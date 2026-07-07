Жертвите на земетресенията във Венецуела достигнаха 3535 души

Б роят на жертвите на земетресенията във Венецуела от миналия месец нарасна до 3535, сочат данни, оповестени днес от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, предаде Ройтерс.
*Във видеото може да научите повече за: Три дни след труса във Венецуела извадиха живо бебе на 18 дни изпод руините
Според най-новите данни броят на ранените е 16 740, а останалите без домове след трусовете вече са 17 854.
Тези данни показват мащаба на бедствието, засегнало най-силно районите на столицата Каракас и град Ла Гуайра, отбелязва Ройтерс.
Предишните данни бяха за 3342 загинали.