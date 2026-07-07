Майка позволи на 5-годишния си син да си направи пластична операция, ето защо

29-годишна майка от Великобритания обясни защо е позволила на 5-годишния си син да се подложи на козметична операция на ушите, като подчерта, че решението е било продиктувано не от външния вид, а от сериозния емоционален дискомфорт, който детето е изпитвало.
29-годишната Серен Смали разкри защо е позволила на сина си Перси-Бльо Харисън да се подложи на козметична операция едва на 5-годишна възраст, като заяви пред Newsweek, че решението далеч не се свежда само до физическа промяна.
Смали защити решението си да позволи на сина си да премине през процедура по отопластика (пинапластика) на 16 юни 2026 г. Коригиращата операция се използва за промяна на формата или прибиране на стърчащи уши, особеност, заради която Харисън се е чувствал силно неуверен.
Майката, която е от Великобритания, разказа, че синът ѝ е изпитвал сериозен „стрес“, тъй като хрущялът в горната част на едното му ухо не се е развил правилно, в резултат на което ушите му са стърчали значително.
„Това се отразяваше на самочувствието му и на начина, по който се чувстваше всеки ден“, казва Смали.
„Той много ясно заявяваше, че това е нещо, което иска. Всеки ден ме питаше дали вече сме намерили специалист. Просто искаше да се чувства по-комфортно в собственото си тяло“, допълва тя.
Когато балът диктува стандартите
Операцията за прибиране на ушите обикновено се извършва при деца и по-млади тийнейджъри, но британската Национална здравна служба (NHS) отбелязва, че тя не е подходяща за деца под 5-годишна възраст, тъй като ушите им все още растат и се развиват.
Докато повечето деца дори не знаят за подобни козметични процедури, Харисън е бил запознат с операцията, защото по-голямата му сестра вече е преминала през същата интервенция.
Момчето започнало да иска операцията много преди да навърши 5 години, но родителите му изчакали около 18 месеца, преди да вземат окончателното решение.
Смали признава, че за нея е било „сърцераздирателно“ да гледа как синът ѝ преживява толкова силна емоционална болка до деня на операцията през юни. Сега желанието му вече е изпълнено и той се чувства значително по-щастлив от начина, по който изглеждат ушите му.
@serensmalley So many of you have messaged asking exactly how we went about getting pinnaplasty for our son, from referrals to waiting lists, private vs NHS, and what to expect. 📩 This video walks through what the process really looks like. It wasn’t always straightforward, but I wanted to share it openly to help other parents who are navigating the same thing. This is about confidence, comfort, and giving our kids the chance to feel their best. I hope this saves you time, answers your questions, and gives you a little peace of mind too 🤍 If it helps someone you know, please share it, let’s help each other out. #Pinnaplasty #NHSJourney #ParentingTips #ChildHealth #FamilySupport ♬ original sound - Seren Smalley
„Възстановяването преминава много добре досега. Спазваме всички медицински препоръки. Той вече се чувства по-комфортно физически, а увереността му осезаемо се повиши дори за краткото време след операцията“, казва майката.
По думите ѝ отопластиката е широко разпространена и безопасна процедура, когато се извършва от квалифицирани специалисти.
„Не става въпрос за това да промениш нечия същност, а да помогнеш на едно дете да се чувства по-комфортно и уверено в собственото си тяло“, допълва тя.
Разбира се, някои хора не са съгласни с решението ѝ, но Смали казва, че е получила огромен брой окуражителни съобщения в социалните мрежи.
Тя документира възстановяването на Харисън в профила си в TikTok (@serensmalley), а видеото, в което сваля превръзките след операцията, се превърна във вирусен хит с над 655 200 гледания и повече от 17 000 харесвания към момента на публикуването.
„Да го виждам толкова щастлив прави всяка стъпка от това пътуване напълно заслужена“, гласи текстът към видеото.
Смали признава, че никога не е очаквала историята им да привлече толкова голямо внимание, но се надява тя да напомни на родителите колко е важно да се вслушват в нуждите на децата си.
„Имаше и различни мнения, но уважаваме факта, че всеки има право на собствена гледна точка“, казва тя.
„Ние направихме избора, който беше правилен за нашия син, и това е най-важното. Всяко дете и всяко семейство са различни. Ако обмисляте подобно решение, говорете с медицински специалисти, изслушайте детето си и направете това, което смятате за най-правилно за вашето семейство“, посочва Смали.
@serensmalley Same journey, beautiful new chapter 🤍 Today was the day… we removed the bandages and got to see his ears for the first time after his pinnaplasty. And oh my goodness, that smile 😭 He was grinning from ear to ear, so excited, so proud, and so relieved to finally feel like himself again. This surgery was never about changing how he looked, it was about giving back his confidence, taking away the worry, and letting him hold his head high without hiding. Words have power, but courage and kindness heal. Seeing him this happy makes every step of this journey worth it. His road to recovery continues, but today? We celebrate this brave boy’s new beginning 🤍💫 #pinnaplasty #confidence #wordshurt #familyjourney #braveboy ♬ exile - Taylor Swift