България

Двама пострадаха при тежка катастрофа в Русе

Наложило се е екипи на противопожарната служба да извадят единия водач

Николай Киров Николай Киров

6 юли 2026, 22:26
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Д вама мъже пострадаха при тежка катастрофа тази вечер в Русе. Това съобщи пред БТА регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева. 

Сигнал за инцидента е подаден малко преди 18:30 часа. В района на телевизионната кула са се блъснали два леки автомобила. Веднага на място са изпратени екипи на полицията, на противопожарната служба и на Спешна помощ. 

Седем младежи пострадаха при катастрофа край Русе

При произшествието са пострадали двамата шофьори. Наложило се е екипи на противопожарната служба да извадят единия водач, който бил заклещен в колата. 

От Спешна помощ съобщиха пред БТА, че двамата мъже са пострадали тежко. Те са откарани в болница с политравми. 

Автомобил помете две момичета в Русе

Причините за инцидента тепърва ще се изясняват. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Мартин Пенев    
катастрофа Русе
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