Аферата „Епстийн”: Публикуваните материали не са всички налични документи по делото

В документите не се посочват престъпления на Доналд Тръмп

31 януари 2026, 15:51

И мето на Доналд Тръмп може да бъде намерено стотици пъти в публикуваните в петък досиета от делото „Епстийн”. В документите обаче не се посочват престъпления на президента на Съединените щати, съобщи NOVA.

Друго име, което се появява, е това на Илон Мъск. През 2012 г. милиардерът изпраща имейл на Джефри Епстийн: „Кога е най-лудият купон на твоя остров?". В документите са посочени имената на хора като Бил Клинтън, Бил Гейтс и принц Андрю. Не е ясно дали това са всички документи.

Опозицията в САЩ твърди, че министерството има още два милиона и половина файла. През 2008 г. Джефри Епстийн беше осъден за секс с непълнолетна, но прекара в затвора едва 13 месеца. Когато започна второ дело срещу него през 2019 г., той беше намерен мъртъв в ареста.

Източник: NOVA    
Делото Епстийн Джефри Епстийн Доналд Тръмп Илон Мъск Бил Клинтън Принц Андрю
