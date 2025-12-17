Свят

Нови видеозаписи показват Ник Райнър часове преди жестокото убийство на родителите му

По-рано същата вечер между Ник и родителите му е избухнал „много шумен“ спор по време на празнично парти, организирано от Конан О’Брайън

17 декември 2025, 10:00
Защо терористите от Сидни са пътували до Филипините

Лукашенко призова Тръмп да действа за спиране на войната в Украйна

Тръмп нареди блокада на

Равин Ели Шлангер, баща на пет деца, е първата погребана жертва на атаката край Сидни

Наргес Мохамади, носителка на Нобелова награда, претърпя побои при ареста си

Киев: Съюзниците подкрепиха украинското оръжейно производство с 5 млрд. долара през 2025 г.

САЩ обявиха колумбийската

Тръмп въведе ограничения за влизане на чуждестранни граждани в САЩ

З ловещо видео показва Ник Райнър да се разхожда спокойно в близост до дома на родителите си в Брентвуд само часове преди ужасяващото двойно убийство, което разтърси Холивуд.

32-годишният Ник Райнър изглежда напълно невъзмутим, докато върви покрай местна бензиностанция малко преди полунощ в събота. Това се вижда от кадри от охранителни камери, с които разполага изданието The Post. Мъжът е облечен в сини дънки, риза с дълъг ръкав и бейзболна шапка, а на гърба си носи раница.

Роб и Мишел Райнър са били убити рано сутринта в неделя, съобщи окръжният прокурор на окръг Лос Анджелис. Новите видеозаписи показват, че Ник е бил в непосредствена близост до семейния дом само часове преди родителите му да бъдат намушкани до смърт. Бензиностанцията, край която е заснет, се намира на няколко пресечки от дома на семейство Райнър в Брентвуд. На кадрите се вижда как Ник върви в посока, отдалечаваща се от имота.

По-рано същата вечер между Ник и родителите му е избухнал „много шумен“ спор по време на празнично парти, организирано от Конан О’Брайън, потвърдиха източници пред The Post. Според NBC News Ник се е скарал и с комика Бил Хейдър на същото събитие, след което е напуснал ядосан.

Все още не е ясно в колко часа семейството е напуснало партито в събота вечерта.

Телата на Роб и Мишел Райнър са били открити около 15:30 ч. в неделя от дъщеря им Роми. Според съобщенията, двамата – които са женени от 1989 г. – са били намушкани до смърт, като гърлата им са били прерязани. Роми е предупредила пристигналите на място полицаи, че Ник е „опасен“, съобщи TMZ.

Детективи от полицейското управление на Лос Анджелис са посетили бензиностанцията в близост до дома на Райнър в понеделник сутринта – ден след откриването на телата – в търсене на евентуални видеозаписи от охранителни камери, на които да се вижда Ник в района, съобщи източник пред The Post. Разследващите са поискали записите да бъдат обработени, така че да обхващат конкретен времеви интервал, и когато Райнър се е появил на кадрите, те възкликнали: „Ето го“, разказва източникът. По думите му часовникът на охранителната камера е показвал грешен час и всъщност е бил с един час напред спрямо местното време.

Според TMZ Ник Райнър се е настанил в хотел Pierside Santa Monica около 4:00 ч. сутринта в неделя. При пристигането си той изглеждал „разчистен“, без видими следи от кръв или порязвания. По-късно обаче, когато хотелският персонал влязъл в стаята му, открил „душ, пълен с кръв“, както и следи от кръв върху леглото, съобщава изданието.

Райнър е бил арестуван около 21:15 ч. в неделя вечерта от отдела за борба с бандите и наркотиците към полицията в Лос Анджелис. Драматични кадри показват как полицаи в немаркирани автомобили се нахвърлят, за да го задържат в близост до квартал Експошън Парк в Лос Анджелис.

Ник Райнър е обвинен в двойното убийство на родителите си – Роб и Мишел Райнър.

Ник Райнер двойно убийство убийство на родители Брентвуд Роб и Мишел Райнер полицейско разследване
Ритник в корема: Депутати на МЕЧ и

Климатолог: Сняг за Коледа е малко вероятен, застудяване идва след празниците

"БСП-Обединена левица" при президента Радев: С удължителен бюджет поставяме под риск съществуването на големи групи уязвими хора

Нови видеозаписи показват Ник Райнър часове преди жестокото убийство на родителите му

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

ЕС се огъна, ДВГ остава и след 2035 г.

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата
СДВР предотврати огромна имотна измама в София
Белгия замрази заплатите на депутатите за четири години

Федералните депутати в Белгия получават 9000 евро месечна заплата преди облагане и са 150 на брой

<p>Сачева: Удължителният бюджет най-вероятно ще бъде приет още днес</p>

Деница Сачева: Удължителният бюджет най-вероятно ще бъде приет още днес

България Преди 8 минути

Парламентът ще разгледа на първо четене проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавния бюджет за 2026 г.

Лукойл" има срок до 17 януари да продаде активите си, а работата на бензиностанциите може да продължи до 29 април 2026 г

Бюджетът, който беше повод стотици хиляди хора да излязат в градовете, сега ще бъде приет, каза и Ивайло Мирчев от ПП-ДБ

"Гринч" открадна гигантски надуваем Дядо Коледа

„Кой краде Дядо Коледа? Все пак е Коледа“, попита собственикът на надуваемата атракция

ChatGPT вече прави много по-реалистични изображения

OpenAI навакса изоставането от Gemini Nano Banana Pro

Според учените динозаврите са били прозавроподи – тревопасни животни с дълги шии, малки глави и остри нокти

В стаята бяха изложени снимки от пленарната зала от приемането на промените в Конституцията, брифинги на Пеевски с представители на ПП-ДБ

Арестуваха жена, скрила бръснарски ножчета в хляб

Смята се, че жената е психично нестабилна и е желала да причини телесна повреда

"Няма да има толерантност към подобни действия", каза кметът

Снимката е илюстративна

Името Данаил идва от иврит и в превод означава „Бог е моят съдия”

Заради "гърмящи" тръби: Авария превърна блок в сауна, а детска градина може да остане на студено

Случайт е от квартал "Лозенец"

Делото се гледа при закрити врата заради приложена към него папка с класифицирана информация

Дискусията е израз на значението на политическите и икономическите отношения между ЕС и партньорите от Западните Балкани

Първата среща ще бъде от 10:00 ч. с "БСП-Обединена левица" и след това с "Има такъв народ" от 11:30 ч.

Учените откриха неочаквана връзка между здравето на сърцето и рака

