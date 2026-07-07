Куба отново потъна в мрак: След националния срив токът се възстановява бавно

К уба постепенно започна да възстановява електроснабдяването в столицата Хавана, след като мащабна авария в електропреносната мрежа вчера остави без ток цялата страна, предаде "Ройтерс".

Пълен колапс на електрическата мрежа в Куба

Държавният електроенергиен оператор УНЕ съобщи, че усилията са насочени с приоритет към възстановяване на захранването на жизненоважни обществени услуги, сред които болници, водоснабдителни системи и предприятия за производство на храни. Въпреки това до късния следобед местно време едва около 1% от потреблението в Хавана е било възстановено.

Към момента властите не съобщават какво е причинило срива, а разследването продължава. Не е ясно и кога електрозахранването ще бъде възстановено напълно в останалата част на страната.

Аварията задълбочи и без това тежката енергийна криза в Куба. Още преди националния срив близо две трети от острова вече страдаха от продължителни прекъсвания на електрозахранването заради недостига на производствени мощности и затрудненията с доставките на гориво.

Заради американската петролна блокада: Куба остана без дизел и мазут

През последните години кубинската електроенергийна система се намира под силен натиск. По-голямата част от електроцентралите в страната са изградени преди десетилетия и работят с остаряло оборудване, което често аварира. Липсата на резервни части, недостигът на инвестиции и проблемите с осигуряването на горива допълнително затрудняват поддръжката на енергийната инфраструктура.

Куба потъна в тъмнина за втори път тази седмица

Ситуацията се усложнява и от икономическата криза, която засегна острова през последните години. Куба продължава да е обект на дългогодишното американско ембарго, а администрацията на президента Доналд Тръмп затегна допълнително санкциите срещу страната. Сред предприетите мерки е и ограничаването на чуждестранните доставки на петрол чрез заплахи за санкции срещу държави и компании, които изнасят гориво за Куба.

Недостигът на гориво неведнъж принуди властите да спират работа на електроцентрали или да въвеждат строги режими на електрозахранване. През последните години страната преживя няколко мащабни прекъсвания на тока, които оставиха милиони хора без електричество за дни.

Честите аварии оказват сериозно влияние върху ежедневието на кубинците. Прекъсванията затрудняват работата на предприятия, училища и обществени институции, а в разгара на летните горещини оставят хората без климатизация и често без достъп до течаща вода, тъй като помпените станции също зависят от електрозахранването.

След 29-часово прекъсване: Възстановиха тока в Куба

Засега властите не са дали прогноза кога електроенергийната система ще заработи с пълен капацитет. Екипи продължават работа по възстановяването на мрежата, като първоначално се захранват критичната инфраструктура и най-важните обществени обекти.

Спиранията на тока и бавното възстановяване на електроснабдяването са пореден тежък удар за жителите на острова, които вече месеци наред живеят с режим на електричеството и задълбочаващи се икономически трудности, отбелязва Ройтерс.