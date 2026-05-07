САЩ и Иран пред споразумение: Какво предвижда документът

О чаква се днес Вашингтон и Техеран да разгледат проектоспоразумение за прекратяване на конфликта и рамка за нови ядрени преговори, след като двете страни сигнализираха, че са "по-близо от всякога" до предварителен меморандум от 14 точки. Според американски и международни медии документът предвижда временно ограничаване на иранската ядрена програма, поетапно облекчаване на санкциите и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че вече е постигнат "голям напредък" към сключването на всеобхватно споразумение между Вашингтон и Техеран и че поради това военната операция за отваряне на Ормузкия проток ще бъде преустановена "за кратък период от време". Американската операция за отваряне на стратегическият морски път продължи около 36 часа.​

Какво съдържа документът:

Основните точки в обсъжданото споразумение между Иран и САЩ: Иран да въведе мораториум върху обогатяването на уран за определен период, като според част от публикациите срокът може да достигне 12 години. Техеран да поеме ангажимент да не разработва ядрено оръжие. САЩ да започнат поетапно премахване на санкциите срещу Иран. Освобождаване на замразени ирански активи за милиарди долари. Поетапно премахване на ограниченията върху корабоплаването в Ормузкия проток и възстановяване на свободното преминаване на търговски кораби. Прекратяване на американската морска блокада срещу ирански пристанища. Стартиране на 30-дневен период за подробни ядрени преговори след подписването на първоначалния меморандум. Обсъждане на механизъм за управление и сигурност в Ормузкия проток. Иран настоява за гаранции срещу бъдещи американски и израелски удари. Техеран поставя въпроса за военни репарации и компенсации за щетите от конфликта. Според публикации в международни медии Вашингтон запазва правото да възобнови военните действия, ако преговорите се провалят. Сред най-спорните теми остава съдбата на запасите от високообогатен уран на Иран, които Техеран отказва да изнесе извън страната. Иран продължава да определя ядреното обогатяване като "червена линия" в преговорите.

Преговорите се водят с посредничеството на Пакистан, а според дипломатически източници Саудитска Арабия също участва в усилията за деескалация.

Решението на Тръмп е във фокуса на западния печат:

Великобритания

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че временно преустановява т.нар. "Проект Свобода", чрез който американската армия трябваше да ескортира търговски кораби в Ормузкия проток, пише британският в. "Гардиън".

Тръмп обяви внезапната промяна в плана си в социалната мрежа Трут соушъл, като посочи, че операцията е спряна за "кратък период от време", за да може САЩ да финализират усилията си за сключване на мирно споразумение с Иран, припомня изданието.

Въпреки че "Проект Свобода" започна едва в понеделник, американският държавен глава заяви, че решението му да преустанови операцията е основано "на искане, отправено от Пакистан и други страни, на невероятния военен успех (…) срещу държавата Иран, а така също и на факта, че бе постигнат голям напредък към цялостно и окончателно споразумение с представители на Иран".

Това изявление бе направено, след като американски военни лидери и държавният секретар на САЩ Маро Рубио подчертаха, че примирието в Близкия изток все още се спазва и че мащабната военна операция на САЩ срещу Иран е приключила, добавя "Гардиън".

Правителството на Тръмп е подложено на все по-силен натиск, свързан с начина, по който представя конфликта пред Конгреса. По закон американските президенти трябва да поискат официално разрешение от Конгреса на САЩ за воденето на военни действия, които продължават повече от 60 дни. Този срок изтече миналата седмица, като малко преди това представител на правителството заяви, че САЩ са "прекратили" военните си действия срещу Иран от 8 април, когато бе обявено примирие.

Същевременно тази седмица Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщиха, че два дни подред са били атакувани с ирански дронове и ракети, отбелязва "Гардиън". Техеран отхвърли тези обвинения.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет и председателят на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили генерал Дан Кейн обаче заявиха на пресконференция, че американските атаки не са преминали прага на "големи военни операции". "Примирието не е приключило", заяви Хегсет, цитиран от "Гардиън".

Германия

Не е лесно човек да се ориентира в стратегията на САЩ в Ормузкия проток, пише германското сп. "Шпигел". За последно президентът Тръмп реши временно да преустанови операцията под кодово име "Проект Свобода", която предвиждаше да се осигури военна защита на търговските кораби, плаващи в протока. Американската телевизия Ен Би Си на свой ред оповести скритата причина за това изненадващо решение: Тръмп е отменил военната операция за отварянето на протока заради разногласия със Саудитска Арабия, продължава "Шпигел".

Саудитските власти са били изненадани и подразнени от обявеното от Тръмп намерение да се ескортират кораби в протока. Поради това Рияд е заявил на Вашингтон, че ще забранят на американски военни самолети да излитат от военновъздушната база "Принц Султан", както и да прелитат през въздушното пространство на Саудитска Арабия, твърди Ен Би Си, позовавайки се на двама представители на американското правителство.

Военновъздушната база се намира на юг от Рияд. Досега саудитците позволяваха на американската армия да я използва за операции в Иран. Освен това въздушното пространство на Саудитска Арабия също беше отворено за американски изтребители, отбелязва германското издание.

Във вторник Тръмп аргументира решението си да преустанови военноморската операция с твърдението, че има напредък в мирните преговори с Иран.

Преустановяването на "Проект Свобода" беше точно толкова изненадващо, колкото обявяването му преди няколко дни. Тръмп не спомена нищо за спор със саудитците в публикациите си в социалната мрежа Трут соушъл.

В хода на продължилата около 36 часа операция военноморските сили на САЩ ескортираха два търговски кораба през Ормузкия проток, посочва "Шпигел".

Същевременно преговорите между САЩ и Иран продължават на фона на текущото крехко прекратяване на огъня.

САЩ

Постоянните промени в позицията на президента Тръмп предизвикаха сътресения на пазарите, поставиха пред изпитание търпението на конгресмените от Републиканската партия и объркаха съюзниците на САЩ, които се опитват да се справят с последствията от конфликта, пише в. "Ню Йорк таймс".

В хода на войната Тръмп променя позициите си във всяко свое изречение. Той определи конфликта като поредно "война", "набег", а вчера го нарече "схватка". От твърдението че САЩ вече са "спечелили" войната, Тръмп стигна дотам да заплаши, че цялата иранска цивилизация ще загине, ако Техеран не се подчини на исканията му. Американският президент беше казал, че вече не са останали ирански лидери, но че комуникира с някои, които "отчаяно" искат сделка. Той предупреди, че ще продължи бомбардировките, но в последния момент обяви удължаване на примирието, изброява "Ню Йорк таймс".

Последните промени в позицията на американското правителство относно статуса на конфликта в Иран показват колко рисковано е да се изказваш от името на президент, който се отличава с непредсказуем стил, коментира изданието. Тръмп твърди, че по този начин извежда противниците си от равновесие. Но изглежда, че сега той изведе от равновесие собственият си държавен секретар, продължава "Ню Йорк таймс".

"Операция "Епична ярост" приключи", обяви във вторник Рубио. "Както президентът уведоми Конгреса – приключихме с този етап от нея. Сега преминаваме към "Проект Свобода", добави държавният секретар.

Само три часа по-късно президентът Тръмп заяви, че "Проект Свобода" ще бъде преустановен.

Ана Кели, една от говорителките на Белия дом, заяви, цитирана от "Ню Йорк таймс", че колебанията на Тръмп отразяват реалността на бързо променящата се ситуация и желанието му да запази всички възможности отворени, за да гарантира, че "ядрените мечти на Иран ще бъдат елиминирани завинаги". "В момента преговорите продължават и по същество се развиват бързо", отбеляза Кели. "Този президент е най-прозрачният и достъпен в историята и никоя друга администрация не е направила повече, за да държи пресата и обществеността в течение на събитията в реално време", добави тя.