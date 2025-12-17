Гръцките фермери продължават блокадите въпреки обещанията

Г ръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис обяви допълнителна подкрепа за земеделските производители, но протестиращите остават непоколебими в блокадите си на ключови гранични пунктове със Северна Македония и България.

Блокадите продължават на митническите пунктове Евзони и Ники, както и на Промахонас и Ексохи. Земеделските производители поддържат дългосрочни прекъсвания както на входните, така и на изходните пунктове, съобщи в. „Катимерини“.

На митническия пункт Промахонас на българската граница гръцките производители организират осемчасова блокада, която ще започне в 12:00 ч., насочена срещу международните транспортни камиони. Леките автомобили и автобусите все още могат да преминават. Блокадата се подкрепя от различни синдикати, чиито представители трябва да се съберат на мястото в 11:30 ч.

Междувременно в Неврокопи, Драма, близо до България, земеделските производители и животновъдите провеждат подобна блокада от 12:00 до 20:00 часа на митническия пункт. През това време всички камиони са блокирани, а леките автомобили и туристическите автобуси се пренасочват по алтернативни пътища.

В митническия пункт Евзони, граничещ със Северна Македония, производителите гласуваха на общо събрание да проведат четиричасова блокада, започваща в 18:00 ч., която ще засегне както входящия, така и изходящия трафик. Всички превозни средства, включително камиони и леки автомобили, ще бъдат спрени, с изключение на спешните случаи.

По същия начин, в митническия пункт Ники, фермерите продължават блокадата си от 19:00 до 23:00 ч., фокусирайки се върху всички камиони.

Въпреки обещанията на гръцкото правителство, сред фермерите в Солун нарастват опасенията. Няколко пътища остават засегнати от продължаващите блокади, включително трафикът към Солун, който ще бъде затворен от 12:00 до 14:00 ч.

Следващите стъпки на производителите се очаква да бъдат определени по време на национално събрание на 18 декември от 14:00 часа в Серес.