"Прогресивна България" и финансовият министър Георги Клисурски в спор за финансовото състояние на държавата

С лужебният министър на финансите Георги Клисурски и депутати от „Прогресивна България“ влязоха в спор в пленарната зала относно реалното състояние на държавните финанси. По време на изслушването си в Народното събрание финансовият министър определи състоянието на бюджета като „адекватно“, докато представители на най-голямата парламентарна сила предупредиха за риск от сериозни фискални проблеми.

Изслушването на Клисурски беше поискано именно от „Прогресивна България“, а от парламентарната трибуна депутатът Константин Проданов изрази опасенията на формацията за състоянието на публичните финанси.

„Ако фискът наистина е в лошо състояние заради натрупани проблеми и заради грешни решения на правителствата в последните години, то това на практика ще означава следното за бъдещо управление на държавата и за българските граждани – вместо да се започне с амбициозни реформи и решаване на проблемите в секторите, ще се наложи да се гасят фискални пожари“, заяви Проданов.

Той предупреди, че страната е изправена пред риск от „фискално пропадане“ и ново задлъжняване, за да бъдат гарантирани социалните плащания, разплащанията към бизнеса и общините.

„Както през последните дни бяхме свидетели на най-голямото свлачище в историята на България, така сега сме изправени пред реален риск и от фискално пропадане и поемане на нов дълг, с който да се закрепи текущото лошо състояние на публичните финанси“, коментира още той, цитиран от БНР.

В отговор Георги Клисурски подчерта, че към момента няма опасност за изплащането на пенсии, заплати и социални помощи, тъй като страната функционира с удължителен бюджет, който осигурява необходимата стабилност.

„Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме, а именно – работи се с удължителен бюджет“, заяви финансовият министър.

Той уточни, че към 30 април размерът на фискалния резерв е 6,8 млрд. евро.

„Бих казал, че като сравним с предишни години, това е едно сравнително високо ниво, тоест пари в държавата към момента има“, посочи Клисурски.

По думите му средствата във фискалния резерв са достатъчни за покриване на разходите на държавата през следващите два месеца, включително за социални плащания, заплати и капиталови инвестиции.

„Важно е в следващите два месеца ресурсите да се ползват с отговорност и да се извършват социални плащания и разходи за заплати. Мисля, че средствата са напълно достатъчни и за капиталовите инвестиции“, каза министърът.

Клисурски подчерта още, че най-важната задача пред бъдещото управление остава приемането на бюджета за 2026 година.

„По отношение на траекторията и на това как финансите на страната ще се развият, най-важната задача е приемането на бюджета за 2026 г., защото от него зависи как ще завърши годината“, заяви той.

Финансовият министър отчете ръст на приходите през първото тримесечие. По негови данни те достигат около 14 млрд. евро – с близо 1 млрд. евро повече спрямо същия период на миналата година, което представлява увеличение от 11% на годишна база. Клисурски посочи още, че инфлацията е около 4%, а събираемостта и икономическият растеж се подобряват.

В същото време дефицитът по консолидираната фискална програма към края на април достига 1,750 млрд. евро, или около 1,4% от БВП. Само през април той е нараснал с 220 млн. евро.

Министърът обърна внимание и на темата за евентуална процедура по свръхдефицит срещу България. По думите му страната разчита на дерогацията, свързана с увеличените разходи за отбрана, чрез която да бъдат приспаднати около 0,5% от дефицита.

„С наличните 6,8 млрд. евро към момента могат да бъдат покрити всички разходи в държавата до приемане на редовен бюджет“, заключи Георги Клисурски.