Свят

Израел ликвидира членове на "Хизбула" в Ливан

Според израелските военни един от убитите е мъж от района на Кафра и се смята за местен представител на "Хизбула"

3 октомври 2025, 07:05
Путин: Русия ще отвърне на ескалиращата милитаризация на Европа

Путин: Русия ще отвърне на ескалиращата милитаризация на Европа
Великият херцог на Люксембург абдикира след 25 години

Великият херцог на Люксембург абдикира след 25 години
Хаос в Мюнхен - дронове затвориха летището

Хаос в Мюнхен - дронове затвориха летището
Хиляди французи протестираха срещу икономиите в бюджета

Хиляди французи протестираха срещу икономиите в бюджета
Путин заплаши Европа

Путин заплаши Европа
Израелски танкове блокираха Газа

Израелски танкове блокираха Газа
Електрозахранването в АЕЦ

Електрозахранването в АЕЦ "Чернобил" е възстановено
Тодор Тагарев: Нямаме възможностите да построим “стена срещу дронове” за една година

Тодор Тагарев: Нямаме възможностите да построим “стена срещу дронове” за една година

И зраелската армия съобщи снощи, че е ликвидирала трима членове на подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка "Хизбула" в Южен Ливан, предаде ДПА.

(Във видеото: Ливан одобри план за разоръжаване на "Хизбулла")

Според израелските военни един от убитите е мъж от района на Кафра и се смята за местен представител на "Хизбула". Той е наемал къщи за съхранение на оръжия и за наблюдение, казаха военните.

Израел удари оръжейни складове на Хизбула в Южен Ливан

При друг израелски въздушен удар са били убити още двама предполагаеми членове на "Хизбула". Според израелските военни те са били инженери, които са участвали във възстановяването на терористичната инфраструктура в Ливан.

ДПА отбелязва, че тази информация не може да бъде потвърдена чрез независими източници.

От края на ноември миналата година е в сила примирие между Израел и "Хизбула", въпреки че двете страни редовно се обвиняват взаимно в нарушения.

Израел: 15 бойци на "Хизбула" са убити при въздушен удар срещу Южен Ливан

Израел продължава почти ежедневните си операции в Ливан, обвинявайки "Хизбула" в опити да възстанови военния си капацитет в южната част на страната.

През август тази година ливанското правителство одобри подкрепян от САЩ план за разоръжаване на "Хизбула".

Конфликтът между Израел и Ливан, в който групировката "Хизбула" играе централна роля, има дълбоки корени и често е белязан от периоди на ескалация и относително затишие.

"Хизбула", ливанска шиитска групировка, подкрепяна от Иран, е значителна сила в Южен Ливан и е обвинявана от Израел в поддържане на военна инфраструктура и капацитет, застрашаващ сигурността му.

През последните месеци напрежението по границата остава високо. В края на ноември 2024 година беше постигнато примирие между Израел и "Хизбула" с цел да се сложи край на продължила повече от година враждебност. Въпреки това, оттогава двете страни редовно се обвиняват взаимно в нарушения на споразумението.

Израелските въоръжени сили продължиха да извършват почти ежедневни операции в Ливан, заявявайки, че целят да противодействат на опитите на "Хизбула" да възстанови своя военен потенциал в южната част на страната. Тези операции често включват въздушни удари срещу предполагаеми бойци и складове за оръжие.

Паралелно с тези събития, през септември тази година ливанското правителство одобри план, подкрепен от САЩ, за разоръжаване на "Хизбула". Това решение отразява международните усилия за намаляване на военното влияние на групировката в Ливан. 

Източник: БТА, Светослав Танчев    
Израелска армия Хизбула Южен Ливан Военни операции Примирие
Последвайте ни

По темата

Кой стои зад фирмите,

Кой стои зад фирмите, "измамили" десетки семейства с жилища

​Шон

​Шон "Диди" Комбс моли за снизхождение в писмо до съдията преди присъдата си

Внимание, опасност от горолом, задействаха BG-Alert в София

Внимание, опасност от горолом, задействаха BG-Alert в София

Путин: Русия ще отвърне на ескалиращата милитаризация на Европа

Путин: Русия ще отвърне на ескалиращата милитаризация на Европа

Предлагат да се въведе нов отпуск за родители

Предлагат да се въведе нов отпуск за родители

pariteni.bg
Споделена собственост или под наем: Младите променят концепцията за притежание на кола

Споделена собственост или под наем: Младите променят концепцията за притежание на кола

carmarket.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 18 часа
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 14 часа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 17 часа
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 12 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Борисов атакува Радев: Президентът еднолично назначаваше службите години наред

Борисов атакува Радев: Президентът еднолично назначаваше службите години наред

България Преди 8 минути

Борисов каза, че "поведението на Радев от последните четири години е да разделя нацията по всички теми"

<p>Пеевски: Президентът Радев &quot;натиска&quot; медиите, &quot;истерясва&quot;</p>

Делян Пеевски: Президентът Румен Радев "натиска" медиите, "истерясва"

Свят Преди 16 минути

"Гледах го как истерясва вчера, жалка гледка. Пак ходи по някакви места и се чуди къде да се скатае, за да го отразят", каза още депутатът

Бус и товарен автомобил са се ударили на пътя София - Варна, има пострадали

Бус и товарен автомобил са се ударили на пътя София - Варна, има пострадали

България Преди 29 минути

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

<p>АПБ с позиция след решението на ВКС за Сарафов</p>

Позиция на Асоциацията на прокурорите в България след като ВКС реши, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор

България Преди 30 минути

По повод разпорежданията на Върховния касационен съд от 2 октомври 2025 г., с които се приема, че след изтичане на шестмесечния срок по чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт временното ръководство на прокуратурата е изгубило легитимност

В Германия се питат: Ще изчезнат ли парите в брой?

В Германия се питат: Ще изчезнат ли парите в брой?

Свят Преди 40 минути

Много германци се тревожат, че точно това може да се случи с въвеждането на дигиталното евро, което е прието като проект от Европейската централна банка още през юли 2021 г.

„Животът на една танцьорка“ на Тейлър Суифт – триумфално завръщане и любовна победа

„Животът на една танцьорка“ на Тейлър Суифт – триумфално завръщане и любовна победа

Любопитно Преди 42 минути

С продължителност 41 минути, "Животът на една танцьорка" е най-краткият ѝ албум след дебюта през 2006 г.

Фалстарт на петъчното заседание на парламента

Фалстарт на петъчното заседание на парламента

България Преди 42 минути

След откриване на пленарното заседание парламентът излезе в почивка заради липса на кворум

Туск нарече продължаващите руски провокации "нов вид война"

Туск нарече продължаващите руски провокации "нов вид война"

Свят Преди 1 час

Той заяви, че новата, оркестрирана от Русия провокация по море срещу страната му е пореден случай на хибридна война

Смъртоносна катастрофа затвори Кресненско дефиле

Смъртоносна катастрофа затвори Кресненско дефиле

България Преди 1 час

Трафикът се регулира от "Пътна полиция"

Защо BG-Alert не сигнализира за бедствието в Царево

Защо BG-Alert не сигнализира за бедствието в Царево

България Преди 1 час

Кметът на Царево вероятно няма достъп до интерфейса, но няма пречка да пусне писмено искане и ние да активираме системата вместо него, каза директорът на ГДПБЗН

BG-ALERT с предупреждение за интензивни валежи

BG-ALERT с предупреждение за интензивни валежи

България Преди 2 часа

От община Царево обявиха бедствено положение

<p>Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение</p>

Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора

България Преди 3 часа

Затворен за движение е и пътят от гр. Царево през къмпинг "Арапя" и Оазис до Лозенец

Апостол Павел покорява Атина: Как Дионисий прие вярата

Апостол Павел покорява Атина: Как Дионисий прие вярата

Любопитно Преди 3 часа

След проповедта на апостол Павел сърцето на Дионисий се разтворило да приеме в себе си вярата в истинския Бог

<p>Мощно земетресение удари Индонезия -&nbsp;има ли опасност от цунами</p>

Мощно земетресение удари Индонезия

Свят Преди 3 часа

Няма данни за пострадали

Кардиолози разкриват 4 скрити признака за инфаркт под 50 години

Кардиолози разкриват 4 скрити признака за инфаркт под 50 години

Любопитно Преди 4 часа

Данни показват, че смъртността от инфаркти, инсулти и сърдечна недостатъчност при работоспособни възрастни се е увеличила с почти една пета за четири години

Какво се случва с тялото ви след един месец здравословно хранене

Какво се случва с тялото ви след един месец здравословно хранене

Любопитно Преди 4 часа

Здравословното хранене влияе не само на теглото ви

Всичко от днес

От мрежата

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Днес имен ден имат хора с имена, които просляват деня и светлината

Edna.bg

Яж тези 7 плода за черния дроб и бъбреците

Edna.bg

Георги Татаров: Живеем като във филм

Gong.bg

Бивш играч на Манчестър Сити бе назначен за треньор на Бохум

Gong.bg

Мащабно наводнение: Частично бедствено положение и в община Бургас

Nova.bg

Смерч и над 410 л/м² за пет часа: Обявиха бедствено положение в община Царево

Nova.bg