Ел Фанинг обяви Джак Блак за "най-секси мъжа на света“, отговорът му стана хит

И звестният холивудски актьор Джак Блек се оказа напълно объркан, след като в неделя, 14 декември, видео в TikTok разкри, че 27-годишната Ел Фанинг го смята за "изключително секси" и "идеалния мъж", предизвиквайки хумористичен отговор от страна на Блек.

Фанинг също нарече актьора „най-горещия мъж, когото някога съм виждала в живота си“ и " ходещ секс".

Same Elle, same. Jack Black shares his reaction to Elle Fanning's compliment: https://t.co/sTOhAlu3Bc pic.twitter.com/TQZk0SOQZp — E! News (@enews) December 16, 2025

„Чували ли сте за дисморфия на тялото?“, отговори звездата от „Училище за рок“. „Когато се погледнеш, си казваш: „О, аз съм толкова грозен“, но всъщност си това великолепно създание? Мисля, че тя има нещо като обратното на това, където ме гледа, а аз обективно съм грозен като гоблин, и тя вижда великолепно създание, очевидно.“

Блек също подчерта, че Фанинг има „гоблинска дисморфия“.

Elle Fanning, 27, thinks Jack Black, 56, is the ‘hottest man’ she’s ever seen — here’s how he reacted https://t.co/Iak4edcv4t pic.twitter.com/RAyQhxIUtn — New York Post (@nypost) December 16, 2025

„Благодаря“, продължи той. „Оценявам комплимента, но трябва да затворя очи, защото не мога да осмисля това, което чувам. Но благодаря, Ел.“

„Към гаджето“, пошегува се Блек за партньора на Фанинг от две години, Гъс Уенър. „Човече, нямаме вражда. Всичко е наред. Не съм направил нищо, за да заслужа това внимание.“

Това не е първият път, когато Фанинг изразява любовта си към Блек.

През 2024 г. тя се появи в „The Tonight Show“ и разкри, че Уенър (35) е казал на актьора от „Nacho Libre“ на наградите „Златен глобус“: „Ти си нейният пропуск за изневяра.“