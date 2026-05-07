Жената, която намушка 4-ма души във Варна, остава в ареста

В арненският окръжен съд остави в ареста 47-годишната литовска гражданка Арина Илинайте, обвинена за нападението с нож срещу четирима души пред супермаркет във Варна. Инцидентът предизвика сериозно напрежение в града, след като нападението се разигра на оживено място в присъствието на множество хора.

По време на съдебното заседание Илинайте заяви, че не помни случилото се. Тя призна, че преди нападението е употребила голямо количество алкохол и изрази съжаление за действията си.

„Съжалявам“, каза обвиняемата пред съда.

Защитата ѝ поиска по-лека мярка за неотклонение, като адвокатът ѝ посочи, че жената е била лекувана в Литва от биполярно разстройство. По думите му психичното ѝ състояние следва да бъде внимателно изследвано.

От прокуратурата настояха обвиняемата да бъде настанена за 30 дни в психиатрично заведение за извършване на експертиза и оценка на състоянието ѝ. Това мнение подкрепи и психиатърът, присъствал в съдебната зала.

Съдът прие искането и постанови Арина Илинайте да бъде настанена за изследване в психиатричното отделение към болницата на затвора в Ловеч.

Самата обвиняема също заяви, че иска да бъде лекувана. Пред магистратите тя разказа, че е останала без работа и без финансови средства, а преди месеци дори е имала мисли за самоубийство.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване.

Според първоначалната информация нападението е станало пред супермаркет във Варна, където жената е атакувала с нож четирима души. Пострадалите са получили различни наранявания, като след инцидента са били прегледани и настанени за лечение. По случая беше образувано досъдебно производство, а разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.

Случаят предизвика широк обществен отзвук заради агресията, проявена на публично място, както и заради данните за възможни психични проблеми на обвиняемата.