Слънчев вторник с температури до 32°, следобедът носи валежи и гръмотевици

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В ъв вторник ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста, над източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен, в Източна България - южен вятър.

Максималните температури ще са между 27° и 32°.

В София максималните температури ще са около 27°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27° - 29°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Вторник ще бъде подходящ ден за:

разходки, спорт на открито и други активности навън, особено през сутрешните часове и до ранния следобед, когато времето ще бъде предимно слънчево.

Ако планирате преход в планината, е добре да тръгнете по-рано, тъй като следобед на места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици.

По Черноморието условията ще са благоприятни за плаж и морски развлечения, а в районите, където следобед се очаква нестабилно време, е препоръчително да следите прогнозата и при нужда да предвидите занимания на закрито.

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Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. С усилване на вятъра от северозапад, в Източна България - от север-североизток, ще проникне по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°.​

Източник: НИМХ

Как да се предпазим от градушки и гръмотевични бури?

Гръмотевичните бури и градушките са интензивни метеорологични явления, които могат да представляват сериозна опасност за човешкия живот, здравето и имуществото. Гръмотевичната буря се характеризира с наличието на мълнии и гръмотевици, често придружени от силни ветрове и проливни дъждове, докато градушката представлява валеж от ледени късове с различен размер. Познаването и спазването на основни правила за безопасност е от ключово значение за минимизиране на риска при възникването на такива условия.

Основната опасност при гръмотевична буря е мълнията - мощен електрически разряд, който търси най-краткия път до земята. Най-сигурната защита е незабавното намиране на подслон в масивна сграда или напълно затворен автомобил. Когато човек се намира на открито, трябва да избягва високи и изолирани обекти като дървета, стълбове и метални огради, както и открити пространства и водни басейни. Ако няма възможност за подслон, трябва да се заеме ниска позиция чрез клякане със събрани крака, за да се минимизира контактът със земята. На закрито е препоръчително да се стои далеч от прозорци и врати и да се избягва употребата на стационарни телефони и електрически уреди. Къпането не е безопасно, тъй като водопроводните инсталации могат да проведат електричество.

При градушка основната цел е намирането на здрав заслон за предпазване от наранявания, причинени от падащите ледени късове. Ако човек е на открито, трябва незабавно да потърси покрив в здрава сграда или под навес, като предпазва главата и врата си с ръце или друг наличен предмет. Пътуващите с автомобил трябва да спрат на безопасно място, далеч от дървета и електропроводи, и да останат в превозното средство. Ледените зърна могат да счупят стъклата, затова е препоръчително пътниците да се обърнат с гръб към тях. В домашни условия трябва да се стои далеч от прозорци, стъклени врати и капандури, които могат да бъдат разбити.

За защита на имуществото е препоръчително автомобилите да се паркират в гаражи или под покрити навеси. Специализираните покривала против градушка също предлагат известна защита. Важно е и обезопасяването на външни мебели и предмети, които могат да бъдат отнесени от силния вятър, съпътстващ бурите.

В четвъртък ще преобладава слънчево време, но след обяд ще има и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над планинските и източните райони. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен северозападен вятър.