Variety: Как Met Gala се превърна в кичозния „Бал на Безос“

Анализ на Variety: Престижното модно събитие губи идентичността си в сянката на милиардерите и корпоративното влияние

7 май 2026, 12:37
В продължение на десетилетия първият понеделник на май бе запазен за една от най-важните вечери в света на модата. Тогава звезди от А-листата се събират в Музея на изкуството „Метрополитън“ за благотворителната вечер Met Gala. Но от 2021 г. насам – първата гала след пандемията – престижната корона на събитието започна да се изплъзва, пише в свой анализ Variety.

Вълната от инфлуенсъри в изданията през 2021 и 2022 г. превърна галата от ексклузивно събитие в „храна за TikTok“. И докато инфлуенсърите започнаха да губят позиции, се появи нов страх: доминацията на корпорациите и управляващите ги магнати.

Корпоративната сянка: $10 милиона за титла

През февруари бе обявено, че основателят на Amazon Джеф Безос и съпругата му Лорън Санчес Безос ще бъдат почетни председатели на вечерта. По-късно Page Six съобщи, че те са платили „поне“ 10 милиона долара за спонсорство, за да си купят престижната титла. Сайтът на „Метрополитън“ изрично подчертава, че тазгодишната изложба и гала са „възможни благодарение“ на двойката.

Критиците бързо посочиха иронията в това участие. Amazon е в челните редици на модерната индустрия за бърза мода (fast fashion), чието присъствие на пазара доведе до рязък спад в качеството на дрехите и принуди потребителите да приоритизират ниската цена пред етиката и стила. Семейство Безос пряко са навредили на творците и занаятчиите, до които сега плащат скъпо, за да стоят. Масло в огъня наля и сюжетът на „Дяволът носи Прада 2“, който отразява слуховете, че двойката иска да придобие Condé Nast (издателят на Vogue). Въпреки всичко Ана Уинтур и Condé Nast изглежда са готови да си затворят очите в името на финансовото оцеляване.

Модата: Колаж от липса на креативност

Темата „Модата е изкуство“ приканваше гостите да изразят връзката си с облеклото като форма на изкуство. Резултатът на червения килим обаче приличаше на зле конструиран колаж. Основно правило за Met Gala е: ако можеш да го носиш (комфортно) на Оскарите, вероятно трябва да се потрудиш повече. Това послание изглежда не бе разбрано.

Липсата на креативност в Холивуд пролича в безкрайните повторения. При хиляди произведения на изкуството, които могат да бъдат цитирани, е невероятно, че видяхме три отделни версии на „Портрет на мадам Х“ – от Лорън Санчес (Schiaparelli), Клеър Фой (Erdem) и Джулиан Мур (Bottega Veneta). Статуите също бяха навсякъде – над 15 звезди, включително сестрите Дженър, Хайди Клум и Дожа Кет, се появиха като вариации на известни скулптури.

Светлината в тунела

Еднообразието бе прекъснато от няколко големи пристигания. Bad Bunny (с впечатляващ грим на старец), Мадона (във визия на Saint Laurent, вдъхновена от Леонора Карингтън) и Бионсе (в Olivier Rousteing). Това трио бе сред най-добре облечените, показвайки, че са направили необходимото проучване, за да създадат нещо уникално. Те се откроиха от тълпата, чиято подготовка очевидно се е изчерпала с едно търсене в Google за „известно произведение на изкуството“.

Въпреки критиките, Met Gala стои на стабилна финансова основа. Институтът по костюмите потвърди рекордна събрана сума от 42 милиона долара – с 11 милиона повече от миналата година. Ръст, който до голяма степен се дължи на щедрото дарение на семейство Безос.

