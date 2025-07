Израел изпраща делегация в Катар за преговори за прекратяване на огъня в Газа

И зраел реши да изпрати делегация в Катар за преговори за споразумение за освобождаване на заложниците и спиране на огъня в Ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на израелски представители.

Решението на израелските власти съживи надеждите, че може да бъде постигнат пробив в преговорите, с който да бъде сложен край на близо 21-месечната война.

Вчера палестинското движение "Хамас" обяви, че е дало отговор в "положителна насока" на предложеното от САЩ споразумение за спиране на огъня, няколко дни, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Израел се е съгласил с "необходимите условия за финализиране" на 60-дневно примирие.

Израелската делегация ще отпътува за Катар утре, уточниха израелските представители пред Ройтерс.

"Хамас" обаче посочи, че все още вероятно има спорни въпроси между двете страни, като посочи допускането на хуманитарна помощ, преминаването през граничния пункт Рафах и яснота относно графика за изтегляне на израелските войски.

