство.

Лондонската полиция изчисли, че в протеста са участвали около 5000 души, предаде АФП.

Докато Тръмп бе посрещнат с червен килим в Уиндзорския замък, на около 35 километра западно от Лондон, демонстрантите маршируваха в центъра на британската столица.

Мелания Тръмп носи най-драматичната си шапка досега

„Протестираме, предполагам, срещу всичко, свързано с Доналд Тръмп. Не знаеш какъв плакат да носиш, наистина, има толкова много неща“, заяви бившият 67-годишен учител Дейв Локет.

„Той сее разруха и безредие по цялата Земя. Ако идеите на Тръмп проникнат в това общество, тогава става дума за фашизъм в Великобритания“, добави протестиращият.

Напрежение във въздуха със самолета на Тръмп Air Force One

Протестиращите се събраха в ранния следобед близо до централата на Би Би Си, преди да се отправят на юг към Парламентският площад за митинг, организиран от известния комедиант Ниш Кумар и инфлуенсъра Коко Кхан, с участието на различни оратори.

Сред тях бяха новият лидер на Зелената партия Зак Полански, ветеранът от левицата и депутат Джереми Корбин и писателят и активист за опазване на околната среда Джордж Монбиот.

Яши Срирам, лекар от Индия, се появи с плакат с надпис: „Спрете геноцида, спрете Тръмп“.

„Исках просто да покажа подкрепата си за палестинския народ, повече от всичко друго. Не мисля, че някой трябва да приветства Тръмп в този момент. Страшно е, че той изобщо е лидер на една страна“, каза 32-годишната жена.

Демонстрацията беше организирана от групата Коалиция „Спрете Тръмп“, с подкрепата на широк съюз от организации.

Източник: БГНЕС    
Тръмп Лондон протест
Последвайте ни
Спират топлата вода в „Дружба 2“ за 90 дни

Спират топлата вода в „Дружба 2“ за 90 дни

Израел заплаши Европейския съюз с ответен отговор

Израел заплаши Европейския съюз с ответен отговор

Лавров свали картите: Киев не може да представлява Новорусия

Лавров свали картите: Киев не може да представлява Новорусия

Въвеждат нов вид винетка

Въвеждат нов вид винетка

Важно за данъкоплатците: Наближава крайният срок за корекция на декларациите

Важно за данъкоплатците: Наближава крайният срок за корекция на декларациите

pariteni.bg
Как да почистим котешката урина

Как да почистим котешката урина

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 1 ден
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 1 ден
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 1 ден

Виц на деня

- Сине, няма ли да се жениш? Остаря вече! - Не мога да си намеря булка, тате! - Тарзан в джунглата намери, ти във Фейсбук…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Литва обвини 15 души за тероризъм, свързан с Русия

Литва обвини 15 души за тероризъм, свързан с Русия

Свят Преди 1 час

Според литовската прокуратура заподозрените са използвали куриерски компании, за да изпратят четири пратки с експлозиви,

Нови задочни реплики между президента и управляващите за ВМЗ и „Райнметал”

Нови задочни реплики между президента и управляващите за ВМЗ и „Райнметал”

България Преди 1 час

Темата беше коментирана и в кулоарите на Народното събрание

САЩ направиха първа вноска за възстановяване на Украйна

САЩ направиха първа вноска за възстановяване на Украйна

Свят Преди 3 часа

Дяловото участие на Украйна и САЩ във Фонда е 50 на 50 процента

Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финанси

Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финанси

България Преди 4 часа

Финансовият министър добави още, че Василев няма нито един Закон за държавния бюджет по време на управлението му

Издирват изчезнал човек в София

Издирват изчезнал човек в София

България Преди 5 часа

Георги Ганчев е напуснал дома си на 30 август

АПИ обяви промени в движението по AM "Тракия"

АПИ обяви промени в движението по AM "Тракия"

България Преди 6 часа

Промените са заради геодезическо заснемане и премахване на крайпътна растителност

Полска ракета или руски дрон удари къща в Полша?

Полска ракета или руски дрон удари къща в Полша?

Свят Преди 6 часа

Туск: Цялата отговорност пада върху Русия

Джорджеску се сравни с Тръмп, протести и дело в Румъния

Джорджеску се сравни с Тръмп, протести и дело в Румъния

Свят Преди 7 часа

Някои от демонстрантите днес проявиха агресия и се опитаха да пробият кордона от жандармеристи

.

Кошер 2025 стартира: Най-голямото бизнес събитие в България събира хиляди участници и стотици компании

Любопитно Преди 7 часа

В рамките на два дни София става сцена на вдъхновяващи разговори, нови професионални срещи и реални възможности за растеж

Карди Би очаква бебе номер четири!

Карди Би очаква бебе номер четири!

Любопитно Преди 7 часа

"Сега можете да купите албума ми, за да мога да купя памперси и пелени "

Въртят се милиони в българския футбол - ФИФА разкри сумите

Въртят се милиони в българския футбол - ФИФА разкри сумите

Не просто футбол Преди 8 часа

От началото на юни до началото на септември 2025 г. българските клубове са осъществили 117 входящи трансфера на обща стойност 13,6 милиона долара

Съдиите по дело за Благомир Коцев си направиха отвод

Съдиите по дело за Благомир Коцев си направиха отвод

България Преди 8 часа

Преди дни защитата му поиска кметът на Варна да бъде освободен

.

Филмът „Дяволски игри“ с турне в България

Любопитно Преди 8 часа

Фентъзи трилърът с Мики Рурк, Гари Стреч и Деси Тенекеджиева посреща и зрители в неравностойно положение в серия от благотворителни прожекции

Мелания Тръмп носи най-драматичната си шапка досега

Мелания Тръмп носи най-драматичната си шапка досега

Свят Преди 8 часа

Разкриха истинската причина за това, че не е направила реверанс по време на държавното посещение в Обединеното кралство

<p>Конфликтът&nbsp;между Испания и Израел взе първите си&nbsp;жертви&nbsp;</p>

Конфликтът между Испания и Израел заплашва Евровизия и Световното първенство по футбол

Свят Преди 8 часа

Мадрид заплаши с бойкот Евровизия, ако на Израел е позволено да участва - а конфликтът се пренесе и на футболния терен

Украйна ратифицира исторически 100-годишен пакт за сигурност

Украйна ратифицира исторически 100-годишен пакт за сигурност

Свят Преди 9 часа

Неговите разпоредби обхващат широк спектър от области, от военно сътрудничество до търговия и културен обмен.

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
1

3 лъва се заселиха в Старозагорския зоопарк

sinoptik.bg
1

Гургулиците и градските лястовици отлитат на Юг

sinoptik.bg

Доналд Тръмп към принцеса Кейт: Красива си, толкова си красива! (СНИМКИ)

Edna.bg

На 50 Нети показа биологичната си майка Джилда (СНИМКИ)

Edna.bg

ПСЖ започна защитата на титлата в ШЛ впечатляващо

Gong.bg

Интер стартира победоносно кампанията си в ШЛ

Gong.bg

Следовател за трагедията в „Слънчев бряг”: Неизправност на превозното средство не е установена

Nova.bg

Разлог запали свещичка за Иван - детето, което загина след падане от парашут

Nova.bg