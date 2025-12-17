The Weeknd продаде музикалния си каталог за $1 милиард

Блясък и елегантност: Премиерата на пети сезон на „Емили в Париж“ в Париж

Р азговорите около сделките за музикални каталози се промениха драстично през последните няколко години. Това, което някога символизираше изплащане на артиста в края на кариерата му, сега се превърна в показател за влияние, подходящ момент и дългосрочна стратегия. И малцина съвременни артисти олицетворяват тази промяна по-ясно от The Weeknd.

The Weeknd has sold his music catalog for $1 BILLION pic.twitter.com/HToPnseF0h — Daily Loud (@DailyLoud) December 17, 2025

Тази седмица световната суперзвезда тихо предефинира как може да изглежда едно модерно партньорство за каталог. Според Variety, Абел Тесфайе е финализирал историческа сделка с Lyric Capital Group, която оценява каталога му на 1 милиард долара, като му позволява да запази творческия контрол, собствеността и дългосрочното влияние върху работата си.

35-годишният The Weeknd сключи стратегическо партньорство с Lyric Capital Group, което обхваща музикалния му каталог от създаването му до 2025 г. Важно е да се отбележи, че това не е традиционна продажба на каталог.

Представители на артиста потвърдиха, че Тесфайе и неговият екип остават акционери и собственици в предприятието, запазвайки пълна творческа власт както над неговите мастери, така и над издателските права.

Представител обясни пред Variety, че пряката продажба никога не е била обсъждана:

„От самото начало на срещата беше ясно за всички в Lyric, че Абел няма да продаде каталога си. Той искаше да бъде по-иновативен и креативен в начина, по който установихме партньорството.“

The deal excludes any future music pic.twitter.com/IHrXWz358G — DailyRapFacts (@DailyRapFacts) December 17, 2025

Вместо това, структурата позволява на The Weeknd да продължи да реализира своята творческа визия в съществуващото си творчество, като същевременно се възползва от инвестиционния опит на Lyric.

Важно е да се отбележи, че сделката не включва бъдещи издания. The Weeknd остава партньор на XO/Republic Records/Universal Music Group, а издателският му каталог продължава да се управлява от Universal Music Publishing Group.

Тъй като споразумението не е конвенционална продажба, финансовите мултипликатори са трудни за изчисляване. „Билборд“ и „Блумбърг“ обаче по-рано съобщиха, че активите на каталога на The Weeknd са оценени на минимум 1 милиард долара, въз основа на приблизително 55 милиона долара нетна годишна част от лейбъла и издателската дейност, което предполага приблизителен мултипликатор от 18,2.

Ако е точна, сделката поставя изпълнителят сред елитната група артисти с каталози на стойност милиарди долари. Последни примери са Queen, чийто каталог беше продаден на Sony за приблизително 1,27 милиарда долара, и Майкъл Джексън, чийто каталог беше оценен на 1,25 милиарда долара след частична продажба на дялове по-рано тази година.