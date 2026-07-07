Свят

Куба отново потъна в мрак: След националния срив токът се възстановява бавно

Болници и жизненоважни обекти получават електрозахранване с приоритет, но милиони жители продължават да са без електричество на фона на дългогодишната енергийна криза

Василена Василева Василена Василева

7 юли 2026, 07:55
Куба отново потъна в мрак: След националния срив токът се възстановява бавно
Източник: AP/БТА

К уба постепенно започна да възстановява електроснабдяването в столицата Хавана, след като мащабна авария в електропреносната мрежа вчера остави без ток цялата страна, предаде "Ройтерс".

Пълен колапс на електрическата мрежа в Куба

Държавният електроенергиен оператор УНЕ съобщи, че усилията са насочени с приоритет към възстановяване на захранването на жизненоважни обществени услуги, сред които болници, водоснабдителни системи и предприятия за производство на храни. Въпреки това до късния следобед местно време едва около 1% от потреблението в Хавана е било възстановено.

Към момента властите не съобщават какво е причинило срива, а разследването продължава. Не е ясно и кога електрозахранването ще бъде възстановено напълно в останалата част на страната.

Аварията задълбочи и без това тежката енергийна криза в Куба. Още преди националния срив близо две трети от острова вече страдаха от продължителни прекъсвания на електрозахранването заради недостига на производствени мощности и затрудненията с доставките на гориво.

Заради американската петролна блокада: Куба остана без дизел и мазут

През последните години кубинската електроенергийна система се намира под силен натиск. По-голямата част от електроцентралите в страната са изградени преди десетилетия и работят с остаряло оборудване, което често аварира. Липсата на резервни части, недостигът на инвестиции и проблемите с осигуряването на горива допълнително затрудняват поддръжката на енергийната инфраструктура.

Куба потъна в тъмнина за втори път тази седмица

Ситуацията се усложнява и от икономическата криза, която засегна острова през последните години. Куба продължава да е обект на дългогодишното американско ембарго, а администрацията на президента Доналд Тръмп затегна допълнително санкциите срещу страната. Сред предприетите мерки е и ограничаването на чуждестранните доставки на петрол чрез заплахи за санкции срещу държави и компании, които изнасят гориво за Куба.

Недостигът на гориво неведнъж принуди властите да спират работа на електроцентрали или да въвеждат строги режими на електрозахранване. През последните години страната преживя няколко мащабни прекъсвания на тока, които оставиха милиони хора без електричество за дни.

Честите аварии оказват сериозно влияние върху ежедневието на кубинците. Прекъсванията затрудняват работата на предприятия, училища и обществени институции, а в разгара на летните горещини оставят хората без климатизация и често без достъп до течаща вода, тъй като помпените станции също зависят от електрозахранването.

След 29-часово прекъсване: Възстановиха тока в Куба

Засега властите не са дали прогноза кога електроенергийната система ще заработи с пълен капацитет. Екипи продължават работа по възстановяването на мрежата, като първоначално се захранват критичната инфраструктура и най-важните обществени обекти.

Спиранията на тока и бавното възстановяване на електроснабдяването са пореден тежък удар за жителите на острова, които вече месеци наред живеят с режим на електричеството и задълбочаващи се икономически трудности, отбелязва Ройтерс.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Куба Енергийна криза Прекъсване на тока Електроснабдяване Хавана Икономическа криза Американско ембарго Недостиг на гориво Остаряла инфраструктура Възстановяване на тока
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Осми ден без следа: Издирването на 11-годишната Наталия продължава

Осми ден без следа: Издирването на 11-годишната Наталия продължава

Анкара събира лидерите на НАТО: Украйна, отбраната и Тръмп във фокуса

Анкара събира лидерите на НАТО: Украйна, отбраната и Тръмп във фокуса

Слънчев вторник с температури до 32°, следобедът носи валежи и гръмотевици

Слънчев вторник с температури до 32°, следобедът носи валежи и гръмотевици

Тръмп се намеси, ФИФА отмени наказание, а Белгия изхвърли САЩ от Мондиала

Тръмп се намеси, ФИФА отмени наказание, а Белгия изхвърли САЩ от Мондиала

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Водещ немски икономист: BYD вероятно ще купи VW

Водещ немски икономист: BYD вероятно ще купи VW

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 4 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 4 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 4 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Петролен танкер пламна след мистериозен удар край Оман

Петролен танкер пламна след мистериозен удар край Оман

Свят Преди 1 час

Инцидентът става на фона на продължаващото напрежение в района на Ормузкия проток

<p>5-те здравословни тайни на Лионел Меси</p>

5-те здравословни тайни на Лионел Меси: диета, сън и навици според науката

Свят Преди 1 час

Футболистът Лионел Меси дължи дълголетието си на терена на строг режим, включващ отказ от захар и газирано, средиземноморска диета, чай мате вместо кола, до 11 часа сън дневно и силна семейна подкрепа, която му помага да се справя със стреса

Двама пострадаха при тежка катастрофа в Русе

Двама пострадаха при тежка катастрофа в Русе

България Преди 9 часа

Наложило се е екипи на противопожарната служба да извадят единия водач

Измамници източили 4 млн. евро към сметка в България от гръцка компания

Измамници източили 4 млн. евро към сметка в България от гръцка компания

Свят Преди 10 часа

Двамата чуждестранни граждани вече са идентифицирани

Пълен колапс на електрическата мрежа в Куба

Пълен колапс на електрическата мрежа в Куба

Свят Преди 10 часа

САЩ иска Куба да позволи преки чуждестранни инвестиции

Колата на Екатерина Дафовска се обърна на АМ „Тракия”

Колата на Екатерина Дафовска се обърна на АМ „Тракия”

България Преди 10 часа

Дафовска е в стабилно състояние и е с леки наранявания

Жена загина, пометена от влак край Бургас

Жена загина, пометена от влак край Бургас

България Преди 11 часа

Предстои оглед на местопроизшествието

ФИФА отказа на Белгия да отмени решението за Балогун

ФИФА отказа на Белгия да отмени решението за Балогун

Свят Преди 11 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес обяви, че се е обадил на президента на ФИФА Джани Инфантино

Замразиха за 15 месеца договора с "Боташ" след срещата на Радев с Ердоган

Замразиха за 15 месеца договора с "Боташ" след срещата на Радев с Ердоган

България Преди 11 часа

Премиерът Румен Радев е в Анкара за срещата на върха на НАТО

Шестима ученици готвили атентат в Белгия

Шестима ученици готвили атентат в Белгия

Свят Преди 12 часа

Според белгийските служби за сигурност в случая са били пресечени сериозни намерения

Арестуван шофьор за пожара край Солун - предизвикал искра като карал

Арестуван шофьор за пожара край Солун - предизвикал искра като карал

Свят Преди 12 часа

Освен това бил пиян

Москва привика шведския посланик

Москва привика шведския посланик

Свят Преди 13 часа

Русия: Посолство в Стокхолм е било "атакувано" от два дрона

Тръмп с изненадващо изявление за Украйна

Тръмп с изненадващо изявление за Украйна

Свят Преди 13 часа

Тръмп: Ще отидем на срещата на върха на НАТО, и ще говорим за това

Тръмп призна, че е говорил с Инфантино за Балогун

Тръмп призна, че е говорил с Инфантино за Балогун

Свят Преди 14 часа

Тръмп: Това беше правилното решение

Италия отговори на атаката на Тръмп: Хората идват и си отиват

Италия отговори на атаката на Тръмп: Хората идват и си отиват

Свят Преди 14 часа

Таяни посочи, че е „сигурен, че трансатлантическите отношения надхвърлят отделни коментари“

Доц. д-р Койчо Коев е новият ветеринарен санитарен инспектор на България

Доц. д-р Койчо Коев е новият ветеринарен санитарен инспектор на България

България Преди 14 часа

Доц. д-р Койчо Коев има дългогодишен професионален и академичен опит

Всичко от днес

От мрежата

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg

Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

dogsandcats.bg
1

Юлска жега и гръмотевични бури

sinoptik.bg
1

Спасиха лисица в горнооряховско училище

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 7 юли, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 7 юли, вторник

Edna.bg

Фаворитът Аржентина трябва да внимава с Египет

Gong.bg

Швейцарци готвят оферта за Квадво Дуа

Gong.bg

Съдът решава съдбата на Марин Льо Пен: Ще се промени ли битката за Елисейския дворец

Nova.bg

Слънчево време и летни температури във вторник

Nova.bg