"Възраждане" и ДБ предлагат мерки за пазара на горива

С итуацията с финансите на държавата не е добра. Международният конфликт между САЩ и Иран продължава и не се знае кога ще приключи. Той имаше пряко негативно отражение върху международните пазари на горива. Това доведе до рязко увеличение и трайно задържане на високите цени на горивата в България. Това заяви депутатът от "Възраждане Петър Петров.

Институциите на ЕС наложиха забрана за купуване на нефт и нефтени продукти от Русия с един регламент. От друга страна ЕС не прави никакви действия, за да подпомогне бързото разрешаване на този конфликт, добави Петров. И са оставили своите държави-членки сами да търсят механизми, с които да реагират на последиците от рязкото покачване цените на горивата.

Внасяме в НС проект на решение и законопроект, с които в тази ситуация заради международната обстановка и състоянието на икономиката ни, създаваме възможност законова за МС да поиска изключение от забраните за внос на нефт от Русия, каза Петров. Внасяме и проект на решение, с който МС да може да оправомощи особеният представител Лукойл да договаря пряко внос и закупуване на нефтени продукти от Русия. Целта е да има по-евтини горива, добави още Петров.

Очаква ли се спад в цените на горивата?

Предлагаме 11 конкретни мерки за пазара на горива, така че цените да бъдат максимално благоприятни и да се запази принципът на конкуренция, каза народният представител Мартин Димитров от парламентарната група на „Демократична България“ пред журналисти в кулоарите на парламента.

Той обясни, че сред тях са мерки за спестяване на горива, като се стимулира градския, извън градския и железопътния транспорт, както и стимулиране на работата от разстояние за спестяване на транспортни разходи. Предлага се Националната агенция по приходите (НАП) да продължи контрола на бензиностанциите за необосновано поскъпване, а те да подават всяка промяна на цените на горивата до Комисията за защита на потребителите.

Искаме и завършване на намерението на Министерството на енергетиката за компенсиране на небитовите потребители. Не става с общи приказки, а с конкретни мерки. Дано Румен Радев и неговите хора да кажат какво ще правят на пазара на горивата, коментира Димитров.

По този начин очаквахме да започне днес заседанието на Народното събрание и мнозинството да излезе и да представи план. Вместо план то започна с фалстарт и с поучаване на опозицията, заяви съпредседателят на „Да, България“, част от „Демократична България“, Ивайло Мирчев.

Това, което в най-голяма степен притеснява мнозинството, е символното махане на охраната на Борисов и Пеевски. Много хора гласуваха за премахването на този модел. „Прогресивна България“ е политическата сила, която акумулира доверието и нашето очакване е тя да покаже, че може да реализира резултати, допълни той.

На въпрос как ще гласуват за кабинета на Румен Радев Мирчев отговори: „ние сме опозиция“. Българският народ даде категорична подкрепа за „Прогресивна България“ и те имат право да излъчат свое правителство, ние нямаме право да участваме в него и тъй като сме опозиция, ще гласуваме против, каза той.

Ще предложим нашите десни реформаторски мерки по отношение на бюджета. Имаме пакет с мерки за борбата с инфлацията и за това България да не изпада в дългова спирала, отбеляза Ивайло Мирчев.