Александър Вучич представи петточков план за реформи в Сърбия

С ръбският президент Александър Вучич представи в авторски текст в изданието „Курир“ план в пет точки за реформи в Сърбия и подчерта, че в предстоящия период трябва да се вземат смели и важни решения.

Вучич подчертава в текста, че „променяйки себе си, променяме и бъдещето, което дефинираме с работа и промяна в навиците“. По думите му Сърбия се нуждае от решителни и сериозни реформи, които да бъдат изпълнени от сериозни и отговорни хора, а не чрез „революционно подскачане и полудяване в тежки времена“.

Първата точка от плана за реформи включва намаляване на броя на членовете на правителството, държавните секретари, помощник-министрите, както и кабинетите им.

„По-решително и смело отколкото преди 12 години е небходимо да премахнем многобройните агенции, дирекции и отдели, които съществуват сами за себе си и няма реална причина за съществуването им“, написа Вучич.

Във втората точка от плана той посочва, че е необходимо повишаване на продуктивността и подчертава, че няма да има намаляване на работния ден или работната седмица в Сърбия.

„С месеци се води диалог за премахване на работни дни и часове, защото ще бъде по-голяма мотивацията, ако намалим работното време и ще пътуваме и живеем много по-добре, отколкото сега. Това няма да се случи. Ще работим повече. Ще започна със себе си, за да покажа, че е възможно, и ще изисквам същото от всички останали“, подчертава Вучич.

Той обявява и „смела промяна“ в сръбската образователна система.

„Това означава по-голяма отвореност към света, особено на равнище висши учебни заведения, но и приемане без колебание на дуалната образователна система, при която младите хора се подготвят за пазара на труда“, отбелязва сръбският президент.

Четвъртата точка от плана на Вучич предвижда всеобхватен подход за решаване на всички енергийни въпроси и проблеми, включително и употребата на ядрена енергия.

„В продължение на десетилетия нямахме нови енергийни обекти. Изградихме много, но почти изцяло под натиска на необходимостта и външни войни и санкции. И днес планираме изграждането на многобройни петролопроводи, газопроводи, интерконектори, водни електроцентрали, ветропаркове и соларни електроцентрали. Но това няма да бъде достатъчно за енергийната стабилност на Сърбия без изграждането на малки и големи ядрени съоръжения на територията ѝ“, отбелязва Вучич.

В последната точка от плана той включва „агресивно усвояване на знания и прилагането им в роботиката, изкуствения интелект и модерните технологии“. По думите му центровете за данни са най-важните фабрики и ще отличат Сърбия в региона.