Аферата „Епстийн”: Публикуваните материали не са всички налични документи по делото

И мето на Доналд Тръмп може да бъде намерено стотици пъти в публикуваните в петък досиета от делото „Епстийн”. В документите обаче не се посочват престъпления на президента на Съединените щати, съобщи NOVA.

Друго име, което се появява, е това на Илон Мъск. През 2012 г. милиардерът изпраща имейл на Джефри Епстийн: „Кога е най-лудият купон на твоя остров?". В документите са посочени имената на хора като Бил Клинтън, Бил Гейтс и принц Андрю. Не е ясно дали това са всички документи.

Опозицията в САЩ твърди, че министерството има още два милиона и половина файла. През 2008 г. Джефри Епстийн беше осъден за секс с непълнолетна, но прекара в затвора едва 13 месеца. Когато започна второ дело срещу него през 2019 г., той беше намерен мъртъв в ареста.