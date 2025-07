Макрон разговаря с Аш Шараа, призова за край на насилието в Сирия

П резидентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че е "наложително да се предотвратят по-нататъшни епизоди на насилие" в Сирия и призова за преследване на отговорните за насилието в страната през последните дни, след разговор с временния сирийски президент Ахмед аш Шараа, предаде Франс прес.

French President Emmanuel Macron on Saturday spoke with his Syrian counterpart Ahmed al-Sharaa, saying afterward that "the recent violence in Syria highlights the extreme fragility of the transition" and that he told Sharaa of "the urgent need to find a political solution with… pic.twitter.com/8vdeouftIa