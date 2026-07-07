България

Слънчев вторник с температури до 32°, следобедът носи валежи и гръмотевици

Предимно слънчево ще бъде над страната, но в източните и планинските райони се очакват краткотрайни превалявания

7 юли 2026, 06:30
Двама пострадаха при тежка катастрофа в Русе

Двама пострадаха при тежка катастрофа в Русе
Замразиха за 15 месеца договора с

Замразиха за 15 месеца договора с "Боташ" след срещата на Радев с Ердоган
ДПС сигнализира Интерпол, прокуратурата и Европол за Демерджиев

ДПС сигнализира Интерпол, прокуратурата и Европол за Демерджиев
Постоянен арест за шефа на ВиК – Бургас и служител

Постоянен арест за шефа на ВиК – Бургас и служител
„Бързал за работа“: Шофьор се вряза с колата си в бензиностанция в Русе

„Бързал за работа“: Шофьор се вряза с колата си в бензиностанция в Русе
Десетилетия без канализация: Протест в „Горубляне“ заради изключена улица от ВиК проект

Десетилетия без канализация: Протест в „Горубляне“ заради изключена улица от ВиК проект
Дупница в траур след трагедията в река Струма

Дупница в траур след трагедията в река Струма
Вълна от бомбени заплахи в страната: Евакуираха съдилища, прокуратури и институции

Вълна от бомбени заплахи в страната: Евакуираха съдилища, прокуратури и институции

В ъв вторник ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста, над източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен, в Източна България - южен вятър.

Максималните температури ще са между 27° и 32°.

В София максималните температури ще са около 27°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.   

Източник: НИМХ

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27° - 29°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Вторник ще бъде подходящ ден за:

  1. разходки,
  2. спорт на открито и
  3. други активности навън, особено през сутрешните часове и до ранния следобед, когато времето ще бъде предимно слънчево.

Ако планирате преход в планината, е добре да тръгнете по-рано, тъй като следобед на места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици.

По Черноморието условията ще са благоприятни за плаж и морски развлечения, а в районите, където следобед се очаква нестабилно време, е препоръчително да следите прогнозата и при нужда да предвидите занимания на закрито.

Вижте в нашата галерия: Как да събираме слънчеви лъчи безопасно

Как да събираме слънчеви лъчи безопасно
5 снимки
слънце печене безопасно
слънце печене безопасно
слънце печене безопасно
слънце печене безопасно

Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. С усилване на вятъра от северозапад, в Източна България - от север-североизток, ще проникне по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°.

Източник: НИМХ
  • Как да се предпазим от градушки и гръмотевични бури?

Гръмотевичните бури и градушките са интензивни метеорологични явления, които могат да представляват сериозна опасност за човешкия живот, здравето и имуществото. Гръмотевичната буря се характеризира с наличието на мълнии и гръмотевици, често придружени от силни ветрове и проливни дъждове, докато градушката представлява валеж от ледени късове с различен размер. Познаването и спазването на основни правила за безопасност е от ключово значение за минимизиране на риска при възникването на такива условия.

Основната опасност при гръмотевична буря е мълнията - мощен електрически разряд, който търси най-краткия път до земята. Най-сигурната защита е незабавното намиране на подслон в масивна сграда или напълно затворен автомобил. Когато човек се намира на открито, трябва да избягва високи и изолирани обекти като дървета, стълбове и метални огради, както и открити пространства и водни басейни. Ако няма възможност за подслон, трябва да се заеме ниска позиция чрез клякане със събрани крака, за да се минимизира контактът със земята. На закрито е препоръчително да се стои далеч от прозорци и врати и да се избягва употребата на стационарни телефони и електрически уреди. Къпането не е безопасно, тъй като водопроводните инсталации могат да проведат електричество.

При градушка основната цел е намирането на здрав заслон за предпазване от наранявания, причинени от падащите ледени късове. Ако човек е на открито, трябва незабавно да потърси покрив в здрава сграда или под навес, като предпазва главата и врата си с ръце или друг наличен предмет. Пътуващите с автомобил трябва да спрат на безопасно място, далеч от дървета и електропроводи, и да останат в превозното средство. Ледените зърна могат да счупят стъклата, затова е препоръчително пътниците да се обърнат с гръб към тях. В домашни условия трябва да се стои далеч от прозорци, стъклени врати и капандури, които могат да бъдат разбити.

За защита на имуществото е препоръчително автомобилите да се паркират в гаражи или под покрити навеси. Специализираните покривала против градушка също предлагат известна защита. Важно е и обезопасяването на външни мебели и предмети, които могат да бъдат отнесени от силния вятър, съпътстващ бурите.

В четвъртък ще преобладава слънчево време, но след обяд ще има и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над планинските и източните райони. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен северозападен вятър.

Източник: НИМХ
Източник: НИМХ    
Прогноза за времето Времето във вторник Температури Дъжд Планини Черноморие Активности на открито Облачност Гръмотевици Вятър
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Слънчев вторник с температури до 32°, следобедът носи валежи и гръмотевици

Слънчев вторник с температури до 32°, следобедът носи валежи и гръмотевици

Анкара събира лидерите на НАТО: Украйна, отбраната и Тръмп във фокуса

Анкара събира лидерите на НАТО: Украйна, отбраната и Тръмп във фокуса

Замразиха за 15 месеца договора с

Замразиха за 15 месеца договора с "Боташ" след срещата на Радев с Ердоган

Замъкът, вдъхновил Жул Верн: Защо трябва да посетите мистичната крепост Колтс в Карпатите

Замъкът, вдъхновил Жул Верн: Защо трябва да посетите мистичната крепост Колтс в Карпатите

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 4 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 4 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 4 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп се намеси, ФИФА отмени наказание, а Белгия изхвърли САЩ от Мондиала

Тръмп се намеси, ФИФА отмени наказание, а Белгия изхвърли САЩ от Мондиала

Любопитно Преди 14 минути

„Червените дяволи“ разгромиха един от домакините с 4:1, но след последния съдийски сигнал всички говореха за безпрецедентното решение на ФИФА

Петролен танкер пламна след мистериозен удар край Оман

Петролен танкер пламна след мистериозен удар край Оман

Свят Преди 30 минути

Инцидентът става на фона на продължаващото напрежение в района на Ормузкия проток

Украйна удари два танкера в Азовско море

Украйна удари два танкера в Азовско море

Свят Преди 8 часа

Всеки от тези плавателни съдове е транспортирал по около 7000 тона гориво

Измамници източили 4 млн. евро към сметка в България от гръцка компания

Измамници източили 4 млн. евро към сметка в България от гръцка компания

Свят Преди 9 часа

Двамата чуждестранни граждани вече са идентифицирани

Пълен колапс на електрическата мрежа в Куба

Пълен колапс на електрическата мрежа в Куба

Свят Преди 9 часа

САЩ иска Куба да позволи преки чуждестранни инвестиции

Колата на Екатерина Дафовска се обърна на АМ „Тракия”

Колата на Екатерина Дафовска се обърна на АМ „Тракия”

България Преди 10 часа

Дафовска е в стабилно състояние и е с леки наранявания

Жена загина, пометена от влак край Бургас

Жена загина, пометена от влак край Бургас

България Преди 10 часа

Предстои оглед на местопроизшествието

ФИФА отказа на Белгия да отмени решението за Балогун

ФИФА отказа на Белгия да отмени решението за Балогун

Свят Преди 10 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес обяви, че се е обадил на президента на ФИФА Джани Инфантино

Шестима ученици готвили атентат в Белгия

Шестима ученици готвили атентат в Белгия

Свят Преди 11 часа

Според белгийските служби за сигурност в случая са били пресечени сериозни намерения

Арестуван шофьор за пожара край Солун - предизвикал искра като карал

Арестуван шофьор за пожара край Солун - предизвикал искра като карал

Свят Преди 11 часа

Освен това бил пиян

Москва привика шведския посланик

Москва привика шведския посланик

Свят Преди 12 часа

Русия: Посолство в Стокхолм е било "атакувано" от два дрона

Тръмп с изненадващо изявление за Украйна

Тръмп с изненадващо изявление за Украйна

Свят Преди 12 часа

Тръмп: Ще отидем на срещата на върха на НАТО, и ще говорим за това

Тръмп призна, че е говорил с Инфантино за Балогун

Тръмп призна, че е говорил с Инфантино за Балогун

Свят Преди 13 часа

Тръмп: Това беше правилното решение

Италия отговори на атаката на Тръмп: Хората идват и си отиват

Италия отговори на атаката на Тръмп: Хората идват и си отиват

Свят Преди 13 часа

Таяни посочи, че е „сигурен, че трансатлантическите отношения надхвърлят отделни коментари“

Доц. д-р Койчо Коев е новият ветеринарен санитарен инспектор на България

Доц. д-р Койчо Коев е новият ветеринарен санитарен инспектор на България

България Преди 14 часа

Доц. д-р Койчо Коев има дългогодишен професионален и академичен опит

„Хамас“ официално разпусна правителството си в Газа

„Хамас“ официално разпусна правителството си в Газа

Свят Преди 14 часа

Властта поема Националният комитет за управление на Газа

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
1

Юлска жега и гръмотевични бури

sinoptik.bg
1

Спасиха лисица в горнооряховско училище

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 7 юли, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 7 юли, вторник

Edna.bg

Ден 26: Роналдо и Португалия се сбогуваха с Мондиал 2026, Белгия полетя

Gong.bg

Левски стартира европейския си поход с коварно гостуване

Gong.bg

Съдът решава съдбата на Марин Льо Пен: Ще се промени ли битката за Елисейския дворец

Nova.bg

Слънчево време и летни температури във вторник

Nova.bg