„Ястребът на Тръмп“ разкри нови подробности за смъртта на Джефри Епщайн в затвора

Б ившият заместник-директор на ФБР Дан Бонджино разкри в сряда нова информация относно видеозапис, който, по думите му, доказва, че Джефри Епщайн се е самоубил в килията си в Столичния поправителен център (MCC) в Ню Йорк, съобщава Daily Mail.

„Доказателствата, с които разполагаме в нашите архиви, ясно показват, че става въпрос за самоубийство. Имаме видеозапис“, заяви Бонджино в интервю за водещия на Fox News Шон Ханити.

Той поясни, че видеото показва момент, в който Епщайн е бил сам: „Записът показва как той влиза в този блок и се обажда по телефона. Ще видите как охраната го проверява през следващите 12 часа и как се връща. Ще се уверите, че никой друг освен него не влиза или излиза от този отсек. Зоната е празна.“

Бонджино призна, че случаят с Епщайн остава „горещ картоф“ в общественото пространство, но предупреди хората да не изграждат прекомерни очаквания от предстоящото видео:

„Това не е най-великото видео на света. Не искам да създавам фалшиви надежди.“

Той допълни, че все още събира доказателства, които се очаква да бъдат публикувани през „следващите седмици“. Целта е да се демонстрира, че смъртта на Епщайн е резултат от самоубийство, а не от злонамерени действия на трета страна.

„Когато комбинирате този видеозапис с другите доказателства, които ще представим скоро — в момента финализираме някои от тях — мисля, че ситуацията става доста ясна“, заяви Бонджино.

Твърденията му обаче предизвикаха скептицизъм сред хората, които от години смятат, че Епщайн е бил убит, тъй като е притежавал компрометираща информация за влиятелни личности — включително фигури на високи държавни позиции като бившия президент Бил Клинтън.

Официалните разследвания стигат до заключението, че Епщайн е починал чрез обесване в затворническата си килия, използвайки примка, направена от оранжева риза. Това се случва, докато е в изолация и очаква съдебен процес по федерални обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Въпреки това, множеството нередности около охранителните записи и противоречивата информация продължават да подхранват съмнения, че милиардерът не е отнел живота си сам.

