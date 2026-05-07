Свят

Мисия за помирение между Вашингтон и Ватикана: Марко Рубио разговаря с папа Лъв XIV

Държавният секретар на САЩ пристигна в Рим след необичайно острите критики на Тръмп към Лъв, духовен водач на 1,4 млрд. католици по света, заради позицията му срещу войната

7 май 2026, 12:12
Източник: Getty Images

П ървият дипломат на САЩ Марко Рубио ще се срещне с папа Лъв XIV, първия американец начело на Римокатолическата църква. Целта е да бъде намалено напрежението между Вашингтон и Ватикана, докато Рубио едновременно ще защитава и политическия дневен ред на президента Доналд Тръмп.

Рубио, който е ревностен католик, се опита да омаловажи напрежението преди частната аудиенция. След нея са предвидени разговори с държавния секретар на Ватикана Пиетро Паролин.

Американският посланик при Светия престол Брайън Бърч заяви пред журналисти тази седмица, че срещата вероятно ще бъде „откровен разговор“.

От страна на Ватикана „ще го изслушаме“, каза Паролин пред журналисти и уточни, че инициативата за срещата е дошла от Вашингтон.

Има много теми за разговор

Администрацията на Тръмп приветства избора на Лъв преди една година, на 8 май 2025 г. Той стана първият американски папа в историята.

Оттогава отношенията със Светия престол рязко се влошиха.

В безпрецедентна атака миналия месец Тръмп нарече папата в социалните мрежи „СЛАБ по отношение на престъпността и ужасен за външната политика“.

Думите му дойдоха, след като Лъв призова за мир във войната в Близкия изток, започната от Израел и Съединените щати. Папата определи заплахата на Тръмп да унищожи иранската цивилизация като „напълно неприемлива“.

Преди отпътуването си Рубио заяви, че посещението е било планирано още преди спора, „но очевидно междувременно се случиха някои неща“.

„Има много теми, които да обсъдим с Ватикана“, каза той пред журналисти в Белия дом. Рубио открои въпроса за религиозната свобода, по който Ватиканът и Вашингтон споделят сходни позиции.

На събитие във Ватикана Паролин заяви: „Предполагам, че ще говорим за всичко, което се случи през последните дни. Няма как да избегнем тези теми.“

Той допълни, че ще бъдат обсъдени и международни въпроси, включително Латинска Америка, Куба и Ливан.

Светият престол отдавна има активна роля в дипломацията, свързана с Куба. Рубио, който е американец от кубински произход, е сред водещите фигури в усилията на администрацията на САЩ да засили натиска върху комунистическото правителство.

Лъв също познава добре Латинска Америка. Той е прекарал две десетилетия като мисионер в Перу и дори има перуанско гражданство.

Папата изпълнява ролята си

Въпреки опита за помирение Тръмп отново нападна папата в интервю, като заяви, че Лъв смята за „приемливо Иран да има ядрено оръжие“.

„Мисля, че той застрашава много католици и много хора“, каза Тръмп за понтифика.

Попитан за тези коментари, Лъв заяви, че мисията на Католическата църква е да „проповядва мир“ и Евангелието.

„Ако някой иска да ме критикува за това, че проповядвам Евангелието, нека го прави честно“, каза той пред журналисти.

„Църквата от години се обявява срещу всички ядрени оръжия. В това няма никакво съмнение. Просто се надявам да бъда чут заради значението на Божието слово.“

Паролин заяви, че нападките срещу папата му се струват „малко странни“, и добави: „Папата просто е папа.“

Американският произход на Лъв придава по-голяма тежест на думите му във Вашингтон в сравнение с неговите предшественици. Той вече се възползва от това, включително с критики срещу твърдите мерки на администрацията на Тръмп срещу имиграцията.

Все по-острата антивоенна реторика на понтифика обаче предизвика гнева на Тръмп.

Папата и Рубио се срещнаха за първи път миналата година във Ватикана, заедно с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, който е приел католицизма. Срещата се състоя само дни след избора на Лъв. 

Източник: БГНЕС    
Марко Рубио Папа Лъв XIV Доналд Тръмп Дипломация Напрежение Близкоизточна политика Ядрени оръжия Международни въпроси Религиозна свобода
