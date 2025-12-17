Любопитно

The Weeknd продаде музикалния си каталог за $1 милиард

35-годишният The Weeknd сключи стратегическо партньорство с Lyric Capital Group, което обхваща музикалния му каталог от създаването му до 2025 г.

17 декември 2025, 17:00
Първи трейлър на документалния филм за Мелания Тръмп

Стилът е наследствен: Дъщерята на Гуинет Полтроу повтори нейна култова визия от 90-те

Повратният момент за Кейт Мидълтън: Как тя си върна увереността, след като „погледна в бездната“

Тайната на 100-годишния Дик Ван Дайк: Навикът, който науката не може да отрече

„Аватар: Огън и пепел“ – 197 минути визуален шум и изчерпано въображение

Меси и звездите на

Празник е! Почитаме голям пророк, ето кой има имен ден

Блясък и елегантност: Премиерата на пети сезон на „Емили в Париж“ в Париж

Р азговорите около сделките за музикални каталози се промениха драстично през последните няколко години. Това, което някога символизираше изплащане на артиста в края на кариерата му, сега се превърна в показател за влияние, подходящ момент и дългосрочна стратегия. И малцина съвременни артисти олицетворяват тази промяна по-ясно от The Weeknd.

Тази седмица световната суперзвезда тихо предефинира как може да изглежда едно модерно партньорство за каталог. Според Variety, Абел Тесфайе е финализирал историческа сделка с Lyric Capital Group, която оценява каталога му на 1 милиард долара, като му позволява да запази творческия контрол, собствеността и дългосрочното влияние върху работата си.

35-годишният The Weeknd сключи стратегическо партньорство с Lyric Capital Group, което обхваща музикалния му каталог от създаването му до 2025 г. Важно е да се отбележи, че това не е традиционна продажба на каталог.

Представители на артиста потвърдиха, че Тесфайе и неговият екип остават акционери и собственици в предприятието, запазвайки пълна творческа власт както над неговите мастери, така и над издателските права.

Представител обясни пред Variety, че пряката продажба никога не е била обсъждана:

„От самото начало на срещата беше ясно за всички в Lyric, че Абел няма да продаде каталога си. Той искаше да бъде по-иновативен и креативен в начина, по който установихме партньорството.“

Вместо това, структурата позволява на The Weeknd да продължи да реализира своята творческа визия в съществуващото си творчество, като същевременно се възползва от инвестиционния опит на Lyric.

Важно е да се отбележи, че сделката не включва бъдещи издания. The Weeknd остава партньор на XO/Republic Records/Universal Music Group, а издателският му каталог продължава да се управлява от Universal Music Publishing Group.

Тъй като споразумението не е конвенционална продажба, финансовите мултипликатори са трудни за изчисляване. „Билборд“ и „Блумбърг“ обаче по-рано съобщиха, че активите на каталога на The Weeknd са оценени на минимум 1 милиард долара, въз основа на приблизително 55 милиона долара нетна годишна част от лейбъла и издателската дейност, което предполага приблизителен мултипликатор от 18,2.

Ако е точна, сделката поставя изпълнителят сред елитната група артисти с каталози на стойност милиарди долари. Последни примери са Queen, чийто каталог беше продаден на Sony за приблизително 1,27 милиарда долара, и Майкъл Джексън, чийто каталог беше оценен на 1,25 милиарда долара след частична продажба на дялове по-рано тази година.

Източник: БГНЕС    
Обвиниха директора на 138 СУ за порнографско съдържание

Тежка катастрофа край УНСС в София

Приеха удължителния закон на бюджета с индексация на бюджетните заплати

Шампион по бодибилдинг,

Мултифондов модел в пенсионната система предлага МФ

След като Volvo се отдръпна, водещият производител на LiDAR-и обяви фалит

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора
Ексклузивно

Преди 20 часа
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест
Ексклузивно

Преди 1 ден
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата
Ексклузивно

Преди 21 часа
СДВР предотврати огромна имотна измама в София
Ексклузивно

Преди 23 часа

Съдът във Варна пусна под гаранция Йордан Кателиев и Николай Стефанов

България Преди 1 час

Паричната гаранция от 200 000 лева за общинския съветник Николай Стефанов е внесена

Ексцентричните удобства в новото имение на Джеф Безос (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

Мегаимението е в процес на изграждане, откакто Безос закупи имота през 2020 г. от медийния магнат Дейвид Гефен за 165 милиона долара

Путин обвини Запада и обяви победа: Украйна се разпада

Свят Преди 2 часа

Целите на специалната операция в Украйна "със сигурност ще бъдат постигнати", каза Путин

Мариета Георгиева достигна Южния полюс, развявайки българския флаг

Любопитно Преди 2 часа

Мариета Георгиева измина със ски 110 км от последния градус до Южния полюс, ставайки първата българка с това постижение и доближавайки се на крачка от Explorer Grand Slam в мисия да вдъхновява младите

ЕП одобри пълна забрана на вноса в ЕС на руски газ от 2027 г.

Свят Преди 3 часа

Краткосрочните договори ще бъдат премахнати по-рано: от 25 април 2026 г.

Президентът обяви кога ще се срещне с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ

България Преди 4 часа

Днес той се срещна с представители на БСП и ИТН

<p>Френски земеделци блокираха с трактори ЕП в Страсбург</p>

България Преди 4 часа

Крайнодесният лидер Бардела отиде при тях

ПП-ДБ предложи еднократна индексация на доходите

България Преди 4 часа

Това е във възможностите на бюджета, тъй като приходите растат с ръста на икономиката плюс ръста на инфлацията, обясни Василев

Лувърът остава затворен, докато стачката на служителите може да се удължи

Свят Преди 4 часа

Протестът се провежда след грандиозния обир на скъпоценни бижута през октомври, както и след скорошни инфраструктурни проблеми, включително теч на вода, който повреди древни книги, които разкриха очевидни пропуски в сигурността и демонстрират влошаващото се състояние на прочутия музей

Разкриха международна схема за онлайн търговия с коли

България Преди 4 часа

Пострадалите от измамата с МПС-тата са десетки

Част от актьорския състав на "То: Добре дошли в Дери"

Преди 5 часа

„Dark“, излязла на Netflix през 2017 г., е трисезонна немскоезична драма, която следи четири семейства, опитващи се да разкрият истината след изчезването на дете

<p>Радостин Василев за сблъсъка с Далоолу: Около 40-50 секунди го търпях&nbsp;</p>

България Преди 5 часа

Най-вероятно е гледал мое интервю и се е разпознал, коментира той

СГС прекрати делото срещу Иван Демерджиев и го върна на прокуратурата

България Преди 5 часа

Той е на съд по обвинение за неизгодна сделка във връзка с обществената поръчка за новите документи за самоличност

Депутатите удължиха заседанието заради декларация за нападението над Владимир Перев

Свят Преди 5 часа

На 24 ноември т.г. в магазин в Скопие вербално и физически беше нападнат журналистът и доайен на българската общност в Северна Македония Владимир Перев

Орландо Блум разкри каква е мечтаната му „партньорка“ след раздялата с Кейти Пери

Любопитно Преди 5 часа

Орландо Блум разкри, че търси партньорка с „и стил, и средства“, докато уверено навлиза в ерата си на необвързаност след раздялата с Кейти Пери, която вече има нова връзка с Джъстин Трюдо

Снимката е илюстративна

Свят Преди 5 часа

Тайният план на Китай за най-мощния мегаязовир в света

