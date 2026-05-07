Свят

Русия игнорира едностранното прекратяване на огъня, договорено от Украйна, и атакува детска градина

По-рано тази седмица двете воюващи страни обявиха паралелни едностранни прекратявания на огъня, без да постигнат съгласие по условията, продължителността или начина на контрол

7 май 2026, 13:34
П резидентът на Украйна Володимир Зеленски обвини Русия, че е нарушила едностранно обявено прекратяване на огъня, след като е извършила серия от атаки с дронове срещу няколко украински града, предава BBC.

Украинският президент заяви, че Русия е провела "активни бойни действия и терористични обстрели", като е атакувала фронтовата линия и е изстреляла десетки дронове и ракети по цивилни райони.

В граничния регион Суми двама души са били убити, след като в сряда сутринта е била поразена детска градина, съобщиха местните власти. По това време в сградата не е имало деца.

  • Паралелни едностранни прекратявания на огъня

По-рано тази седмица двете воюващи страни обявиха паралелни едностранни прекратявания на огъня, без да постигнат съгласие по условията, продължителността или начина на контрол.

Москва първа поиска примирие на 8 и 9 май по повод отбелязването на Деня на победата на 9 май, когато в страната са планирани тържества за победата на Съветския съюз над нацистка Германия.

В отговор Киев обяви свое безсрочно прекратяване на огъня, започващо от полунощ във вторник, като заяви, че Украйна ще действа "симетрично" от този момент нататък.

  • Реакцията на Зеленски

В сряда Зеленски заяви, че действията на Русия представляват "очевидно отхвърляне на прекратяването на огъня и на спасяването на човешки животи".

Той добави, че Украйна е "ясно заявила, че ще действа по същия начин" и ще вземе "своите по-нататъшни решения" въз основа на вечерните доклади на армията и разузнаването.

По-късно Зеленски заяви, че Украйна е установила изграждане на "допълнителни пръстени от противовъздушна отбрана" около Москва, като системи са били прехвърлени от други части на Русия.

По думите му това доказва, че Кремъл е "по-загрижен за своя парад в Москва", отколкото за останалата част от страната.

Той отбеляза още, че оставянето на някои региони на Русия без защита създава "допълнителни възможности за нашите далекобойни санкции" - термин, с който Киев обикновено обозначава удари дълбоко на руска територия.

  • Ескалация на атаките

При серия от удари във вторник загинаха 27 души в различни части на Украйна, включително 12 жертви само в Запорожие.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че продължаващата руска агресия показва, че "фалшивите призиви за прекратяване на огъня на 9 май нямат нищо общо с дипломацията. Владимир Путин се интересува само от военни паради, не от човешки животи".

  • Подготовка за 9 май в Русия

В Русия са планирани различни събития за събота, включително голям военен парад на Червения площад. Властите обаче обявиха, че тазгодишното издание ще бъде съкратено заради "терористична заплаха" от Киев.

Жителите на Москва и Санкт Петербург също са били предупредени, че мобилният интернет може да бъде временно ограничен по съображения за сигурност.

  • Обмен на удари и заплахи

Кремъл, който започна пълномащабната война срещу Украйна през 2022 г., отдавна се стреми да предпази руското население от прякото въздействие на конфликта.

Украйна обаче все по-успешно атакува руски градове, включително Москва, чрез далекобойни дронове, които нанасят ограничени материални щети, но оказват значително влияние върху обществените нагласи.

Във вторник Киев е нанесъл удари дълбоко в руската територия, като е убил двама души в град Чебоксари, разположен на повече от 1500 километра от украинската граница.

Москва не е отговорила на искането на Украйна за прекратяване на огъня. Вместо това е заплашила с "масирана ракетна атака" срещу центъра на Киев, ако Украйна наруши руското едностранно примирие на 8 - 9 май.

Руското министерство на отбраната съобщи, че е свалило 53 украински дрона между 21:00 и 07:00 часа, но не уточни дали част от тях са били изстреляни след влизането в сила на украинското прекратяване на огъня.

