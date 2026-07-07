България

Млад медик и шофьор на линейка спасиха новородено след тежко усложнение при раждането

Лекарският асистент Джелил Еюбов и шофьорът Боян Спасов реагираха светкавично при рисково раждане пред АГ комплекса в Русе. Те освободиха задушаващото се бебе от увитата пъпна връв, а днес майката и новороденото са в отлично състояние

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Б ързата реакция и професионалните действия на екип на Спешна помощ в Русе помогнаха за успешното раждане на бебе при усложнена ситуация извън болнично заведение. Благодарение на намесата на лекарския асистент Джелил Еюбов и шофьора на линейка Боян Спасов, майката и новороденото момченце са в добро състояние и вече са настанени в УМБАЛ „Канев“, съобщи NOVA.

От лечебното заведение съобщиха, че бебето е родено с тегло 3100 грама и ръст 49 сантиметра. Медиците определят състоянието му като добро, въпреки рисковото раждане.

Сигналът е подаден от квартал в Русе, след като родилка потърсила помощ заради силни болки и контракции през една-две минути. „Тогава разбрах, че раждането вероятно вече е започнало и трябваше да действаме максимално бързо“, разказа Джелил Еюбов, който работи в Спешна помощ от около година, след като е завършил обучението си през 2025 г.

Екипът веднага потеглил към АГ комплекса в Русе със светлинна и звукова сигнализация. По време на транспортирането младият специалист следял състоянието на бъдещата майка и се опитвал да я успокои. „Най-важното беше да запазя самообладание и да държа ситуацията под контрол“, обясни той.

Драматичният момент настъпил при пристигането пред АГ комплекса. Според Боян Спасов раждането вече било в напреднал етап, а главата на бебето се била показала още при свалянето на родилката от линейката. „Колегата беше направил необходимото, за да продължи родовият процес. В момента, в който майката беше извадена с носилката, бебето се роди“, разказа той.

След раждането екипът установил, че новороденото е с увита около врата пъпна връв и изпитва затруднения с дишането. „Бебето беше посиняло и не можеше да диша нормално. Освободихме пъпната връв и дихателните пътища, което беше най-важното в този момент“, обясни Спасов.

За Джелил Еюбов това е първият случай на раждане по време на работа в Спешна помощ. „Адреналинът беше огромен, но успях да запазя спокойствие и да реагирам адекватно“, призна младият лекарски асистент.

Неговият колега Боян Спасов има близо 30 години стаж като шофьор на линейка. В момента той е студент първи курс по специалността „Лекарски асистент“. „Отдавна исках да се развивам в тази посока. Сега, когато специалността отново се предлага, реших да се възползвам от възможността“, каза той и подчерта, че няма намерение да напуска системата на Спешна помощ.

Двамата са категорични, че работата в спешната медицина изисква не само добра подготовка, но и истинско желание за помощ. „Тази професия трябва да се упражнява с любов към хората. Само така можеш да се справиш с предизвикателствата“, посочи Еюбов.

Според Спасов успехът в конкретната ситуация се дължи и на отличната работа в екип. „Разбирахме се без думи. Всеки знаеше какво трябва да направи, а майката виждаше, че сме спокойни и уверени, което ѝ помогна да остане спокойна въпреки ситуацията“, разказа той.

От АГ комплекса на УМБАЛ „Канев“ също похвалиха действията на екипа на Спешна помощ. Акушерите подчертаха, че благодарение на професионалната намеса на Джелил Еюбов и Боян Спасов майката и бебето са в добро състояние. Родилката също е изразила своята благодарност към двамата спасители за бързата и навременна реакция.

Източник: NOVA    
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