Тайната парти резиденция на Америка в Лондон: Къде отседна Тръмп

Имението Winfield House: Лондонската крепост на САЩ с градина за хеликоптери

17 септември 2025, 10:45
Снимката е архивна: На 4 юни резидентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп дават вечеря в Winfield House за принц Чарлз, принц на Уелс, и Камила, херцогиня на Корнуол, по време на държавната им визита в Лондон, Англия   
Източник: Getty Images

В централната част на Лондон, върху площ с размерите на седем футболни игрища, се намира имението Winfield House - официалната резиденция на американския посланик във Великобритания.

То може да е представителен дом, но през годините се е прочуло като място за впечатляващи празненства, особено на 4 юли - Деня на независимостта на САЩ. На тазгодишното тържество, например, хиляди гости аплодираха концерт на Nile Rodgers & Chic на просторната морава.

Тук са се събирали модни икони, спортни звезди и военни лидери. Още от 1825 г., когато на това място е построена първата сграда, основната му функция е била свързана с развлечения и приеми.

По време на държавното си посещение президентът Доналд Тръмп прекара първата нощ именно в 35-стайното имение. В Winfield House са отсядали също семействата на Байдън и Обама.

„Това не е просто дом на посланика, а и център на дипломатическото гостоприемство“, казва Стивън Крисп, главен градинар на имението в продължение на 37 години, до пенсионирането му миналата година.

Winfield House не е туристическа атракция. Намира се в Regent’s Park, скрито зад гориста растителност, и е изключително трудно да се влезе. Отвън не се вижда почти нищо. Посещенията са редки и ограничени - позволяват се само обиколки на приземния етаж, където се провеждат приеми, и градините. Първият етаж е запазен за личните апартаменти на посланика.

Имението разполага с втората по големина частна градина в централна Лондон - с морава, алеи, скулптури и дори място за кацане на хеликоптери.

Winfield House има и богата история.

През 1946 г. богатата наследница Барбара Хътън продава имота на американското правителство за символичния 1 долар – жест, който президентът Хари Труман нарича „изключително щедър и патриотичен“. Хътън купува къщата 10 години по-рано и я възстановява в червен тухлен грузински стил след пожар. Тя я кръщава на дядо си Франк Уинфийлд Улсуърт - основател на търговската верига Woolworth.

По време на Втората световна война имотът е използван от британските ВВС, а след края ѝ Хътън го предоставя на САЩ за възстановяване. Оттогава това е постоянната резиденция на американските посланици.

Сградата пази и спомени за исторически моменти. През 1959 г. президент Айзенхауер организира тук среща с военновременни лидери. През 1991 г. Михаил Горбачов и Джордж Буш-старши провеждат съвместна пресконференция в рамките на срещата на Г-7 - кадър, останал в историята.

Крисп споделя, че по време на работата си е срещал и Тръмп, и Мелания при посещението им през 2019 г. Тогава те вечерят в имението заедно с крал Чарлз III (още принц) и Камила.

Winfield House е виждало и културни събития от най-висок клас - концерти на Take That, Duran Duran, Foo Fighters, Ed Sheeran, Bastille, модни партита с Виктория Бекъм и дори откриването на London Fashion Week. На приемите за Деня на независимостта често присъстват по 3000-4000 гости.

Тук са се провеждали и спортни прояви - например събития на Invictus Games с участието на принц Хари или спортен ден с Мишел Обама и Дейвид Бекъм.

За сигурността около резиденцията се говори рядко, но е изключително строга. Гостите преминават през проверки с лични документи и често са придружавани от въоръжени офицери.

Днес Winfield House остава едновременно дом, дипломатическа сцена и своеобразен оазис в сърцето на Лондон.

На заглавната снимка - Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп дават вечеря в Winfield House за принц Чарлз, принц на Уелс, и Камила, херцогиня на Корнуол, по време на държавната им визита на 4 юни 2019 г. в Лондон, Англия.

