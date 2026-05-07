САЩ: Миграцията е превърнала Европа в "инкубатор" на тероризъм

А дминистрацията на президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп обвини Европа, че се е превърнала в "инкубатор" на тероризъм, подхранван от масова миграция, в нова контратерористична стратегия, представена в сряда, пише Guardian .

Докладът от 16 страници е изготвен под ръководството на съветника по контратероризъм Себастиан Горка, съюзник на Тръмп, и поставя наркотрафикантските картели в Северна и Южна Америка в центъра на усилията за борба с тероризма.

Стратегията отделя внимание и на борбата срещу това, което определя като "насилствени леви екстремисти", включително групи, описани като "радикално про-трансджендър", като по този начин администрацията на Тръмп засилва политическите си атаки срещу опоненти.

Остра критика към Европа

Най-острият език в стратегията е насочен към Европа, съюзник на Съединените американски щати, което вероятно ще предизвика тревога сред европейските държави, отново попаднали в полезрението на администрацията на Тръмп.

"Ясно е за всички, че добре организирани враждебни групи експлоатират отворените граници и свързаните с тях глобалистки идеали. Колкото повече тези чужди култури се разрастват и колкото по-дълго продължават настоящите европейски политики, толкова по-неизбежен става тероризмът", се казва в стратегията.

"Като родина на западната култура и ценности, Европа трябва да действа сега и да спре своя съзнателен упадък", се посочва още в документа, ръководен от координатора по контратероризъм Себастиан Горка.

В същото време докладът подчертава, че европейските държави остават "основни и дългосрочни партньори на Съединените американски щати в борбата с тероризма", но добавя: "Светът е по-сигурен, когато Европа е силна, но Европа е силно застрашена и е едновременно цел на терористи и инкубатор на терористични заплахи".

Продължаваща критика към Европа и миграцията

Новата критика към Европа идва само месеци след като в предишна стратегия за национална сигурност на Тръмп се твърдеше, че континентът е изправен пред "цивилизационно изтриване" заради имиграцията.

Тръмп също така наскоро разкритикува европейските съюзници в НАТО за недостатъчна подкрепа в неговата политика спрямо Иран.

Тръмп пред ООН: Европа пропада

Политика в Латинска Америка

Администрацията на Тръмп паралелно провежда активна политика за пренареждане на ситуацията в Западното полукълбо, включително чрез натиск за отстраняване на венецуелския президент Николас Мадуро, десетки удари по предполагаеми наркотрафикантски лодки и засилване на натиска върху комунистическото правителство на Куба.

От началото на септември американската кампания срещу предполагаеми плавателни съдове на наркотрафикантски картели в латиноамерикански води е довела до най-малко 191 жертви.

Същевременно Тръмп настоява лидерите в региона да работят по-тясно със Съединените американски щати и да предприемат военни действия срещу наркотрафиканти и транснационални банди, които според него представляват "неприемлива заплаха" за сигурността на полукълбото.

Срещи със съюзници и вътрешнополитически акценти

Себастиан Горка заяви, че представители на администрацията ще се срещнат със съюзници по-късно тази седмица, за да обсъдят укрепване на контратерористичните стратегии.

Доналд Тръмп: Да не свършим като Европа

"Както президентът ясно заяви, ще оценяваме сериозността ви като партньор и съюзник по това колко допринасяте", каза той, добавяйки, че Съединените американски щати очакват "повече" от своите партньори.

Стратегията отделя значително внимание и на леви групи, като ги определя като основен приоритет в борбата срещу "насилствени леви екстремисти, включително анархисти и антифашисти".

Документът предвижда контратерористичните усилия да се съсредоточат върху "бърза идентификация и неутрализиране на насилствени светски политически групи, чиято идеология е антиамериканска, радикално про-трансджендър и анархистка".

Откакто се завърна на власт, Тръмп засили реториката си срещу признаването на половата и трансджендър идентичност. Той многократно се хвали, че администрацията му е забранила участието на трансжени в женски спорт и е подписал изпълнителна заповед, с която се признават само два пола.