Израел задържа Грета Тунберг и други екоактивисти (ВИДЕО)

В оеннослужещи от израелските сили се качиха на борда на плавателни съдове от международната флотилия "Глоубъл Сумуд", превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа, предаде Reuters, като цитира публикации на флотилията в приложението Telegram.

На борда на лодките и корабите са били парламентаристи и активисти, сред които и шведската екоактивистка Грета Тунберг.

Според Reuters участниците във флотилията са били "отвлечени" от израелските сили.

От "Глоубъл Сумуд" заявиха, че остава неясно какво е положението на екипажа и хората на борда на плавателния съд "Алма". От флотилията посочиха, че израелските военнослужещи са проявили "активна агресия", като са атакували с водни оръдия в Средиземно море. Израелският флот бе обвинен и в опит да потопи лодката "Мария Кристина".

По-късно израелското външно министерство обяви на свой ред, че флотилията е спряна, като хората от екипажите и пътуващите са били откарани "невредими и в добро здраве" на израелско пристанище.

Сред превозените пасажери е била и самата Тунберг, уточни Reuters, като се позова на информация на Министерството на външните работи на Израел. Разпространено от ведомството видео, чиято достоверност бе потвърдена от Reuters, показва шведката, седнала на палуба и заобиколена от въоръжени израелски военнослужещи, носещи маски.

"Няколко плавателни съда от флотилията "Хамас-Сумуд" (така Израел нарича "Глоубъл Сумуд" с препратка към радикалната палестинска групировка "Хамас" с която воюва в ивицата Газа - бел. ред.) бяха спрени, като им бе гарантирана безопасност, а пътниците им бяха прехвърлени в израелско пристанище“, съобщи израелското външно министерство в социалната мрежа X. Докато това се случва, активистите оповестиха, че са обградени от израелски военни кораби.

Пътят на флотилията се превърна в символ на протеста на международната общност срещу блокадата от страна на Израел на ивицата Газа, която не позволява необходимият достъп на хуманитарна помощ до палестинското население на крайбрежния анклав, отбелязаха световните агенции. Корабите и лодките на "Глоубъл Сумуд" превозват лекарства и храна за жителите на Газа.

Флотилията се състои от над 40 плавателни съда, на борда на които към Газа поеха около 500 парламентаристи, юристи и активисти. Ходът ѝ през Средиземно море привлече съществено международно внимание, като държави като Турция, Испания и Италия изпратиха лодки или дронове, в случай че техните граждани на борда се нуждаят от помощ. Това доведе до многократни предупреждения от страна на Израел плавателните съдове да се върнат.

По пътя към палестинската крайбрежна територия фрегата от италианските военноморски сили обяви, че ще преустанови ескорта на флотилията поради опасността от израелски нападения.

"Информациите от тази вечер са много обезпокоителни. Това е мирна мисия, целяща да хвърли светлина върху ужасяваща хуманитарна катастрофа в Газа“, заяви министърът на външните работи на Ирландия Саймън Харис в социалната платформа "Екс".

Плавателните съдове на "Глоубъл Сумуд" са били на около 70 морски мили от анклава, когато са били прехванати в акватория, контролирана от Израел. Организаторите на хуманитарната мисия заявиха, че са били възпрепятствани комуникациите им, включително живото предаване от камери на някои от лодките.

Флотилията се надяваше да пристигне в Газа днес сутринта, ако не бъде прехваната. Миналата седмица плавателните съдове на "Глоубъл Сумуд" бяха атакувани със сигнални ракети и дронове, които пуснаха зашеметяващи гранати, припомня Reuters, допълвайки, че тогава нямаше пострадали хора. Израел обяви, ще използва всички средства, за да попречи на корабите и лодките с хуманитарна помощ да достигнат Газа.

Кой участва и какви са целите на флотилията

Флотилията включва над 500 участници от десетки държави, които се стремят да доставят храна, вода и лекарства на цивилното население в Газа, според организаторите.

Конвоят отплава от Барселона, Испания, на 31 август и беше подкрепен от други активистки кораби от различни средиземноморски пристанища, докато се приближаваше към Газа.

Сред участниците има депутати от Испания и Италия, както и Тунберг — която беше депортирана от Израел през юни, след като друг кораб с помощ за Газа, на който тя пътуваше, беше прихванат.

Почти две години след началото на израелската война в анклава, Газа е обхваната от нарастваща смъртност и глад, тъй като Израел блокира жизненоважна помощ за палестинците. През август подкрепяната от ООН Класификация за интегрирана хранителна сигурност (IPC) съобщи, че части от Газа изпитват „изкуствено предизвикан“ глад.

Реакцията на Израел

Часове преди корабите да бъдат спрени в сряда, израелското външно министерство заяви, че военноморските сили са се свързали с флотилията и са ги „помолили да променят курса“.

„Израел информира флотилията, че тя се приближава към активна бойна зона и нарушава законна морска блокада“, гласи публикация на министерството в X. Според него „единствената цел“ на флотилията е „провокация“.

Министерството по-рано каза, че многократно е предлагало алтернативни маршрути за влизане на помощта в Газа, включително трансфер през пристанището Ашкелон в Израел.

Организаторите на флотилията обаче заявиха пред CNN, че „няма да приемат офертата да предадат помощта на когото и да било, различен от предвидените получатели — цивилните в Газа“.

Миналата седмица GSF съобщи, че някои от корабите му са били атакувани от израелски дронове, което подтикнало Италия и Испания да изпратят кораби за подкрепа.

Израелската армия не отговори на запитване на CNN за предполагаемите дронови атаки, но външното министерство на Израел каза, че е открило документи в Газа, които „доказват пряката намеса на Хамас“ във финансирането и изпълнението на флотилията. GSF отхвърли тези твърдения като „пропаганда“.

Израелският посланик в ООН Дани Данон по-рано заяви, че тези, които „се опитат да влязат нелегално на израелска територия“, ще бъдат депортирани веднага след еврейския празник Йом Кипур.

„Няма да позволим на какъвто и да е PR спектакъл да се приближава до активна военна зона и да нарушава нашия суверенитет“, публикува той в X.

Международните реакции

Пропалестински протестиращи се събраха в Италия, Турция, Гърция, Тунис и Аржентина след прихващането на съдовете от израелските сили.

В Италия протестите обхванаха градове като Рим, Пиза, Флоренция и Торино в сряда вечерта, докато голям италиански синдикат призова за национална обща стачка в петък — както в държавния, така и в частния сектор — в солидарност с флотилията и народа на Газа.

Министерството на външните работи на Турция определи прихващането като „акт на тероризъм“, докато в Истанбул избухнаха протести.

Хамас го нарече „предателско нападение и акт на пиратство“.

Президентът на Колумбия Густаво Петро определи прихващането като „международно престъпление“ от страна на Нетаняху и заяви, че ще изгони израелските дипломати от страната.

„Споразумението за свободна търговия с Израел се прекратява незабавно“, написа той в X. „Цялата израелска дипломатическа делегация в Колумбия напуска.“

Петро също постави под въпрос плана на Тръмп за мир в Газа, наричайки го „мирен план за хора, които вече умират от глад“.

След прихващането френският външен министър Жан-Ноел Баро призова израелските власти да осигурят безопасността на участниците и да „гарантират правото им на консулска защита“.

Италианският външен министър Антонио Таяни каза, че „въпросът трябва да приключи без щети“, стига никой „да не прави грешки“.

Таяни заяви, че израелското правителство е дало на военните си ясни инструкции: „Да няма актове на насилие срещу хората на борда на флотилията.“

Какво се е случвало с предишни флотилии с помощ

В миналото чуждестранни активисти са се опитвали да доставят помощ за Газа, но или са били прихващани от израелските сили, или са ставали жертва на нападения.

Друг кораб с помощ за Газа, превозващ Тунберг и други известни активисти от Freedom Flotilla Coalition, беше прихванат от Израел през юни, като пътниците бяха задържани и впоследствие депортирани.

През май активисти на борда на кораб на FCC заявиха, че са били атакувани от израелски дрон в международни води край Малта.

Израелската армия не отрече участие в дроновата атака, а израелски транспортен самолет на военновъздушните сили беше засечен от тракери да кръжи продължително време край Малта малко преди предполагаемата атака, според уебсайта за проследяване на полети ADS-B Exchange.

В предишен смъртоносен инцидент израелски сили атакуваха флотилия с помощ в международни води през 2010 г., убивайки девет турски граждани и предизвиквайки възмущение по света. Десети човек почина от раните си през 2014 г., след като беше в кома четири години.

Израел започна офанзивата си в анклава след безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. Тогава по израелски данни са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в плен в ивицата.

При ответното израелско настъпление в крайбрежната територия са загинали над 65 000 души, сочи информацията на здравното министерство на "Хамас".