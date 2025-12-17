Нови видеозаписи показват Ник Райнър часове преди жестокото убийство на родителите му

З ловещо видео показва Ник Райнър да се разхожда спокойно в близост до дома на родителите си в Брентвуд само часове преди ужасяващото двойно убийство, което разтърси Холивуд.

32-годишният Ник Райнър изглежда напълно невъзмутим, докато върви покрай местна бензиностанция малко преди полунощ в събота. Това се вижда от кадри от охранителни камери, с които разполага изданието The Post. Мъжът е облечен в сини дънки, риза с дълъг ръкав и бейзболна шапка, а на гърба си носи раница.

Роб и Мишел Райнър са били убити рано сутринта в неделя, съобщи окръжният прокурор на окръг Лос Анджелис. Новите видеозаписи показват, че Ник е бил в непосредствена близост до семейния дом само часове преди родителите му да бъдат намушкани до смърт. Бензиностанцията, край която е заснет, се намира на няколко пресечки от дома на семейство Райнър в Брентвуд. На кадрите се вижда как Ник върви в посока, отдалечаваща се от имота.

По-рано същата вечер между Ник и родителите му е избухнал „много шумен“ спор по време на празнично парти, организирано от Конан О’Брайън, потвърдиха източници пред The Post. Според NBC News Ник се е скарал и с комика Бил Хейдър на същото събитие, след което е напуснал ядосан.

Все още не е ясно в колко часа семейството е напуснало партито в събота вечерта.

Телата на Роб и Мишел Райнър са били открити около 15:30 ч. в неделя от дъщеря им Роми. Според съобщенията, двамата – които са женени от 1989 г. – са били намушкани до смърт, като гърлата им са били прерязани. Роми е предупредила пристигналите на място полицаи, че Ник е „опасен“, съобщи TMZ.

Детективи от полицейското управление на Лос Анджелис са посетили бензиностанцията в близост до дома на Райнър в понеделник сутринта – ден след откриването на телата – в търсене на евентуални видеозаписи от охранителни камери, на които да се вижда Ник в района, съобщи източник пред The Post. Разследващите са поискали записите да бъдат обработени, така че да обхващат конкретен времеви интервал, и когато Райнър се е появил на кадрите, те възкликнали: „Ето го“, разказва източникът. По думите му часовникът на охранителната камера е показвал грешен час и всъщност е бил с един час напред спрямо местното време.

Според TMZ Ник Райнър се е настанил в хотел Pierside Santa Monica около 4:00 ч. сутринта в неделя. При пристигането си той изглеждал „разчистен“, без видими следи от кръв или порязвания. По-късно обаче, когато хотелският персонал влязъл в стаята му, открил „душ, пълен с кръв“, както и следи от кръв върху леглото, съобщава изданието.

Райнър е бил арестуван около 21:15 ч. в неделя вечерта от отдела за борба с бандите и наркотиците към полицията в Лос Анджелис. Драматични кадри показват как полицаи в немаркирани автомобили се нахвърлят, за да го задържат в близост до квартал Експошън Парк в Лос Анджелис.

Ник Райнър е обвинен в двойното убийство на родителите си – Роб и Мишел Райнър.