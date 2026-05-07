България

"Възраждане" и ДБ предлагат мерки за пазара на горива

Международният конфликт между САЩ и Иран продължава и не се знае кога ще приключи, коментира Петър Петров

Обновена преди 8 минути / 7 май 2026, 12:03
"Възраждане" и ДБ предлагат мерки за пазара на горива
Източник: БТА

С итуацията с финансите на държавата не е добра. Международният конфликт между САЩ и Иран продължава и не се знае кога ще приключи. Той имаше пряко негативно отражение върху международните пазари на горива. Това доведе до рязко увеличение и трайно задържане на високите цени на горивата в България. Това заяви депутатът от "Възраждане Петър Петров. 

Институциите на ЕС наложиха забрана за купуване на нефт и нефтени продукти от Русия с един регламент. От друга страна ЕС не прави никакви действия, за да подпомогне бързото разрешаване на този конфликт, добави Петров. И са оставили своите държави-членки сами да търсят механизми, с които да реагират на последиците от рязкото покачване цените на горивата.

Внасяме в НС проект на решение и законопроект, с които в тази ситуация заради международната обстановка и състоянието на икономиката ни, създаваме възможност законова за МС да поиска изключение от забраните за внос на нефт от Русия, каза Петров. Внасяме и проект на решение, с който МС да може да оправомощи особеният представител Лукойл да договаря пряко внос и закупуване на нефтени продукти от Русия. Целта е да има по-евтини горива, добави още Петров.

Очаква ли се спад в цените на горивата?

Предлагаме 11 конкретни мерки за пазара на горива, така че цените да бъдат максимално благоприятни и да се запази принципът на конкуренция, каза народният представител Мартин Димитров от парламентарната група на „Демократична България“ пред журналисти в кулоарите на парламента.

Той обясни, че сред тях са мерки за спестяване на горива, като се стимулира градския, извън градския и железопътния транспорт, както и стимулиране на работата от разстояние за спестяване на транспортни разходи. Предлага се Националната агенция по приходите (НАП) да продължи контрола на бензиностанциите за необосновано поскъпване, а те да подават всяка промяна на цените на горивата до Комисията за защита на потребителите.

Искаме и завършване на намерението на Министерството на енергетиката за компенсиране на небитовите потребители. Не става с общи приказки, а с конкретни мерки. Дано Румен Радев и неговите хора да кажат какво ще правят на пазара на горивата, коментира Димитров.

По този начин очаквахме да започне днес заседанието на Народното събрание и мнозинството да излезе и да представи план. Вместо план то започна с фалстарт и с поучаване на опозицията, заяви съпредседателят на „Да, България“, част от „Демократична България“, Ивайло Мирчев.

Това, което в най-голяма степен притеснява мнозинството, е символното махане на охраната на Борисов и Пеевски. Много хора гласуваха за премахването на този модел. „Прогресивна България“ е политическата сила, която акумулира доверието и нашето очакване е тя да покаже, че може да реализира резултати, допълни той.

На въпрос как ще гласуват за кабинета на Румен Радев Мирчев отговори: „ние сме опозиция“. Българският народ даде категорична подкрепа за „Прогресивна България“ и те имат право да излъчат свое правителство, ние нямаме право да участваме в него и тъй като сме опозиция, ще гласуваме против, каза той.

Ще предложим нашите десни реформаторски мерки по отношение на бюджета. Имаме пакет с мерки за борбата с инфлацията и за това България да не изпада в дългова спирала, отбеляза Ивайло Мирчев.

Източник: БГНЕС, БТА    
Възраждане Внос на нефт от Русия Цени на горивата Народно събрание Петър Петров Забрана за внос на нефт Лукойл Българска икономика Проект за решение Европейски съюз
Последвайте ни

По темата

Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

Стюардеса е приета в болница със симптоми на хантавирус в Амстердам

Стюардеса е приета в болница със симптоми на хантавирус в Амстердам

Финално заседание на кабинета „Гюров“: Без унизителни оправдания и чиновнически фатализъм

Финално заседание на кабинета „Гюров“: Без унизителни оправдания и чиновнически фатализъм

Variety: Как Met Gala се превърна в кичозния „Бал на Безос“

Variety: Как Met Gala се превърна в кичозния „Бал на Безос“

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Гражданска отговорност или Авто Каско: как да направите информиран избор

Гражданска отговорност или Авто Каско: как да направите информиран избор

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 2 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 2 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 2 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Вучич: Ще работим повече - започвам от себе си</p>

Александър Вучич представи петточков план за реформи в Сърбия

Свят Преди 51 минути

Първата точка от плана за реформи включва намаляване на броя на членовете на правителството, държавните секретари, помощник-министрите, както и кабинетите им

Мисия за помирение между Вашингтон и Ватикана: Марко Рубио разговаря с папа Лъв XIV

Мисия за помирение между Вашингтон и Ватикана: Марко Рубио разговаря с папа Лъв XIV

Свят Преди 53 минути

Държавният секретар на САЩ пристигна в Рим след необичайно острите критики на Тръмп към Лъв, духовен водач на 1,4 млрд. католици по света, заради позицията му срещу войната

<p>САЩ и Иран пред споразумение: Какво предвижда документът (СПИСЪК)&nbsp;</p>

САЩ и Иран пред споразумение: Какво предвижда документът

Свят Преди 1 час

Тръмп обяви, че вече е постигнат "голям напредък" към сключването на всеобхватно споразумение между Вашингтон и Техеран

,

Фитнес измама: Как AI образи ни обещават невъзможни тела и „подмладяване“ в социалните мрежи

Любопитно Преди 1 час

Ако използвате социални мрежи, вероятно сте ги виждали – лъскави фитнес клипове, обещаващи драматични промени за рекордно кратко време

Румъния отчете 15 случая на хантавирус за последните три години

Румъния отчете 15 случая на хантавирус за последните три години

Свят Преди 1 час

Данните са оповестени в контекста на случаите на заразяване с хантавирус на борда на круизен кораб, който пътува в Атлантическия океан

,

Как да избегнем неприятните миризми от климатика

Любопитно Преди 1 час

Създадоха Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото НС

Създадоха Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото НС

България Преди 1 час

За неин председател беше избран Димитър Здравков от "Прогресивна България"

<p>Клисурски обяви какво е състоянието на бюджета на България</p>

Клисурски: 6,8 млрд. евро са достатъчни за покриване на всички разходи на държавата до приемане на редовен бюджет

България Преди 1 час

Във Фискалния резерв има достатъчно наличности за следващите два месеца, каза Клисурски

<p>Битката за $400 млрд., която ще се води над градовете в Китай</p>

Битката за $400 млрд., която ще се води в небето над китайските градове

Технологии Преди 1 час

В Китай мислят далеч отвъд стандартното, немислимо в Европа, където регулациите посичат амбициите в зародиш. В Поднебесната битката предстои да се развихри и тя ще е за въздуха над градовете

<p>Ще има ли недостиг на самолетно гориво в Европа това лято?</p>

Брюксел търси резервен план за самолетното гориво преди летния сезон

Свят Преди 1 час

ЕС подготвя мерки след кризата в Ормузкия проток и скока на цените

Експерт предупреди: Има риск от недостиг на петрол, ако Ормузкият проток остане блокиран

Експерт предупреди: Има риск от недостиг на петрол, ако Ормузкият проток остане блокиран

Свят Преди 2 часа

В България имаме достатъчно запаси от горива, както и керосин за авиацията, уточни председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев

Високопоставен командир на "Хизбула" е убит след израелския удар по Бейрут

Високопоставен командир на "Хизбула" е убит след израелския удар по Бейрут

Свят Преди 2 часа

Това е първата атака срещу района от близо месец насам

Осъдиха жена, измамила мъж да тегли кредити

Осъдиха жена, измамила мъж да тегли кредити

България Преди 2 часа

Тя ще трябва да изтърпи и отделно наказание в размер на 12 месеца, наложено ѝ по друго дело от Районния съд в София

След скандал: Пешеходец потроши кола във Велико Търново, арестуваха го

След скандал: Пешеходец потроши кола във Велико Търново, арестуваха го

България Преди 2 часа

Конфликтът започнал заради рискова ситуация на пътя

а

Журналист за кризата в Румъния: Букурещ ще търси нова коалиция, а не избори

Свят Преди 2 часа

Според Владимир Митев президентът ще има ключова роля в следващите седмици и е възможно да заложи на по-технократска фигура за премиер

Антон Кутев: "Прогресивна България" няма да приема закони, за да решава частни случаи

Антон Кутев: "Прогресивна България" няма да приема закони, за да решава частни случаи

България Преди 2 часа

"Времето, когато Конституцията се променяше, за да навреди на определен политик, е безвъзвратно отминало", отбеляза той

Всичко от днес

От мрежата

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

В търсене на изгубената светлина: Папи Ханс напомни за детето в себе си

Edna.bg

Любов на бързи обороти: Ким и Люис хванати ръка за ръка след Бродуей

Edna.bg

Шоуто на Лига 1 (6.05.2026)

Gong.bg

Обзор на кръга в Бундеслигата (33 кръг, 6.05.2026)

Gong.bg

Интерпол с голям удар срещу фалшиви медикаменти: Иззеха стоки за 15,5 млн. долара, включително в България (СНИМКИ)

Nova.bg

Андрей Гюров на последното заседание на кабинета: Слизаме от сцената с достойнство

Nova.bg