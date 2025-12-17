Как се стигна до ареста на директора на 138 СУЗИЕ за камери в тоалетните

Радостин Василев за сблъсъка с Далоолу: Около 40-50 секунди го търпях и след това се наложи да го отстраня

В тоалетните на 138 СУ „Проф. Васил Златарски“ в София са били поставени 11 камери за видеонаблюдение на първия до третия етаж, като част от тях са били монтирани над писоарите. Сигналът от камерите е бил отвеждан до кабинета на директора Александър Евтимов.

Сигналът е подаден от леля на ученичка в 9-и клас. При проверка в дома на директора са открити 11 флашки със записи от училището. Установено е, че той е показвал кадри от тоалетните на класен ръководител с цел да демонстрира предполагаемо неправомерно поведение на ученици.

Открита е фактура от октомври, според която директорът лично е закупил камерите за скрито наблюдение. Към момента той не е дал обяснение за поставянето им. Материалите са докладвани в Софийската районна прокуратура.

Евтимов е привлечен като обвиняем за две тежки престъпления – незаконно използване на специални технически средства и създаване на порнографски материал с участието на непълнолетни. Той е задържан за 72 часа, като се иска постоянен арест. Предвидените наказания са до осем години лишаване от свобода.

Неофициален коментар за Vesti.bg от представител на 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в София изказа мнение по темата.

Източникът заявява че, мнението му по случая е противоречиво. Той описва предишни инциденти в училището, които може да са мотивирали поставянето на камерите.

Той посочва, че през лятото на 2025 г. са извършени ремонти на тоалетните, при които е сменено абсолютно всичко.

Коментира, че е имало случаи на вандализъм в тоалетната, при който санитарният възел е "омазан с фекалии" .

Източникът разказва, че по време на междучасие отличник от училището е бил умишлено възпрепятстван от свои съученици, които притискали вратата на тоалетната кабинка, за да го забавят и така да му бъде отбелязано закъснение или отсъствие. По думите му това не е изолиран случай - в училището има и други подобни прояви, както и инциденти, свързани с умишлено повреждане на санитарните съоръжения, както и надписи по стените.

По думите му преди около седмица гимназист е изписал нецензурни надписи в наскоро ремонтираната тоалетна, след което, съгласно установената процедура, са били повикани родителите и е било обсъдено дисциплинарното му наказание. Няколко дни по-късно, след като се е разчуло за наличието на камери, група деветокласници е повредила вратата на тоалетната, като и в този случай са били предприети стандартните мерки и са проведени разговори с родителите на замесените ученици.

Камерите вероятно са поставени с цел да предотвратяват подобни проблеми.

Представителят подчертава, че не оправдава директора за поставянето на камерите, но разбира мотивите му.

Събитията кулминират на 16 декември 2025 г. „Вчера (вторник – 16.12.2025 г.) сценарият беше въведен в изпълнение. Полиция, униформени, ГДБОП и цивилни влязоха в училището сякаш в него има бомба, така протече целият следобед“, описва източникът.

Тези действия засилиха напрежението сред учениците и преподавателите, разказва източникът.

Той изразява загриженост за последиците. „Ако директорът е направил нещо, нека си понесе съответните санкции. Най-лошото в тази ситуация е, че тези деца, които чупят, тормозят, рушат, ще излязат като герои, което за мен е най-тревожното. При всички случаи това ще подкопае доверието към институцията и към едно от добрите училища в София", заключава представителят.

Този коментар е неофициален и отразява гледната точка на източника от училището!

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Припомняме, че във вторник в Министерството на образованието и науката е постъпила информация, че директорът на 138-о СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в София е задържан.

Омбудсманът сезира МОН за скритите камери в 138-о училище

Днес омбудсманът Велислава Делчева изпрати писмо до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев във връзка с публично разпространената информация за действия на директора на столичното училище.

Омбудсманът изразява тревога и подчертава, че при доказване на подобни действия би било налице изключително тежко и недопустимо посегателство върху основни права на децата. Подобна практика би представлявала грубо нарушение на правото на лична неприкосновеност, на човешкото достойнство и на защитата на интимната сфера на детето, ценности, които са фундамент както за българската правна система, така и за международните стандарти за закрила на детето.

В писмото на омбудсмана се посочва, че макар темата за насилието между деца и за сигурността в училищната среда да е във фокуса на обществения и институционалния дебат, настоящият случай показва опасен риск от изместване на границите - от търсене на сигурност към практики на контрол и наблюдение, които могат да доведат до сериозно накърняване на личността и психическата неприкосновеност на децата.

Омбудсманът подчертава, че училището трябва да бъде защитена и сигурна среда, в която децата да се развиват като пълноценни личности, без страх, унижение и посегателство върху личното им пространство. Всеки акт, който създава усещане за наблюдение или нарушава интимната сфера на детето, разрушава доверието в училището като място за учене и израстване и нанася тежки щети върху психическото и емоционалното благополучие на учениците.

В тази връзка омбудсманът настоява да бъде гарантирана навременна, пълна и прозрачна информираност на родителите и настойниците, както за предприетите незабавни действия по случая, така и за мерките за превенция, които ще бъдат въведени с цел недопускане на подобни посегателства в бъдеще, ако те бъдат доказани. Родителите трябва да бъдат активна и информирана страна в процеса по гарантиране на сигурна и защитена училищна среда.

В позицията си общественият защитник напомня, че всички училищни политики и управленски решения трябва да са в пълно съответствие с принципите и духа на Конвенция на ООН за правата на детето, която утвърждава човешките права, личното достойнство и най-добрия интерес на всяко дете като водещ стандарт.

Омбудсманът изразява очакване Министерство на образованието и науката в рамките на своите правомощия да предприеме всички необходими действия за изясняване на случая, както и за недопускане на подобни тежки посегателства и за гарантиране на училищна среда, в която правата, достойнството и благополучието на децата са реално защитени и поставени в центъра на образователната политика.

Васил Терзиев за случая в 138-о СУЗИЕ: Недопустимо посегателство върху децата в училище

По-рано днес кметът на София Васил Терзиев призовава органите на реда да проведат разследване в пълен обем, с цялата строгост на закона и без никакви компромиси относно случая в 138-о СУЗИЕ.

"Камери в санитарни помещения са абсолютно недопустими и представляват тежко нарушение на закона и на елементарни морални норми, каза столичният кмет. По думите му това е тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца. "Разбирам напълно тревогата, гнева и въпросите на родителите", каза Терзиев.

Камери не могат да бъдат поставяни в помещения, където има очакване за поверителност, като тоалетни, помещения за лична хигиена и сън. Това е категорично посочено в практиката на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по казуси за видеонаблюдение в училищата, допълни Терзиев. Общинската система за видеонаблюдение обхваща всички общински училища в София, но тя е за външни и общи външни пространства, управлявани от дирекция „Сигурност“, уточни той.

Столичната община ще съдейства изцяло на МВР и прокуратурата за пълното изясняване на всички факти и за търсене на наказателна отговорност, заявиха от общинската администрация. "Няма да има толерантност към подобни действия", каза кметът.

По закон Столичната община е собственик на сградите на общинските училища, но управлението на дейността в тях, включително използването на технически средства в сградите, е в правомощията и отговорността на директорите, които са органи за управление и контрол на съответната институция. Това обаче не освобождава никого от отговорност да гарантира сигурна и законосъобразна среда за децата, допълниха от столичната администрация.

За да повиши прозрачността и превенцията, от общината ще бъде въведен уведомителен режим, при който директорите на образователните институции ще предоставят информация за всички поставени системи за видеонаблюдение - включително местоположението на камерите и фирмите, които ги поддържат.

Столичната община няма правомощия да поставя или управлява вътрешни камери в училищни сгради и категорично се обявява против практиката подобни системи да бъдат финансирани със средства, събирани от родители. От администрацията допълниха, че ще работят съвместно с Министерството на образованието и науката за по-ясни национални правила и по-строг контрол, за да не се допуска подобно посегателство никога повече. Няма по-висок приоритет от сигурността, личното пространство и достойнството на децата. Това е отговорност, която институциите сме длъжни да носим ежедневно и без компромиси, казаха още от Столичната община.

"Силно се надявам да не е вярно" – реакция на родителите след скандала в 138-о училище в София

Тази сутрин родители на ученици от 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ изразиха притесненията си пред екип на NOVA във връзка със задържането на директора Александър Евтимов.

Разследването на СДВР започва след сигнал на родители за нерегламентирано поставени камери в тоалетните на училището.

„Доколкото разбрах от няколко дни е започнало да се говори в училището за тези камери. Силно се надявам да не е вярно”, заяви баща на ученичка от 11 клас.

Други родители са разбрали, че училищната психоложка се е обърнала към органите на МВР.

Майка разказа, че директорът е поел училището преди 2 години и от тогава има проблеми с него. По думите ѝ от тогава си тръгнали около 40 родители.

„Правим всичко възможно да продължи нормалният учебен процес, децата да са спокойни”, заяви д-р Климент Христов, старши експерт в Регионалното управление „Образование”-София.

Той обясни, че до момента няма подавани подобни сигнали срещу директора. Има обаче такива, свързани с учебния процес. „Те са проверявани, изготвени са предписания във връзка с провеждането на учебния процес и управлението на училището”, каза Христов.