Свят

Гръцките фермери продължават блокадите въпреки обещанията

На митническия пункт Промахонас на българската граница гръцките производители организират осемчасова блокада, която ще започне в 12:00 ч

17 декември 2025, 11:38
Омбудсманът сезира МОН за скритите камери в 138-о училище

Скандал с расистки жест лиши „Мис Финландия" от титлата ѝ

Нови видеозаписи показват Ник Райнър часове преди жестокото убийство на родителите му

Защо терористите от Сидни са пътували до Филипините

Лукашенко призова Тръмп да действа за спиране на войната в Украйна

Тръмп нареди блокада на

Равин Ели Шлангер, баща на пет деца, е първата погребана жертва на атаката край Сидни

Наргес Мохамади, носителка на Нобелова награда, претърпя побои при ареста си

Г ръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис обяви допълнителна подкрепа за земеделските производители, но протестиращите остават непоколебими в блокадите си на ключови гранични пунктове със Северна Македония и България.

Блокадите продължават на митническите пунктове Евзони и Ники, както и на Промахонас и Ексохи. Земеделските производители поддържат дългосрочни прекъсвания както на входните, така и на изходните пунктове, съобщи в. „Катимерини“.

На митническия пункт Промахонас на българската граница гръцките производители организират осемчасова блокада, която ще започне в 12:00 ч., насочена срещу международните транспортни камиони. Леките автомобили и автобусите все още могат да преминават. Блокадата се подкрепя от различни синдикати, чиито представители трябва да се съберат на мястото в 11:30 ч.

Междувременно в Неврокопи, Драма, близо до България, земеделските производители и животновъдите провеждат подобна блокада от 12:00 до 20:00 часа на митническия пункт. През това време всички камиони са блокирани, а леките автомобили и туристическите автобуси се пренасочват по алтернативни пътища.

В митническия пункт Евзони, граничещ със Северна Македония, производителите гласуваха на общо събрание да проведат четиричасова блокада, започваща в 18:00 ч., която ще засегне както входящия, така и изходящия трафик. Всички превозни средства, включително камиони и леки автомобили, ще бъдат спрени, с изключение на спешните случаи.

По същия начин, в митническия пункт Ники, фермерите продължават блокадата си от 19:00 до 23:00 ч., фокусирайки се върху всички камиони.

Въпреки обещанията на гръцкото правителство, сред фермерите в Солун нарастват опасенията. Няколко пътища остават засегнати от продължаващите блокади, включително трафикът към Солун, който ще бъде затворен от 12:00 до 14:00 ч.

Следващите стъпки на производителите се очаква да бъдат определени по време на национално събрание на 18 декември от 14:00 часа в Серес. 

Източник: БГНЕС    
Земеделски протести Гранични блокади Гърция Промахонас Митнически пунктове Камиони Мицотакис България Северна Македония Пътни блокади
"Има такъв народ" пред президента Радев: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране

Скандал с расистки жест лиши „Мис Финландия" от титлата ѝ

ЕС се огъна, ДВГ остава и след 2035 г.

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора
Последни новини

Шокиращи случаи в Самоков, момиче заплашва с нож, а момче удря с бокс

България Преди 6 минути

Украйна удари руска рафинерия и петролен склад в Ростовска област

Свят Преди 7 минути

Регионалният оперативен щаб в Краснодарския край заяви, че "отломки от дрон са паднали на територията на рафинерията" в Славянск на Кубан, което е довело до пожар

Новият формат „Вече играеш… Стоичков“ започва на 11 януари по NOVA

Любопитно Преди 21 минути

Аня Пенчева, Мартин Макариев и Владимир Памуков ще оценяват кандидатите за ролята на Христо Стоичков в игралния филм за него

Фон дер Лайен: Руските активи остават блокирани

Свят Преди 21 минути

Руските авоари ще останат блокирани, докато Русия не спре войната и не изплати репарации на Украйна

Мъж е с прободни рани след сбиване, има задържани

България Преди 56 минути

Иззет е метален нож и други веществени доказателства

Хакери откраднаха данните на потребители на "Порнхъб"

Свят Преди 56 минути

„Искаме плащане на откуп в биткойн, за да предотвратим публикуването на данни и да ги изтрием“,заявиха хакерите

СДВР: По случая в 138-о училище в София е образувано досъдебно производство

България Преди 1 час

От СДВР не дадоха повече информация по случая

<p>Балоните от Беларус: Контрабанда или хибридна атака</p>

Свят Преди 1 час

Генералната прокуратура заяви, че предполагаемата мрежа се „характеризира с много строга конспирация и разпределение на ролите“

Доналд Тръмп

Свят Преди 1 час

„Това беше страхотна година за страната ни и най-доброто тепърва предстои!“, написа Тръмп

Костадинов: Правителството падна заради бюджета, а сега се гласува същият документ

България Преди 1 час

"За нас най-доброто е да има нов бюджет", заяви Костадинов

Белгия замрази заплатите на депутатите за четири години

Свят Преди 1 час

Федералните депутати в Белгия получават 9000 евро месечна заплата преди облагане и са 150 на брой

Земетресение с магнитуд 4 разтърси Хатай

Свят Преди 1 час

Трусът е регистриран на дълбочина 7,41 километра, като за момента няма информация за пострадали хора

<p>НС&nbsp;ще разгледа редовния Бюджет за 2026</p>

България Преди 1 час

Предложението за включване на точките в дневния са обсъдени на консултации на председателки съвет

Саудитската Midad Energy е водещ кандидат за покупката на "Лукойл"

Свят Преди 1 час

Лукойл" има срок до 17 януари да продаде активите си, а работата на бензиностанциите може да продължи до 29 април 2026 г

<p>Василев: Управляващите се опитват да си прокарат крадливия бюджет</p>

България Преди 1 час

Бюджетът, който беше повод стотици хиляди хора да излязат в градовете, сега ще бъде приет, каза и Ивайло Мирчев от ПП-ДБ

"Гринч" открадна гигантски надуваем Дядо Коледа

Любопитно Преди 2 часа

„Кой краде Дядо Коледа? Все пак е Коледа“, попита собственикът на надуваемата атракция

