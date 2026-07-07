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Тръмп се намеси, ФИФА отмени наказание, а Белгия изхвърли САЩ от Мондиала

„Червените дяволи“ разгромиха един от домакините с 4:1, но след последния съдийски сигнал всички говореха за безпрецедентното решение на ФИФА

Василена Василева Василена Василева

7 юли 2026, 07:23
Тръмп се намеси, ФИФА отмени наказание, а Белгия изхвърли САЩ от Мондиала
Източник: EPA/БГНЕС

Б елгия се класира за четвъртфиналите на Мондиал 2026, след като разгроми един от домакините на турнира – САЩ – с 4:1 в Сиатъл.

Въпреки категоричната победа на „червените дяволи“, двубоят остана в сянката на огромния скандал около ФИФА, която само часове преди началото му отмени наказанието на американския национал Фоларин Балогун след официално потвърдената намеса на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Мондиал 2026: Белгия разгроми САЩ в битката на червените картони
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Мондиал 2026 Белгия разгроми САЩ в битката на червените картони
Мондиал 2026 Белгия разгроми САЩ в битката на червените картони
Мондиал 2026 Белгия разгроми САЩ в битката на червените картони
Мондиал 2026 Белгия разгроми САЩ в битката на червените картони

Решението на световната футболна централа предизвика бурни реакции още преди първия съдийски сигнал, а след края на срещата критиките към ФИФА станаха още по-остри. Въпреки това присъствието на Балогун не промени развоя на двубоя – Белгия беше категорично по-добрият отбор и заслужено продължи към четвъртфиналите.

Пред 66 925 зрители на „Лумен Фийлд“ белгийците започнаха по впечатляващ начин. Още в деветата минута Шарл де Кетеларе се възползва от колебание в отбраната на американците и откри резултата.

Домакините все пак намериха бърз отговор. В 31-вата минута Малик Тилман изпълни пряк свободен удар, топката рикошира в главата на Ханс Ванакен и заблуди белгийския вратар за 1:1.

Равенството обаче се задържа само две минути. Леандро Тросар проби по левия фланг и центрира към Де Кетеларе, който надскочи Тим Рийм и с второто си попадение в мача отново изведе Белгия напред.

След почивката интригата окончателно изчезна. В 57-ата минута американският вратар Мат Фрийз допусна груба грешка, след като се забави с топката извън наказателното поле и я подари на Ханс Ванакен. Белгийският халф не сгреши и с удар от близо 30 метра прати топката в опразнената врата за 3:1.

Селекционерът Руди Гарсия освежи състава с включването на Ромелу Лукаку и Жереми Доку, а Белгия продължи да доминира до последния съдийски сигнал. Логичното се случи в заключителните минути, когато „червените дяволи“ стигнаха и до четвърто попадение, с което оформиха крайното 4:1.

За американците вечерта стана още по-тежка, след като капитанът Кристиан Пулишич напусна принудително терена в 59-ата минута заради контузия.

Въпреки убедителния успех на Белгия, след последния съдийски сигнал основната тема не беше футболът.

Балогун получи директен червен картон в предишния мач срещу Босна и Херцеговина и по правилник трябваше да пропусне осминафинала. Само часове преди двубоя обаче Дисциплинарната комисия на ФИФА отмени наказанието и го замени с условна санкция.

Впоследствие беше официално потвърдено, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се е намесил по случая. Решението предизвика вълна от критики, като мнозина определиха случилото се като опасен прецедент и недопустима политическа намеса в работата на футболните институции.

Белгийската футболна федерация реагира остро, а УЕФА определи действията на ФИФА като „неразбираеми, неоправдани и прекрачващи червената линия“. От европейската централа предупредиха, че подобни решения могат сериозно да подкопаят доверието в независимостта на футболните институции. Белгийските медии също не спестиха критиките си към президента на ФИФА Джани Инфантино.

В крайна сметка присъствието на Балогун не помогна на САЩ да избегне отпадането. Белгия демонстрира класа, контролираше мача почти през цялото време и заслужено намери място сред осемте най-добри отбора на Мондиал 2026. Скандалът около ФИФА обаче обещава да остане една от най-коментираните теми на световното първенство и през следващите дни.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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