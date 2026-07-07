Историческа визита: Макрон пристигна в Сирия за първи път след падането на Асад

Ф ренският президент Еманюел Макрон пристигна на историческо посещение в Сирия, превръщайки се в първия лидер на голяма западна държава, който посещава страната след падането на режима на Башар Асад.

Emmanuel Macron est arrivé à Damas en Syrie, lundi 6 juillet, pour une visite inédite. Il s'agit de la première en Syrie d'un chef d'Etat d'un pays de l'Union européenne depuis la chute de Bachar al-Assad et l'arrivée au pouvoir du président Ahmed al-Charaa, un ancien combattant… pic.twitter.com/1kiFcFHu3b — Le Figaro (@Le_Figaro) July 7, 2026

Знаковата визита идва само часове преди Макрон да отпътува за Анкара, където ще участва в срещата на върха на НАТО, предаде "Франс прес".

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Посещението в Дамаск се възприема като важен дипломатически сигнал за подкрепа на политическия преход в Сирия и за постепенното ѝ завръщане на международната сцена след повече от десетилетие гражданска война, международна изолация и тежка хуманитарна криза.

От Елисейския дворец съобщиха, че по време на визитата Макрон ще отправи призив за изграждането на „свободна, многопартийна Сирия, която уважава всички представители на сирийското общество“. Според Париж бъдещето на страната трябва да се основава на политически плурализъм, върховенство на закона и защита на всички етнически и религиозни общности.

French President Emmanuel Macron arrives at Damascus International Airport at the start of an official visit to Syria.#syria#france #sanaenglish pic.twitter.com/mgBNTaZgRy — SANA English (@SANAEnOfficial) July 7, 2026

От съображения за сигурност подготовката на посещението беше пазена в строга тайна до последния момент. Заедно с френския държавен глава в Сирия пристигна и многобройна делегация, в която участват представители на водещи френски компании. Очаква се една от основните теми в разговорите да бъдат възстановяването на разрушената инфраструктура, бъдещи инвестиции и участието на френския бизнес в следвоенното възстановяване на страната.

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Първа западна визита след края на режима на Асад

Посещението на Макрон е безпрецедентно след драматичните събития в края на 2024 г., когато режимът на Башар Асад беше свален след светкавична офанзива на опозиционните сили, оглавявани от Ахмед аш-Шараа. Така приключи повече от половинвековото управление на фамилията Асад, започнало през 1971 г. с Хафез Асад и продължено от неговия син Башар от 2000 г. насам.

Падането на режима сложи край и на една от най-кървавите граждански войни в съвременната история на Близкия изток. Конфликтът, започнал през 2011 г. след антиправителствените протести по време на Арабската пролет, доведе до стотици хиляди жертви, милиони бежанци и разрушаването на голяма част от сирийската инфраструктура.

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Кой е Ахмед аш-Шараа

Новият сирийски лидер Ахмед аш-Шараа е една от най-противоречивите фигури в региона. В миналото той беше свързван с джихадистки организации, но след поемането на властта обеща да изгради нова държава, основана на национално помирение, възстановяване на институциите и постепенно връщане на Сирия към нормални отношения с международната общност.

Още през май 2025 г. Макрон стана първият западен лидер, който прие Аш-Шараа в Елисейския дворец. Срещата тогава беше определена като повратен момент в отношенията между Европа и новите сирийски власти и предизвика различни реакции заради миналото на сирийския лидер.

Френският президент защити решението си с аргумента, че международната общност трябва да подкрепи политическия преход, ако новото ръководство изпълни обещанията си за демократични реформи, защита на човешките права и борба с тероризма.

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Какво е значението на визитата

Посещението в Дамаск показва, че Франция възнамерява да играе активна роля в бъдещото възстановяване на Сирия. Париж традиционно е сред най-влиятелните европейски държави в Близкия изток, а френската дипломация настоява политическият преход да бъде съпроводен с реформи, гаранции за сигурността на малцинствата и свободни избори.

Очаква се по време на разговорите да бъдат обсъдени още борбата срещу остатъците от терористичната организация „Ислямска държава“, сигурността по границите, завръщането на милиони сирийски бежанци и възможностите за международно финансиране на следвоенното възстановяване.

Визитата на Макрон идва и в ключов момент за региона, който остава изправен пред редица предизвикателства – от нестабилността в Сирия до напрежението в Газа и отношенията с Иран. Именно затова посещението в Дамаск се разглежда като важен дипломатически сигнал преди срещата на върха на НАТО в Анкара, където сигурността в Близкия изток също ще бъде сред основните теми на разговорите.