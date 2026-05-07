България

Мъж е с опасност за живота след катастрофа с тротинетка в Стара Загора

Инцидентът е станал след сблъсък с таксиметров автомобил

7 май 2026, 12:08
Източник: БТА

В одач на електрическа тротинетка е настанен в болница с опасност за живота след катастрофа в Стара Загора. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР. Инцидентът е станал малко след полунощ вчера.

По първоначална информация по ул. „Христо Ботев“ в областния град са се движили индивидуално електрическо превозно средство без регистрационна табела, управлявано от 27-годишен мъж, и таксиметров лек автомобил „Тойота“, управляван от 23-годишен мъж.

Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол с техническо средство - отчетени са отрицателни резултати. Образувано е досъдебно производство.

През изминалото денонощие са загинали са двама души, а 20 са пострадали при катастрофи в страната.

Източник: БТА, Павлина Дудева    
