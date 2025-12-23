Писмо от Епстийн до осъден педофил може да замесва Тръмп

П ритеснително писмо, което изглежда е написано от Джефри Епстийн и е изпратено до осъдения педофил Лари Насар, бивш лекар на американския олимпийски отбор по гимнастика, е включено в последната партида документи за покойния мултимилионер, публикувани от правителството на САЩ, съобщава „Гардиън“.

„Както вече знаете, аз поех по „краткия път“ към дома“, гласи писмото, което изглежда е подписано от Епстийн: „Успех! Споделяхме едно нещо... любовта и грижата ни за младите дами и надеждата, че те ще достигнат пълния си потенциал. Нашият президент също споделя нашата любов към младите, зрели момичета. Когато минаваше млада красавица, той обичаше да „сграбчва“, докато ние в крайна сметка грабвахме храна от столовите на системата.“

"Една прекрасна тайна": Писмото на Тръмп до Епстийн

Писмото е подписано: „Животът е несправедлив. Ваш, Дж. Епстийн.“

Доналд Тръмп, който беше президент за първи мандат по това време, многократно е отричал всякакво участие или значния за престъпните дейности на Епстийн.

Съществуването на писмото беше разкрито за първи път през 2023 г. от „Асошиейтед прес“, след като то е открито сред над 4000 страници документи, съхранявани от Бюрото на затворите в САЩ.

Нов скандал с Тръмп и Епстийн в САЩ

Писмото е с пощенско клеймо от 13 август 2019 г., три дни след като Епстийн умира в ареста, което е обявено за самоубийство. То е намерено от следователи в пощенската стая на затвора седмици по-късно, след като е върнато от Аризона и е маркирано с „вече не е на този адрес“.

„Изглежда, че го е изпратил по пощата и то му е върнато“, е казал следователят на служител на затвора в имейл, включен в документите: „Не съм сигурен дали трябва да го отворя или да го предадем на някого?“

Не е ясно дали Епстийн и Насар са имали някаква връзка. Насар, бившият лекар на американския национален отбор по гимнастика и на Мичиганския държавен университет, в момента излежава 60-годишна федерална присъда по обвинения в сексуално насилие над деца.

По време на процеса повече от 150 жени – включително олимпийските златни медалистки Али Райсман и Маккайла Марони, заявиха, че той ги е малтретирал.

На този фона продължават въпросите около смъртта на Епстийн в ареста, като брат му Марк твърди, че мултимилионерът, осъден и арестуван за трафик и сексуално насилие, е бил убит в килията си.

Втора част на разкритията: Публикуваха над 11 000 файла от досиетата "Епстийн"

В изявление на Министерството на правосъдието на САЩ относно публикуването на последната партида документи, свързани с Епстийн, пише: „Някои от тези документи съдържат неверни и сензационни твърдения срещу президента Тръмп, които са били представени на ФБР точно преди изборите през 2020 г. За да бъде ясно: твърденията са неоснователни и неверни и ако имаха и капка достоверност, със сигурност щяха да бъдат използвани като оръжие срещу президента Тръмп. Въпреки това заради нашия ангажимент към закона и прозрачността, Министерството на правосъдието публикува тези документи със законово изискваните защити за жертвите на Епстийн.“