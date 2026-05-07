Фитнес измама: Как AI образи ни обещават невъзможни тела и „подмладяване“ в социалните мрежи

Р азследване на BBC разкри мащабна схема за подвеждаща реклама в социалните мрежи, която използва изкуствен интелект (AI), за да продава фитнес приложения. Дигитално генерирани образи с перфектни тела обещават нереалистични трансформации и „подмладяване с 20 години“ само за седмици – резултати, които експертите определят като научно невъзможни, съобщава BBC.

Ако използвате социални мрежи, вероятно сте ги виждали – лъскави фитнес клипове, обещаващи драматични промени за рекордно кратко време. Те показват изваяни мускули, впечатляващи кадри „преди и след“ и твърдения, че можете да изглеждате с десетилетия по-млади само чрез проста тренировъчна програма.

Резултатите често изглеждат твърде добри, за да са истина. И в много случаи – те не са.

Разследване на BBC разкри подвеждащи фитнес реклами, включващи генерирани от AI герои, които нарушават правилата за реклама във Великобритания. Много от клиповете не изясняват, че представените хора не са истински. А целта на всичко това? Продажба на абонаменти за фитнес приложения.

Но колко лесно е да разберем дали човекът, който ни дава съвети за здраве, изобщо съществува? И има ли това значение?

„Трудно е да разбереш на кого да вярваш“

AI съдържанието заля социалните мрежи през последните години, а видеата, рекламиращи онлайн тренировки, стават все по-масови. Много от рекламите, докладвани на Органа за рекламни стандарти (ASA) – регулаторният орган за реклама в Обединеното кралство, използват AI герои, които твърдят, че сами са преминали през програмите. Те обещават промени като:

„Отслабване с 18 кг за един месец“;

„Изглеждайте с 20 години по-млади“;

Драматична трансформация на тялото само за 28 дни.

Веднъж щом потребителят прояви интерес към подобно съдържание, алгоритмите засипват фийда му с подобни материали. Проф. Анди Миа, експерт по AI от Университета в Салфорд, описва ситуацията като „Дивия запад“ по отношение на регулацията.

„Хората търсят решения за своето здраве, фитнес и външен вид“, казва той. „Винаги е имало апетит за такова съдържание, но сега е невероятно трудно да прецениш на кого да вярваш. Твърденията за това колко бързо можете да постигнете резултати са напълно нереалистични. Това подхранва фалшиви надежди и създава вредни очаквания.“

BBC се свърза с компаниите зад няколко от проблемните реклами, но нито една от тях не отговори.

Какво казват рекламите?

Много от видеата използват различни AI образи, но с идентични послания:

Фалшива инструкторка: В обстановка на подкаст тя твърди, че нейната тренировка ще накара жените да изглеждат „с 20 години по-млади“ за месец.

Фалшив „сержант“: Твърди, че фитнес залите не работят и обещава „невероятни“ резултати чрез своята военна програма.

Виртуални жени на плаж: Разказват за своите трансформации, показвайки кадри „преди и след“ – нито едно от телата им не е истинско.

AI презентация: Жена твърди, че лекари я търсят за съвети, докато измислен AI тълпа я аплодира за резултатите ѝ.

Експертите: „За 28 дни? Нямате никакъв шанс“

Фитнес инструкторът Дейвид Феърламб, който има 30-годишен опит, е категоричен: „Това е толкова грешно и подвеждащо. Особено притеснително е за децата.“

„Тези реклами говорят за 28-дневни трансформации. Казвам ви сега – това просто не се случва. Нямате никакъв шанс“, добавя той. Неговата дъщеря, Джорджия Сибенга, допълва, че дори младите хора, израснали със социалните мрежи, се затрудняват да различат истината.

Двамата се опасяват, че постоянното излагане на идеализирани, изкуствени тела уврежда самочувствието и психичното здраве на младежите. Освен това AI програмите не отчитат здравословни състояния или контузии, което може да доведе до сериозни физически травми.

Къде е проблемът с правилата?

От ASA заявяват, че използването на AI в рекламата не е забранено, но проблемът е в подвеждащото съдържание. „Не съдим рекламите според това дали съдържат AI, а според това дали са подвеждащи или вредни“, обяснява Адам Дейвисън от ASA. Регулаторът е получил над 300 жалби за AI реклами през последната година и броят им расте.

Една от трудностите е, че понякога дори за експертите е трудно да кажат със сигурност дали е използван AI. ASA вече предприема стъпки срещу рекламодателите, посочени от BBC.

Какво казват платформите?

Компаниите зад социалните мрежи твърдят, че генерираното от AI съдържание трябва да бъде етикетирано. BBC обаче откри множество примери, в които тези предупреждения липсват, скрити са или са неясни. Meta и TikTok отказаха да коментират конкретните разкрития, въпреки че и двете платформи заявяват, че разполагат с инструменти за засичане и маркиране на AI съдържание.

Много потребители споделят, че биха искали опция за пълно изключване на генерираното от AI съдържание от техните потоци с новини, но към момента платформите не са потвърдили дали обмислят подобна стъпка.