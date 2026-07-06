Иран изпраща демонстративно послание към Тръмп с погребението на убития върховен лидер Али Хаменей

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Т ехеран организира едно от най-мащабните погребални шествия в историята на Ислямската република, като демонстрира устойчивостта на режима след войната със Съединените щати и Израел и превърна убития върховен лидер Али Хаменей в символ на национално и религиозно мъченичество.

Четири месеца след като беше убит в началото на американско-израелската война срещу Иран, върховният лидер Али Хаменей беше почетен с едноседмична погребална церемония, обхващаща пет града в две държави, като се очаква в нея да участват милиони опечалени.

Въпреки тежката война срещу две от най-мощните армии в света и десетилетията на задушаващи икономически трудности, Техеран не жали средства, за да изпрати Хаменей с грандиозна церемония, наситена с религиозна символика и съвпадаща с честванията по повод 250-годишнината от обявяването на независимостта на Съединените щати.

Властите започнаха една от най-мащабните логистични операции в историята на Ислямската република. За организацията на погребението и управлението на милионите „поклонници“, които пътуваха до градове и свети места в Иран и Ирак, бяха мобилизирани държавни служители, университети, синдикати, пожарникари, военнослужещи, хуманитарни работници и дори религиозни траурни групи. В съседен Ирак, където шиитите са мнозинство, властите събраха милиони хора, които отдадоха последна почит на аятолаха.

Повече от десет дни иранските медии постепенно подготвяха обществото за този момент. Песни в памет на Хаменей и документални филми за живота му изместиха от водещите заглавия новините за преговорите със Съединените щати, които доскоро доминираха информационния поток. Мащабът на церемонията има за цел да изпрати послание към света и към враговете на Ислямската република, че режимът не само е оцелял след война, възприемана като екзистенциална заплаха, но и ще увековечи своя убит лидер като символ на собствената си устойчивост.

„Трябва да се изправим и да издигнем пред света гласа за пролятата кръв на нашата нация, за да разбере светът, че достойният и благороден народ на Иран не мълчи пред лицето на потисничеството... и няма да забрави кръвта на своя имам (Хаменей)“, написа председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, който ръководи иранските преговори със Съединените щати, в послание, публикувано от държавните медии в четвъртък.

„Това ще бъде епично събитие, което ще покаже на света величието на духа на един народ“, каза още Галибаф.

Погребението може да се превърне и в момента, в който новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей ще направи първата си публична поява, след като остана в укритие след смъртта на баща си и други членове на семейството му.

The farewell ceremony for Iran's late Supreme Leader Ali Khamenei continues, with an apparently high turnout. pic.twitter.com/oD9CzgyzlT — Clash Report (@clashreport) July 4, 2026

Церемония, наситена със символика

Една от най-силните характеристики на погребението е внимателно подбраната символика на датите. Тялото на Хаменей беше изложено за поклонение именно на 250-ата годишнина от американската независимост, а друг ключов ден от траурните церемонии съвпадна с важно шиитско възпоменание на смъртта на историческа религиозна фигура.

Цялото събитие се провежда през ислямския месец Мухарам, период, който в шиитския ислям е неразривно свързан със скръбта, предателството и мъченичеството, най-вече с гибелта на имам Хюсеин през VII век, един от най-почитаните светци в шиитската традиция, от когото Хаменей извежда своя произход.

Хаменей, чието 37-годишно управление беше белязано от непреклонно противопоставяне и дълбоко недоверие към Запада, беше убит в първия ден на американско-израелската война - на 28 февруари. Въпреки това неговото погребение бе организирано като своеобразен победен марш през три ирански града и две свещени места в съседен Ирак, с цел да покаже на привържениците му, че духовният лидер не е претърпял поражение дори след смъртта си.

Лидерът, чието убийство от страна на Съединените щати и Израел допълнително издигна неговия статут, управляваше Иран по време на едни от най-мащабните антиправителствени протести в историята на страната. Те бяха потушени с брутална сила, въпреки че демонстрантите често скандираха призиви за неговата смърт. В същото време той укрепи твърдолинейното ядро на режима въпреки силната вътрешна и международна съпротива.

„Убийството направи Хаменей много по-могъщ символ след смъртта му, отколкото беше приживе“, коментира пред CNN Сина Туси, старши сътрудник в Центъра за международна политика.

„Хаменей се представя като религиозен мъченик, подобно на почитаните шиитски светци, загинали мъченически, чийто мироглед е бил оправдан именно от начина, по който са намерили смъртта си“, посочва Туси.

Delegasi HAMAS, Jihad Islam Palestina (PIJ), dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), bersama para ulama dan syekh Palestina, hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Sayyid Ali Khamenei di Teheran.



Kehadiran mereka bukan sekadar ungkapan belasungkawa, melainkan… pic.twitter.com/tYvzTcdg7g — Dina Sulaeman (@dina_sulaeman) July 5, 2026

Петдесет милиона самуна хляб

Досега Иран е организирал погребения с подобен мащаб само два пъти:

при смъртта на основателя на Ислямската република аятолах Рухолах Хомейни през 1989 г. и на командира на силите „Кудс“ Касем Солеймани през 2020 г.

И в двата случая церемониите прераснаха в хаос и завършиха със смъртоносни блъсканици сред множеството.

Тялото на Хомейни, изложено на същото място, където наследникът му Хаменей бе изложен за поклонение в продължение на два дни, се наложи да бъде евакуирано с хеликоптер, след като обезумели опечалени разкъсаха покрова на ковчега му.

Осигуряването на безопасността на тялото на върховния лидер, управлението на милионите опечалени, приемането на чуждестранни делегации и организирането на събития в пет града на територията на две държави представляват колосално предизвикателство. Това изискваше безпрецедентна операция по сигурността за държава, която едва наскоро излезе от период на вътрешни безредици и война със Съединените щати.

Първата церемония, по време на която ковчегът бе изложен, започна в 6:00 часа местно време в събота. Тялото на Хаменей беше поставено на издигната платформа в комплекса на джамията „Имам Хомейни Мосала“ в Техеран. Пожарникарите бяха монтирали над 6000 водни разпръсквача над площада, за да охлаждат множеството под палещото юлско слънце.

Международното и вътрешното летище на столицата бяха затворени по време на погребението, а в градовете, през които премина траурната процесия, бяха обявени национални почивни дни.

Техеран, град с население от 17 милиона души, беше подложен на най-мащабната организация на движението в историята си. Частните автомобили ще бъдат забранени в близост до маршрута на процесията, а ще бъдат отворени над 700 паркинга, за да се освободи място за милионите хора, които се очаква да пристигнат едновременно в столицата.

Според иранските медии паравоенната доброволческа организация „Басидж“ съобщи, че са изпечени 50 милиона самуна хляб за участниците в церемонията, като в столицата работеха и 16 мобилни пекарни.

По информация на Иранския червен полумесец Техеран и останалите големи градове вече са били подготвени за пристигането на поклонниците. Властите бяха мобилизирали 2500 линейки, 21 хеликоптера, 100 дрона и хиляди спасители. Освен това повече от две дузини болници, 500 000 литра инфузионни разтвори и 20 000 класни стаи бяха приведени в готовност, съобщават иранските медии.

Правителството проведе и национална кампания, с която призовава гражданите доброволно да предоставят домовете си за настаняване на поклонници, пристигащи в Техеран, Машхад и Кум. Джамии, спортни зали, паркове и културни центрове в столицата също са подготвени да приемат милионите участници в погребението.

⚡️BREAKING: Unexpected arrival of Saudi Arabia's Deputy Foreign Minister at the funeral ceremony of Ayatollah Khamenei



While Oman and Qatar were on the list of foreign delegations, Saudi Arabia was Not pic.twitter.com/zjGrnKJ8TK — Iran Observer (@IranObserver0) July 3, 2026

Демонстрация на сила пред света

На третия ден от церемониите траурното шествие трябва да премине от източната до западната част на Техеран. След това тялото на Хаменей ще бъде откарано за нови церемонии в свещения град Кум, а впоследствие ще бъде транспортирано със самолет до шиитските светини Наджаф и Кербала в Ирак.

След това останките му ще бъдат пренесени до последното им място за вечен покой, светилището на Имам Реза в Машхад, родния град на Хаменей.

Пренасянето на тялото на бившия върховен лидер в Ирак има силно символично значение и отразява представата на Ислямската република за самата себе си като революционна сила без граници, послание, което Техеран се стреми да подчертае след години на проектиране на влияние в региона.

„Неговите религиозни последователи се простират и в Ирак, Пакистан, Бахрейн и други шиитски общности. Именно затова планираните шествия в Наджаф и Кербала са толкова важни“, казва Туси.

„Те засилват усещането, че това не е просто държавно погребение в Иран, а събитие с транснационално значение“, посочва Туси.

Иранските власти дават изключително амбициозни прогнози за броя на присъстващите, между 4 и 15 милиона души, което би могло да превърне церемонията в най-голямото погребение в съвременната история. Освен това те се похвалиха, че събитието ще бъде отразявано от 14 000 журналисти, сред които 900 чуждестранни кореспонденти.

През последната седмица държавните медии ежедневно публикуват списъци с очакваните чуждестранни гости. Освен президента на Грузия Михаил Кавелашвили, министър-председателя на Пакистан Шехбаз Шариф и заместник-председателя на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, малко други световни лидери се очаква да присъстват.

Иранските власти съобщават, че на церемонията ще присъстват осем държавни глави и 12 председатели на парламенти, като западни представители не са били включени в списъка с поканени.

Вицепрезидентът на Иран определи процесията като едно от най-значимите събития на века, а министърът на вътрешните работи заяви, че целта е да бъде организирана най-мащабната „церемония по сбогуване“ в историята на страната.

Командирът от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Али Акбар Пурджамшидиан, който оглавява организационния комитет, заяви, че погребението трябва да демонстрира „силата на Ислямската република пред международната общност“.

Вижте повече тук : Техеран в траур: Иран се сбогува с аятолах Али Хаменей

Ще се появи ли Моджтаба?

Един от основните въпроси около церемонията е дали новият върховен лидер Моджтаба Хаменей, син на убития аятолах, ще присъства на погребението на баща си, майка си и съпругата си, които загинаха при същия американско-израелски удар.

Ранен при атаката, Моджтаба остава в укритие от началото на войната в края на февруари. Оттогава той общува със своите поддръжници единствено чрез писмени изявления, без нито веднъж да се появи публично или да отправи видеообръщение.

Иранските власти се стремят да създадат впечатление, че той се е възстановил напълно, като твърдят, че лично ръководи преговорите на Техеран с Вашингтон.

Попитан тази седмица дали новият върховен лидер ще присъства на церемонията, главният организатор на погребението отклони въпроса, заявявайки, че „това не е в нашите правомощия и решението принадлежи изцяло на канцеларията на върховния лидер“.

Появата на Моджтаба би имала огромно значение, тъй като ще бъде първата му публична изява и ще помогне за утвърждаването на неговата легитимност. Ако той не присъства, това вероятно ще засили съмненията както в Иран, така и в чужбина относно здравословното му състояние и въпроса кой реално управлява страната. По-рано тази седмица той не се появи и на частната церемония за сбогуване със съпругата си.

Ако отсъства и от официалното погребение, Ислямската република най-вероятно ще представи това като необходима мярка за сигурност.

Иранските въоръжени сили предупредиха срещу всякакви „погрешни изчисления“ по време на погребалните шествия, а външният министър Абас Арагчи заяви в сряда, че Техеран ще отговори незабавно и решително на всяка заплаха срещу ръководството на страната, след като израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че Моджтаба Хаменей е „обречен на смърт“.

Въпреки усилията на режима да превърне погребението в грандиозна демонстрация на сила и обществена подкрепа, част от иранците остават безразлични.

„Вече два дни не мога да заредя бензин, защото опашките са безумни“, казва жителка на Техеран пред CNN.

„А и нека бъдем честни, повечето хора не отиват на погребението, а заминават на почивка. Половината вече си събраха багажа и заминаха още вчера“, допълва тя.

Вижте повече тук : Кадри от Техеран: Милиони се сбогуват с Хаменей

Кой беше Али Хаменей

Аятолах Али Хаменей беше един от най‑влиятелните политически и религиозни лидери в Близкия изток в края на XX и началото на XXI век. Той оглавява Ислямската република Иран като върховен лидер от 4 юни 1989 до 28 февруари 2026 г., когато беше убит при военна операция. В продължение на 36 години Хаменей упражняваше върховна власт над политиката, армията, съдебната система и външната политика на страната.

Ранни години и революционна активност

Али Хаменей е роден на 19 април 1939 г. в град Машхад, в религиозен шиитски дом в североизточен Иран, един от центровете на шиитския ислям.

Той е вторият от осемте деца в семейството, и семейството му принадлежи към сеидите, потомците на пророка Мохамед, което му носи уважение в шиитската общност още от раждането.

Дядото на Хаменей, Сейед Хоссейн, е бил виден шиитски свещенослужител, който служи в азербайджанския Иран и по‑късно в свещения шиитски град Наджаф в Ирак, център на богословското обучение.

Бащата му, Сейед Джавад Хосейни Хаменей, е бил учен и учител в медресе (ислямско религиозно училище), а по‑късно и член на религиозната улема (духовенството) в Мешхед.

И неговата майка, родена в семейство на духовници, произхожда от Йезд, друг център на шиитското богословие.

Този религиозен фон е формирал ранните му възгледи и съзнание още в детството и е направил религията централна част от неговия живот.

Хаменей израства в среда, наситена с религиозно обучение и богословски дебати, което формира неговата бъдеща роля като лидер. Семейството е известно с дълбоката си ангажираност в шиитската теология, а самият Али още от юношеството показва интерес към изучаването на Корана и ислямската правна наука (фикх).

Към средата на 1950‑те години Хаменей започва по‑сериозно религиозно обучение, първо в Мешхед, а после в други центрове на шиитското богословие. В този период той изучава арабски език, коранични текстове, фикх (ислямско право) и религиозна философия, знания, които ще бъдат фундаментални за бъдещата му кариера като духовен и политически лидер.

През 1957–1958 г. Хаменей заминава в Наджаф и Кум, едни от най‑престижните религиозни центрове в шиитския свят, където учи в богословски (хавза) школи. Там той се среща с водещите духовни фигури на своето време, включително будещия влияние Рухолах Хомейни, който по‑късно ще стане лидер на Ислямската революция в Иран.

В Наджаф и Кум Хаменей получава образование под ръководството на известни шиитски аятоласи. Тези години са ключови за формирането на слабоумения му религиозен авторитет, който по‑късно ще му позволи да заеме най‑високата духовна и политическа роля в Иран.

Още като млад той се включва активно в протестите срещу монархията на шаха и в подкрепа на Ислямската революция. През 1963 г. той е арестуван за политическа дейност и прекарва известно време в затвора, където е подложен и на тежки условия, според официални сведения.

След революцията през 1979 г. Хаменей се включва в управлението на новата Ислямска република, ставайки член на Революционния съвет. Той представлява революционното ръководство и поддържа твърдата концепция за велаят-е факех - управление от религиозни юристи, основен принцип на иранската теократична система.

Вижте в нашата галерия : Али Хаменей - един от най-влиятелните лидери в Близкия изток

Президентство (1981–1989)

След серия от терористични атаки през 1981 г., които отнемат живота на много висши представители на властта, Хаменей става кандидат за президент и е избран през октомври 1981 г. Той възглавява държавата през две последователни мандата до 1989 г., като президентството му остава до голяма степен церемониално в сравнение с влиятелната роля на премиера и революционното лидерство.

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Върховен лидер на Иран (1989–2026)

След смъртта на основателя на Ислямската република рухолах Хомейни през 1989 г. Хаменей е избран за негов правоприемник, въпреки че формално не притежаваше най-високия религиозен ранг сред шиитските духовници. Конституцията е променена, за да могат да бъдат улеснени условията за негово назначение.

Като върховен лидер Хаменей концентрира върховна власт:

контролира всички ключови институции - съдебна система, армия, разузнаване, медии; назначава най‑влиятелните генерали и висши държавни служители; определя насоките на вътрешната и външната политика на Иран.

Той е известен с твърдия си антизападен и антиамерикански риторичен курс и широко влияние върху геополитиката в региона.

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Вътрешна политика: Репресии и протести

В продължение на десетилетия управление Хаменей оставя силно авторитарен политически отпечатък. Под негово ръководство Иран преживява многобройни вълни от протестни движения - включително "Зеленото движение" през 2009 г. и масовите вълнения "Жена, живот, свобода" през 2022–2023 г., след смъртта на младата жена Махса Амини в полицията за морал.

Критиците на режима го обвиняват в системно потискане на политическите свободи, ограничаване на свободата на словото и преследване на опозицията.

Отложиха погребалната церемония на аятолах Хаменей

Външна политика и регионално влияние

Хаменей е смятан за архитект на външната политика на Иран, със силен акцент върху подкрепа на шиитски и прокси групи в Близкия изток, от Хизбулла в Ливан, до въоръжени милиции в Ирак и влиянието в Сирия и Йемен.

Под негово ръководство Иран развива и централизира своя ядрен потенциал, поставяйки го в центъра на международни спорове, санкции и преговори, особено през 2015 г., когато беше подписано ядрено споразумение (JCPOA), и по‑късно през 2018 г., след като САЩ се оттеглиха от него.

Започва тридневно поклонение над тленните останки на аятолах Хаменей

Смърт и наследство

На 28 февруари 2026 г. Али Хаменей загина при съвместна военна операция на САЩ и Израел срещу неговото седалище и инфраструктура в Техеран. Той бе на 86 години. Новината за смъртта му беше потвърдена от различни международни медии и официални лица, включително американския президент Доналд Тръмп, както и по‑късно и от ирански държавни медии, които го обявиха за "мъченик".

Неговата кончина бележи край на една ера за Иран, но и отваря въпроси за бъдещето на страна, която дълго време беше държавата‑основател на шиитския политически модел в региона.

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