Жертвите на земетресенията във Венецуела достигнаха 3535 души

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Б роят на жертвите на земетресенията във Венецуела от миналия месец нарасна до 3535, сочат данни, оповестени днес от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, предаде Ройтерс.

*Във видеото може да научите повече за: Три дни след труса във Венецуела извадиха живо бебе на 18 дни изпод руините

Според най-новите данни броят на ранените е 16 740, а останалите без домове след трусовете вече са 17 854.

Тези данни показват мащаба на бедствието, засегнало най-силно районите на столицата Каракас и град Ла Гуайра, отбелязва Ройтерс.

Предишните данни бяха за 3342 загинали.