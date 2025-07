„Все още съм тук“: Последното съобщение на Джефри Епстийн преди смъртта му

П оследното известно съобщение на осъдения сексуален хищник Джефри Епстийн гласяло: „Все още съм тук“ - изпратено само часове преди той да бъде открит обесен в килията си в Манхатън.

„Вярвам, че получих последното му съобщение преди смъртта му“, разкри журналистът Майкъл Волф в епизод на подкаста The Daily Beast, излъчен в четвъртък.

„То ми беше предадено от един от неговите адвокати в петък вечерта. Той почина в събота сутринта.“

„Съобщението му към мен, изпратено часове преди случилото се, беше просто отговор на въпроса ми как се чувства. И той каза: ‘Все още съм тук’“, добави Волф, автор на няколко биографии на Доналд Тръмп.

Това зловещо разкритие идва, след като тази седмица Министерството на правосъдието потвърди, че няма доказателства, че Епстийн е бил убит в ареста - въпреки продължаващите с години конспиративни теории, които твърдят обратното.

66-годишният Епстийн беше открит мъртъв на 10 август 2019 г. в ареста „Метрополитън“ в Манхатън, докато очакваше съдебен процес по обвинения в трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация.

Майкъл Волф разказа още, че Епстийн го е поканил да напише биографията му още през 2014 г., но той е отказал. Въпреки това двамата поддържали контакт.

