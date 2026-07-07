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Хората под 50 години стареят по-бързо от предишните поколения

Хората, родени между 1965 и 1974 г., показват по-висока биологична възраст – износване, протичащо в тялото на клетъчно и молекулярно ниво – в сравнение с родените между 1950 и 1954 г.

7 юли 2026, 06:44
Хората под 50 години стареят по-бързо от предишните поколения
Източник: istockphoto/gettyimages

Н а фона на тревожното увеличение на раковите заболявания сред по-младите хора, ново проучване разкри, че родените след 50-те години на миналия век остаряват по-бързо от предишните поколения.

Хората, родени между 1965 и 1974 г., показват по-висока биологична възраст – износване, протичащо в тялото на клетъчно и молекулярно ниво – в сравнение с родените между 1950 и 1954 г., показва скорошно изследване, публикувано в Nature Medicine.

Същото важи и за участниците, родени между 1990 и 1999 г., които показват по-високо биологично стареене в сравнение с родените между 1965 и 1969 г., съобщи „Евронюз“.

„Нашите констатации сочат, че при някои по-млади възрастни тези биологични промени може да настъпват по-рано от очакваното и че това може да е свързано с нарастващата честота на раковите заболявания, наблюдавана при по-младите поколения“, заяви пред Oncology Central Ин Као, доцент по хирургия и медицина във Вашингтонския университет по медицина в Сейнт Луис и съавтор на проучването.

Макар ракът традиционно се счита за заболяване на напредналата възраст, случаите на ракови заболявания с ранен старт се увеличават през последните три десетилетия.

Броят на новодиагностицираните хора под 50 години е нараснал с 79% в световен мащаб от 1990 г. насам, според доклад на British Medical Journal (BMJ).

Равнището на раковите заболявания при децата също е скочило. Според Европейската информационна система за рака (ECIS) през 2022 г. са диагностицирани около 13 800 деца и тийнейджъри от 27-те държави членки на ЕС.

Причините за това продължават да озадачават експертите, които в предишни проучвания посочват ултрапреработените храни, алкохола, затлъстяването, тютюнопушенето и излагането на микропластмаси като възможни фактори и рискове.

Макар изследването да не доказва, че бързото биологично стареене води до повишена честота на раковите заболявания, то все пак установява нова и убедителна корелация – такава, която разглежда организма като цяло, а не отделните клетки.

„Това, което прави това проучване особено значимо, е, че то поглежда отвъд отделните ракови клетки и разглежда по-широките промени, които настъпват в целия организъм с течение на времето. Резултатите подкрепят идеята, че фактори като околната среда, начинът на живот и общото ни здраве могат да оказват дългосрочно въздействие върху биологичните процеси в организма“, каза Джон Ричс, клиничен преподавател по имунометаболизъм на рака в британския Barts Cancer Institute, коментирайки резултатите.

В крайна сметка са необходими допълнителни изследвания, за да се разбере по-добре какво предизвиква това биологично стареене при по-младите хора и как то е свързано с развитието на рак и други хронични заболявания.

„Сега се нуждаем от по-нататъшни изследвания, за да разберем точно какво ни казват тези измервания. Дали те отразяват процеси, които директно водят до развитие на рак, или и биологичните промени, и ракът се причиняват от други общи фактори?“, посочи Джоти Нангалия, ръководител на група в британския Wellcome Sanger Institute.

„Ще бъде изключително интересно да видим дали такива измервания могат да ни помогнат да проследим промените в здравето при различни популации и поколения“, добави Нангалия. 

Източник: БГНЕС    
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