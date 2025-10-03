Израел ликвидира членове на "Хизбула" в Ливан

Тодор Тагарев: Нямаме възможностите да построим “стена срещу дронове” за една година

И зраелската армия съобщи снощи, че е ликвидирала трима членове на подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка "Хизбула" в Южен Ливан, предаде ДПА.

Според израелските военни един от убитите е мъж от района на Кафра и се смята за местен представител на "Хизбула". Той е наемал къщи за съхранение на оръжия и за наблюдение, казаха военните.

При друг израелски въздушен удар са били убити още двама предполагаеми членове на "Хизбула". Според израелските военни те са били инженери, които са участвали във възстановяването на терористичната инфраструктура в Ливан.

✍🏻🇮🇱🇱🇧The Israeli Air Force attacks in southern Lebanon and in Nabatiyeh. pic.twitter.com/Mp088FTeAf — Juan Carlos 🇮🇱 (@JuanCarlos23431) October 3, 2025

ДПА отбелязва, че тази информация не може да бъде потвърдена чрез независими източници.

Israel has been carrying out near-daily strikes on Lebanon, usually saying it is targeting Hezbollah operatives or sites, despite a November truce aimed at ending over a year of hostilitieshttps://t.co/aLdJMf92ay — The New Arab (@The_NewArab) October 2, 2025

От края на ноември миналата година е в сила примирие между Израел и "Хизбула", въпреки че двете страни редовно се обвиняват взаимно в нарушения.

Израел продължава почти ежедневните си операции в Ливан, обвинявайки "Хизбула" в опити да възстанови военния си капацитет в южната част на страната.

През август тази година ливанското правителство одобри подкрепян от САЩ план за разоръжаване на "Хизбула".

Конфликтът между Израел и Ливан, в който групировката "Хизбула" играе централна роля, има дълбоки корени и често е белязан от периоди на ескалация и относително затишие.

"Хизбула", ливанска шиитска групировка, подкрепяна от Иран, е значителна сила в Южен Ливан и е обвинявана от Израел в поддържане на военна инфраструктура и капацитет, застрашаващ сигурността му.

През последните месеци напрежението по границата остава високо. В края на ноември 2024 година беше постигнато примирие между Израел и "Хизбула" с цел да се сложи край на продължила повече от година враждебност. Въпреки това, оттогава двете страни редовно се обвиняват взаимно в нарушения на споразумението.

Израелските въоръжени сили продължиха да извършват почти ежедневни операции в Ливан, заявявайки, че целят да противодействат на опитите на "Хизбула" да възстанови своя военен потенциал в южната част на страната. Тези операции често включват въздушни удари срещу предполагаеми бойци и складове за оръжие.

Паралелно с тези събития, през септември тази година ливанското правителство одобри план, подкрепен от САЩ, за разоръжаване на "Хизбула". Това решение отразява международните усилия за намаляване на военното влияние на групировката в Ливан.