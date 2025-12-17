Любопитно

Ексцентричните удобства в новото имение на Джеф Безос (СНИМКИ)

Мегаимението е в процес на изграждане, откакто Безос закупи имота през 2020 г. от медийния магнат Дейвид Гефен за 165 милиона долара

17 декември 2025, 16:47
Ексцентричните удобства в новото имение на Джеф Безос (СНИМКИ)
Източник: Getty Images

С обственикът на Amazon Джеф Безос е поставил последните щрихи върху новото си жилище. Снимки разкриват луксозните и донякъде ексцентрични удобства в имението в Бевърли Хилс. Сред тях има и нещо, което изглежда сякаш е паднало от Космоса, предаде New York Post.

Мегаимението е в процес на изграждане, откакто Безос закупи имота през 2020 г. от медийния магнат Дейвид Гефен. Пет години по-късно, продажбата за 165 милиона долара (по-късно подкрепена от допълнителен парцел за 10 милиона долара) все още е сред най-скъпите сделки с недвижими имоти в историята на Лос Анджелис.

Изглежда, че извънземният вкус на милиардерската двойка се е проявил и в обзавеждането на имота им. Футуристична, НЛО-подобна сграда, разположена близо до кактусовата градина, е сред най-впечатляващите допълнения към дома.

Медийни публикации спекулират, че извънземният на вид обект всъщност е сауна.

Луксозният модул е проектиран като мащабна реплика на космическата капсула Аполо 11 на НАСА, според уебсайта на студиото, и може да бъде адаптиран като „частен VIP салон за сядане, работна среща или трапезария“.

Цената на едно от тези изделия Аполо не е обявена, но можем да предположим, че е астрономическа. 

Любовта на семейство Безос към Космоса и преди е достигала до медиите. През април двойката отпразнува предстоящия си брак с междузвездно парти, по време на което Санчес полетя на 11-минутен космически полет на борда на ракетат Blue Origin, с приятелките си Гейл Кинг и Кейти Пери сред изцяло женския екипаж. 

Ексцентричното пътешествие предизвика остри критики заради ефекта си върху планетата. 

В сърцето на имота се намира триетажна къща в старовремски стил. Имотът от стария свят, проектиран от американския архитект Роланд Коут, има дълбоки връзки със златната ера на Холивуд. Първият му обитател през 30-те години на миналия век е Джак Уорнър, съосновател на Warner Brothers.

Ефектният плувен басейн е с мотиви на водни създания, включително морски костенурки и скатове. Дългият басейн и спа зоната са заобиколени от пищна зеленина и каменна пътека.

Масивна тераса, вероятно свързана със спалните, гледа към задния двор.

Едно игрище за пикълбол очевидно не е било достатъчно за Безос. Той е построил три, както и площадка за наблюдение.

Посетителите могат също така да се насладят на градините, външното барбекю и игрище за плажен волейбол.

Източник: New York Post    
