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Украйна удари два танкера в Азовско море

Всеки от тези плавателни съдове е транспортирал по около 7000 тона гориво

Николай Киров Николай Киров

6 юли 2026, 22:56
Украйна удари два танкера в Азовско море
Източник: БТА

В ъоръжените сили на Украйна нанесоха удари в Азовско море по два кораба, принадлежащи към така наречения сенчест флот на Русия, заяви днес командващият украинските безпилотни сили Роберт Бровди, цитиран от "Ройтерс".

В публикация в Телеграм Бровди написа, че всеки от тези плавателни съдове е транспортирал по около 7000 тона гориво от руското пристанище Таганрог към окупирания Крим.

Украйна порази танкери от "сенчестия флот" в близост до пристанище в Новоросийск

Ударите затвърждават украинския контрол над Черно море и обграденото от руски или контролирани от Русия територии Азовско море.

Ключов момент в украинската компания беше атаката срещу танкера „Дашан“, плаващ под флага на Коморските острови и част от така наречения руски „сенчест флот“. Тогава Украйна пое отговорност за удара с морски дронове в близост до стратегическото пристанище Новоросийск, което е основен хъб за руския петролен износ.

Последваха и други потвърдени удари по танкери в същия район, като официалната позиция на Киев беше, че целта е ограничаване на приходите, с които Москва финансира военните си действия.

Стратегията бързо се разшири отвъд Черно море и чисто икономическите цели. Регистриран беше успешен удар по петролния терминал в пристанище Приморск на Балтийско море, демонстрирайки значително увеличен оперативен обхват на украинските дронове.

Успоредно с това украинските сили показаха способност да поразяват и военни цели, като ракетната фрегата „Адмирал Григорович“ и корвета клас „Каракурт“, както и десетки други.

Украйна удари руски боен кораб и петролна платформа край Крим

Атаките в Каспийско море по кораби, превозващи военно оборудване, допълнително утвърдиха този подход, показвайки намерение за прекъсване на всички ключови руски логистични вериги по вода.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Украински удари Азовско море
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