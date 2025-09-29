Израел прехвана балистична ракета от Йемен, сирени огласиха централни райони

И зраелската армия съобщи, че рано тази сутрин е прехванала балистична ракета, изстреляна от йеменските бунтовници хуси, предаде в. "Таймс ъв Израел".

Засега няма данни за пострадали хора или за материални щети.

"Хамас" трябва да предаде оръжията си и контрола над Газа"

Сирените за въздушна тревога бяха задействани в Централен Израел и в няколко селища в южната част на Западния бряг.

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници многократно атакуваха Израел с балистични ракети и дронове, откакто на 7 октомври започна войната между израелската армия и "Хамас". Хусите казват, че атаките им са проява на солидарност с палестинците в Газа. Йеменските бунтовници често атакуват летище "Бен Гурион" край Тел Авив и летище "Рамон" в южната част на Израел. В отговор Израел е нанесе серия от удари по по обекти на хусите в Йемен, припомня ДПА.

Напрежението в Близкия изток има дълбоки корени, но през последните месеци се изостри значително, като въвлече нови участници в конфликта. Дългогодишната израелско-палестинска конфронтация, особено свързана с ивицата Газа и дейността на групировката „Хамас“, остава в центъра на регионалната динамика. С нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. и последвалата война, напрежението се разпространи и извън палестинските територии.

В този контекст подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси, които контролират значителна част от Йемен, заявиха солидарност с палестинците в Газа и започнаха да извършват атаки с дронове и ракети, насочени към Израел. Част от тези атаки бяха прехванати от израелската противовъздушна отбрана, но имаше и случаи на удари в близост до стратегически обекти, включително летищата „Бен Гурион“ край Тел Авив и „Рамон“ в южната част на страната.

Хусите също така подновиха нападенията си срещу кораби в Червено море и Аденския залив, твърдейки, че плавателните съдове са свързани с Израел. Това предизвика сериозни затруднения за международния морски транспорт и доведе до военна намеса на международни сили.

В отговор Израел извърши удари по цели, свързвани с хусите в Йемен, включително в района на пристанищния град Ходейда. Действията целяха да бъдат прекъснати канали за доставка на оръжие и инфраструктура, използвана за атаки.

Иран, основен поддръжник на хусите, остава във враждебни отношения с Израел. Макар че Техеран официално отрича пряко участие във военните действия, подкрепата му за въоръжени групировки в региона е ключов фактор за разрастването на напрежението.