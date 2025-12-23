Свят

Писмо от Епстийн до осъден педофил може да замесва Тръмп

Писмото е подписано: „Животът е несправедлив. Ваш, Дж. Епстийн.“

23 декември 2025, 21:16
Писмо от Епстийн до осъден педофил може да замесва Тръмп
Източник: AP/БТА

П ритеснително писмо, което изглежда е написано от Джефри Епстийн и е изпратено до осъдения педофил Лари Насар, бивш лекар на американския олимпийски отбор по гимнастика, е включено в последната партида документи за покойния мултимилионер, публикувани от правителството на САЩ, съобщава „Гардиън“.

„Както вече знаете, аз поех по „краткия път“ към дома“, гласи писмото, което изглежда е подписано от Епстийн: „Успех! Споделяхме едно нещо... любовта и грижата ни за младите дами и надеждата, че те ще достигнат пълния си потенциал. Нашият президент също споделя нашата любов към младите, зрели момичета. Когато минаваше млада красавица, той обичаше да „сграбчва“, докато ние в крайна сметка грабвахме храна от столовите на системата.“

"Една прекрасна тайна": Писмото на Тръмп до Епстийн

Писмото е подписано: „Животът е несправедлив. Ваш, Дж. Епстийн.“

Доналд Тръмп, който беше президент за първи мандат по това време, многократно е отричал всякакво участие или значния за престъпните дейности на Епстийн.

Съществуването на писмото беше разкрито за първи път през 2023 г. от „Асошиейтед прес“, след като то е открито сред над 4000 страници документи, съхранявани от Бюрото на затворите в САЩ.

Нов скандал с Тръмп и Епстийн в САЩ

Писмото е с пощенско клеймо от 13 август 2019 г., три дни след като Епстийн умира в ареста, което е обявено за самоубийство. То е намерено от следователи в пощенската стая на затвора седмици по-късно, след като е върнато от Аризона и е маркирано с „вече не е на този адрес“.

„Изглежда, че го е изпратил по пощата и то му е върнато“, е казал следователят на служител на затвора в имейл, включен в документите: „Не съм сигурен дали трябва да го отворя или да го предадем на някого?“

Не е ясно дали Епстийн и Насар са имали някаква връзка. Насар, бившият лекар на американския национален отбор по гимнастика и на Мичиганския държавен университет, в момента излежава 60-годишна федерална присъда по обвинения в сексуално насилие над деца.

По време на процеса повече от 150 жени – включително олимпийските златни медалистки Али Райсман и Маккайла Марони, заявиха, че той ги е малтретирал.

На този фона продължават въпросите около смъртта на Епстийн в ареста, като брат му Марк твърди, че мултимилионерът, осъден и арестуван за трафик и сексуално насилие, е бил убит в килията си.

Втора част на разкритията: Публикуваха над 11 000 файла от досиетата "Епстийн"

В изявление на Министерството на правосъдието на САЩ относно публикуването на последната партида документи, свързани с Епстийн, пише: „Някои от тези документи съдържат неверни и сензационни твърдения срещу президента Тръмп, които са били представени на ФБР точно преди изборите през 2020 г. За да бъде ясно: твърденията са неоснователни и неверни и ако имаха и капка достоверност, със сигурност щяха да бъдат използвани като оръжие срещу президента Тръмп. Въпреки това заради нашия ангажимент към закона и прозрачността, Министерството на правосъдието публикува тези документи със законово изискваните защити за жертвите на Епстийн.“

Източник: The Guardian    
Последвайте ни
Тежка катастрофа затвори движението през Владая

Тежка катастрофа затвори движението през Владая

В Турция се разби самолет с началника на армията на Либия

В Турция се разби самолет с началника на армията на Либия

РС Македония обяви извънредно положение заради недостиг на мазут

РС Македония обяви извънредно положение заради недостиг на мазут

Президентката на Северна Македония обвини България

Президентката на Северна Македония обвини България

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Китайският гигант BYD вече е в България

Китайският гигант BYD вече е в България

carmarket.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 1 ден
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 1 ден
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 1 ден
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж и жена били гаджета дълги години и живеели на семейни начала. Един ден жената не издържала и сериозно попитала своя приятел: - Добре де,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна и САЩ договориха проект за край на войната, обяви Зеленски

Украйна и САЩ договориха проект за край на войната, обяви Зеленски

Свят Преди 1 час

Зеленски е бил информиран от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров

Пробите на шофьора, помел жени във Варна, за алкохол и наркотици са отрицателни

Пробите на шофьора, помел жени във Варна, за алкохол и наркотици са отрицателни

България Преди 3 часа

В момента той е в болница, тъй като е получил здравословен проблем

Учени установиха: Смехът предпазва от болести и удължава живота

Учени установиха: Смехът предпазва от болести и удължава живота

Любопитно Преди 5 часа

Научно, смехът започна да се изучава едва наскоро

Три деца и майка им сериозно ранени при взрив до Париж

Три деца и майка им сериозно ранени при взрив до Париж

Свят Преди 5 часа

Експлозията е била толкова силна, че някои отломки от сградата са изхвърчали на около 100 метра

Банкси потвърди нов стенопис в Западен Лондон

Банкси потвърди нов стенопис в Западен Лондон

Любопитно Преди 5 часа

Изображението показва две деца, лежащи на земята, облечени с гумени ботуши, палта и зимни шапки с помпони, като едното от тях сочи нагоре към небето

Звезда от OnlyFans разкри какви луксозни подаръци ѝ купуват мъжете за Коледа

Звезда от OnlyFans разкри какви луксозни подаръци ѝ купуват мъжете за Коледа

Любопитно Преди 5 часа

Аликс Линкс винаги поддържа актуален списък с желания в Amazon на своята X-rated страница

.

Българските цени привличат гърците за празничен шопинг

България Преди 5 часа

Докато фермери протестират, гърците пълнят колите с български стоки

Две коли затиснаха турски митничар край Капитан Андреево

Две коли затиснаха турски митничар край Капитан Андреево

Свят Преди 6 часа

След инцидента пострадалият митнически служител е откаран незабавно в болница в Одрин

.

Най-скъпите коледни елхи в света: Дръвчетата, които шокират дори милиардери

Любопитно Преди 6 часа

Има не просто коледни елхи, а истински произведения на изкуството, които струват милиони долари

Франц Кафка, Фрида Кало и Айнщайн са имали този общ тип личност – имате ли я и вие?

Франц Кафка, Фрида Кало и Айнщайн са имали този общ тип личност – имате ли я и вие?

Любопитно Преди 6 часа

Психиатърът Рами Камински въвежда „отроверт“ – трети тип личност отвъд интроверт/екстроверт, ориентирана в уникална посока, както при Кафка, Кало и Айнщайн, която носи дарбата на оригиналност и независимост, вместо дефицит

Жена твърди, че е майка на Майли Сайръс, заченала на 12 г.

Жена твърди, че е майка на Майли Сайръс, заченала на 12 г.

Любопитно Преди 6 часа

Джейми Лий твърди, че е потърсила няколко знаменитости с надеждата те да осиновят нероденото ѝ бебе по онова време, включително Джулия Робъртс, Шарън и Ози Озбърн и Хилари Клинтън

Сърбия сключи сделка с Русия за още газ

Сърбия сключи сделка с Русия за още газ

Свят Преди 6 часа

Вучич: 75 дни, откакто в Сърбия не е постъпила нито капка суров петрол

Арестуваха Грета Тунберг по време на протест в Лондон

Арестуваха Грета Тунберг по време на протест в Лондон

Свят Преди 6 часа

Огромни наводнения в Калифорния, има поне една жертва

Огромни наводнения в Калифорния, има поне една жертва

Свят Преди 7 часа

Предупрежденията за наводнения останаха в сила в понеделник, 22 декември, за 41 милиона души, обхващайки почти цяла Калифорния

БНБ: Депозитите на домакинствата надхвърлиха 100 млрд. лева

БНБ: Депозитите на домакинствата надхвърлиха 100 млрд. лева

Пари Преди 7 часа

Данните са валидни към края на ноември

,

Втора част на разкритията: Публикуваха над 11 000 файла от досиетата "Епстийн"

Свят Преди 7 часа

Те включват близо 400 видеоклипа, електронни таблици с доказателства, изрезки от документи и аудио файлове

Всичко от днес

От мрежата

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg
1

Как да проследим полета на Дядо Коледа

sinoptik.bg
1

Истинска зима в последните дни на 2025 година

sinoptik.bg

От глобални лидери до поп‑звезди: Най‑влиятелните жени в света през 2025 г.

Edna.bg

Най-секси жената според науката: Как изглежда идеалът през 2025 г.

Edna.bg

НА ЖИВО: Арсенал 0:0 Кристъл Палас, пропуск на Мадуеке

Gong.bg

Отбор от Трета лига привлече Българския Меси, преговаря с още един бивш национал

Gong.bg

Самолетът на началника на генщаба на либийската армия се разби край Анкара

Nova.bg

Как ще обменяме монетите след въвеждането на еврото

Nova.bg