Свят

САЩ и Иран пред споразумение: Какво предвижда документът

Тръмп обяви, че вече е постигнат "голям напредък" към сключването на всеобхватно споразумение между Вашингтон и Техеран

7 май 2026, 11:50
САЩ и Иран пред споразумение: Какво предвижда документът
Източник: IStock

О чаква се днес Вашингтон и Техеран да разгледат проектоспоразумение за прекратяване на конфликта и рамка за нови ядрени преговори, след като двете страни сигнализираха, че са "по-близо от всякога" до предварителен меморандум от 14 точки. Според американски и международни медии документът предвижда временно ограничаване на иранската ядрена програма, поетапно облекчаване на санкциите и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че вече е постигнат "голям напредък" към сключването на всеобхватно споразумение между Вашингтон и Техеран и че поради това военната операция за отваряне на Ормузкия проток ще бъде преустановена "за кратък период от време". Американската операция за отваряне на стратегическият морски път продължи около 36 часа.

Какво съдържа документът:

  1. Основните точки в обсъжданото споразумение между Иран и САЩ:
  2. Иран да въведе мораториум върху обогатяването на уран за определен период, като според част от публикациите срокът може да достигне 12 години.
  3. Техеран да поеме ангажимент да не разработва ядрено оръжие.
  4. САЩ да започнат поетапно премахване на санкциите срещу Иран.
  5. Освобождаване на замразени ирански активи за милиарди долари.
  6. Поетапно премахване на ограниченията върху корабоплаването в Ормузкия проток и възстановяване на свободното преминаване на търговски кораби.
  7. Прекратяване на американската морска блокада срещу ирански пристанища.
  8. Стартиране на 30-дневен период за подробни ядрени преговори след подписването на първоначалния меморандум.
  9. Обсъждане на механизъм за управление и сигурност в Ормузкия проток.
  10. Иран настоява за гаранции срещу бъдещи американски и израелски удари.
  11. Техеран поставя въпроса за военни репарации и компенсации за щетите от конфликта.
  12. Според публикации в международни медии Вашингтон запазва правото да възобнови военните действия, ако преговорите се провалят.
  13. Сред най-спорните теми остава съдбата на запасите от високообогатен уран на Иран, които Техеран отказва да изнесе извън страната.
  14. Иран продължава да определя ядреното обогатяване като "червена линия" в преговорите.

Преговорите се водят с посредничеството на Пакистан, а според дипломатически източници Саудитска Арабия също участва в усилията за деескалация.

Решението на Тръмп е във фокуса на западния печат:

  • Великобритания

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че временно преустановява т.нар. "Проект Свобода", чрез който американската армия трябваше да ескортира търговски кораби в Ормузкия проток, пише британският в. "Гардиън".

Тръмп обяви внезапната промяна в плана си в социалната мрежа Трут соушъл, като посочи, че операцията е спряна за "кратък период от време", за да може САЩ да финализират усилията си за сключване на мирно споразумение с Иран, припомня изданието.

Въпреки че "Проект Свобода" започна едва в понеделник, американският държавен глава заяви, че решението му да преустанови операцията е основано "на искане, отправено от Пакистан и други страни, на невероятния военен успех (…) срещу държавата Иран, а така също и на факта, че бе постигнат голям напредък към цялостно и окончателно споразумение с представители на Иран".

Това изявление бе направено, след като американски военни лидери и държавният секретар на САЩ Маро Рубио подчертаха, че примирието в Близкия изток все още се спазва и че мащабната военна операция на САЩ срещу Иран е приключила, добавя "Гардиън".

Правителството на Тръмп е подложено на все по-силен натиск, свързан с начина, по който представя конфликта пред Конгреса. По закон американските президенти трябва да поискат официално разрешение от Конгреса на САЩ за воденето на военни действия, които продължават повече от 60 дни.  Този срок изтече миналата седмица, като малко преди това представител на правителството заяви, че САЩ са "прекратили" военните си действия срещу Иран от 8 април, когато бе обявено примирие.

Същевременно тази седмица Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщиха, че два дни подред са били атакувани с ирански дронове и ракети, отбелязва "Гардиън". Техеран отхвърли тези обвинения.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет и председателят на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили генерал Дан Кейн обаче заявиха на пресконференция, че американските атаки не са преминали прага на "големи военни операции". "Примирието не е приключило", заяви Хегсет, цитиран от "Гардиън".  

  • Германия 

Не е лесно човек да се ориентира в стратегията на САЩ в Ормузкия проток, пише германското сп. "Шпигел". За последно президентът Тръмп реши временно да преустанови операцията под кодово име "Проект Свобода", която предвиждаше да се осигури военна защита на търговските кораби, плаващи в протока. Американската телевизия Ен Би Си на свой ред оповести скритата причина за това изненадващо решение: Тръмп е отменил военната операция за отварянето на протока заради разногласия със Саудитска Арабия, продължава "Шпигел".  

Саудитските власти са били изненадани и подразнени от обявеното от Тръмп намерение да се ескортират кораби в протока. Поради това Рияд е заявил на Вашингтон, че ще забранят на американски военни самолети да излитат от военновъздушната база "Принц Султан", както и да прелитат през въздушното пространство на Саудитска Арабия, твърди Ен Би Си, позовавайки се на двама представители на американското правителство.

Военновъздушната база се намира на юг от Рияд. Досега саудитците позволяваха на американската армия да я използва за операции в Иран. Освен това въздушното пространство на Саудитска Арабия също беше отворено за американски изтребители, отбелязва германското издание.

Във вторник Тръмп аргументира решението си да преустанови военноморската операция с твърдението, че има напредък в мирните преговори с Иран.

Преустановяването на "Проект Свобода" беше точно толкова изненадващо, колкото обявяването му преди няколко дни. Тръмп не спомена нищо за спор със саудитците в публикациите си в социалната мрежа Трут соушъл.

В хода на продължилата около 36 часа операция военноморските сили на САЩ ескортираха два търговски кораба през Ормузкия проток, посочва "Шпигел".

Същевременно преговорите между САЩ и Иран продължават на фона на текущото крехко прекратяване на огъня.  

  • САЩ 

Постоянните промени в позицията на президента Тръмп предизвикаха сътресения на пазарите, поставиха пред изпитание търпението на конгресмените от Републиканската партия и объркаха съюзниците на САЩ, които се опитват да се справят с последствията от конфликта, пише в. "Ню Йорк таймс".

В хода на войната Тръмп променя позициите си във всяко свое изречение. Той определи конфликта като поредно "война", "набег", а вчера го нарече  "схватка". От твърдението че САЩ вече са "спечелили" войната, Тръмп стигна дотам да заплаши, че цялата иранска цивилизация ще загине, ако Техеран не се подчини на исканията му.   Американският президент беше казал, че вече не са останали ирански лидери, но че комуникира с някои, които "отчаяно" искат сделка. Той предупреди, че ще продължи бомбардировките, но в последния момент обяви удължаване на примирието, изброява "Ню Йорк таймс".  

Последните промени в позицията на американското правителство относно статуса на конфликта в Иран показват колко рисковано е да се изказваш от името на президент, който се отличава с непредсказуем стил, коментира изданието. Тръмп твърди, че по този начин извежда противниците си от равновесие. Но изглежда, че сега той изведе от равновесие собственият си държавен секретар, продължава "Ню Йорк таймс".

"Операция "Епична ярост" приключи", обяви във вторник Рубио. "Както президентът уведоми Конгреса – приключихме с този етап от нея. Сега преминаваме към "Проект Свобода", добави държавният секретар.

Само три часа по-късно президентът Тръмп заяви, че "Проект Свобода" ще бъде преустановен.

Ана Кели, една от говорителките на Белия дом, заяви, цитирана от "Ню Йорк таймс", че колебанията на Тръмп отразяват реалността на бързо променящата се ситуация и желанието му да запази всички възможности отворени, за да гарантира, че "ядрените мечти на Иран ще бъдат елиминирани завинаги". "В момента преговорите продължават и по същество се развиват бързо", отбеляза Кели. "Този президент е най-прозрачният и достъпен в историята и никоя друга администрация не е направила повече, за да държи пресата и обществеността в течение на събитията в реално време", добави тя.

Източник: БТА, reutersaljazeera    
САЩ-Иран Ядрени преговори Ормузки проток Санкции Доналд Тръмп Проектоспоразумение Военна операция Обогатяване на уран Пакистан Деескалация
Последвайте ни

По темата

Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

Стюардеса е приета в болница със симптоми на хантавирус в Амстердам

Стюардеса е приета в болница със симптоми на хантавирус в Амстердам

Финално заседание на кабинета „Гюров“: Без унизителни оправдания и чиновнически фатализъм

Финално заседание на кабинета „Гюров“: Без унизителни оправдания и чиновнически фатализъм

Variety: Как Met Gala се превърна в кичозния „Бал на Безос“

Variety: Как Met Gala се превърна в кичозния „Бал на Безос“

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Гражданска отговорност или Авто Каско: как да направите информиран избор

Гражданска отговорност или Авто Каско: как да направите информиран избор

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 2 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 2 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 2 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Повечето хора не ме познават“: Мерилин Монро в последното си изповедно интервю

„Повечето хора не ме познават“: Мерилин Монро в последното си изповедно интервю

Любопитно Преди 17 минути

От сиропиталището до срещата с президента: Последното интервю на Мерилин Монро разкрива една непозната и ранима страна на актрисата, която предпочиташе да бъде обичана, вместо да бъде боготворена

<p>Вучич: Ще работим повече - започвам от себе си</p>

Александър Вучич представи петточков план за реформи в Сърбия

Свят Преди 48 минути

Първата точка от плана за реформи включва намаляване на броя на членовете на правителството, държавните секретари, помощник-министрите, както и кабинетите им

<p>&quot;Възраждане&quot; внася в НС проект за внос на нефт от Русия</p>

"Възраждане" и ДБ предлагат мерки за пазара на горива

България Преди 59 минути

Международният конфликт между САЩ и Иран продължава и не се знае кога ще приключи, коментира Петър Петров

Петър Витанов: Временните комисии служат само за пиар

Петър Витанов: Временните комисии служат само за пиар

България Преди 1 час

По повод подкрепата на ГЕРБ-СДС и ДПС в пленарната зала Витанов каза "ние нямаме необходимост от тяхната подкрепа"

,

Фитнес измама: Как AI образи ни обещават невъзможни тела и „подмладяване“ в социалните мрежи

Любопитно Преди 1 час

Ако използвате социални мрежи, вероятно сте ги виждали – лъскави фитнес клипове, обещаващи драматични промени за рекордно кратко време

Румъния отчете 15 случая на хантавирус за последните три години

Румъния отчете 15 случая на хантавирус за последните три години

Свят Преди 1 час

Данните са оповестени в контекста на случаите на заразяване с хантавирус на борда на круизен кораб, който пътува в Атлантическия океан

,

Как да избегнем неприятните миризми от климатика

Любопитно Преди 1 час

Създадоха Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото НС

Създадоха Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото НС

България Преди 1 час

За неин председател беше избран Димитър Здравков от "Прогресивна България"

<p>Клисурски обяви какво е състоянието на бюджета на България</p>

Клисурски: 6,8 млрд. евро са достатъчни за покриване на всички разходи на държавата до приемане на редовен бюджет

България Преди 1 час

Във Фискалния резерв има достатъчно наличности за следващите два месеца, каза Клисурски

<p>Битката за $400 млрд., която ще се води над градовете в Китай</p>

Битката за $400 млрд., която ще се води в небето над китайските градове

Технологии Преди 1 час

В Китай мислят далеч отвъд стандартното, немислимо в Европа, където регулациите посичат амбициите в зародиш. В Поднебесната битката предстои да се развихри и тя ще е за въздуха над градовете

<p>Ще има ли недостиг на самолетно гориво в Европа това лято?</p>

Брюксел търси резервен план за самолетното гориво преди летния сезон

Свят Преди 1 час

ЕС подготвя мерки след кризата в Ормузкия проток и скока на цените

Защо поп звездите от поколението Y се разболяват от „синя точка“

Защо поп звездите от поколението Y се разболяват от „синя точка“

Любопитно Преди 2 часа

Нов феномен завладява музикалната индустрия, докато големи изпълнители се борят да запълнят залите за своите участия

Експерт предупреди: Има риск от недостиг на петрол, ако Ормузкият проток остане блокиран

Експерт предупреди: Има риск от недостиг на петрол, ако Ормузкият проток остане блокиран

Свят Преди 2 часа

В България имаме достатъчно запаси от горива, както и керосин за авиацията, уточни председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев

Високопоставен командир на "Хизбула" е убит след израелския удар по Бейрут

Високопоставен командир на "Хизбула" е убит след израелския удар по Бейрут

Свят Преди 2 часа

Това е първата атака срещу района от близо месец насам

Осъдиха жена, измамила мъж да тегли кредити

Осъдиха жена, измамила мъж да тегли кредити

България Преди 2 часа

Тя ще трябва да изтърпи и отделно наказание в размер на 12 месеца, наложено ѝ по друго дело от Районния съд в София

След скандал: Пешеходец потроши кола във Велико Търново, арестуваха го

След скандал: Пешеходец потроши кола във Велико Търново, арестуваха го

България Преди 2 часа

Конфликтът започнал заради рискова ситуация на пътя

Всичко от днес

От мрежата

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

В търсене на изгубената светлина: Папи Ханс напомни за детето в себе си

Edna.bg

Любов на бързи обороти: Ким и Люис хванати ръка за ръка след Бродуей

Edna.bg

Обзор на кръга в Бундеслигата (33 кръг, 6.05.2026)

Gong.bg

Защитник с 50 мача за Германия обяви край на кариерата си едва на 30 г.

Gong.bg

Интерпол с голям удар срещу фалшиви медикаменти: Иззеха стоки за 15,5 млн. долара, включително в България (СНИМКИ)

Nova.bg

Андрей Гюров на последното заседание на кабинета: Слизаме от сцената с достойнство

Nova.bg