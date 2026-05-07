Аманда Байнс шокира с нова визия: Актрисата се появи с яркосини вежди

Б ившата звезда на Nickelodeon, която от години води публична битка с депресията и излишните килограми, изненада феновете си в Лос Анджелис. Байнс дебютира с драстична промяна във външния вид по време на разходка с приятеля си Закари Кан, съобщава People.

Аманда Байнс демонстрира яркосини вежди, които контрастират на прясно изрусената ѝ коса – рязка промяна спрямо скорошния ѝ тъмен нюанс. Актрисата бе засичана в компанията на Закари Кан, като двамата не криеха близостта си, държейки се за ръце след обяд в мегаполиса.

Появата на 40-годишната звезда идва след признанията ѝ за сериозна физическа трансформация. Байнс не скри, че е използвала популярното лекарство за отслабване "Оземпик".

Битката с теглото и депресията

През декември миналата година актрисата разкри в Instagram, че е тежала 81 кг (180 паунда). „Отслабнах с близо 13 кг благодарение на Оземпик! Вече съм 69 кг“, сподели тя тогава, добавяйки, че макар все още да се чувства „едра“, резултатите я вдъхновяват.

През март 2024 г. обаче тя призна пред последователите си, че отново е качила около 9 кг заради депресивно състояние. По това време теглото ѝ е било 73 кг, а заветната ѝ цел – да се върне към крехките 50 кг.

От върха в Холивуд до психичните проблеми

Аманда Байнс имаше впечатляваща кариера в телевизията и киното, започвайки като дете-чудо в Nickelodeon. През 2010 г. тя внезапно се оттегли от Холивуд, посочвайки като причини:

негативните преживявания в индустрията;

желанието да се фокусира върху модата и козметологията.

През годините след оттеглянето си звездата от "The Amanda Show" се бореше с тежки психични проблеми. От август 2013 г. до март 2022 г. тя дори бе под пълно попечителство (подобно на случая с Бритни Спиърс).

Серия от корекции

Откакто си върна свободата и приключи с осемгодишното попечителство, Байнс експериментира постоянно с външния си вид. През 2023 г. тя претърпя блефаропластика (операция на клепачите), за да повиши самочувствието си, а през август миналата година заложи и на филъри в устните.

Новите сини вежди са поредната стъпка в ексцентричната трансформация на актрисата, която продължава да търси себе си далеч от светлините на прожекторите, но под постоянното наблюдение на папараците.