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Коя е света Неделя и защо я почитаме на 7 юли: История, традиции и именници

Тя е родена в семейство на християни в град Никомидия (днес Измит), Мала Азия

Василена Василева Василена Василева

7 юли 2026, 07:36
Коя е света Неделя и защо я почитаме на 7 юли: История, традиции и именници
Източник: iStock photos/Getty images

Н а 7 юли честваме паметта на св. великомъченица Неделя.

Тя е родена в семеѝство на християни в град Никомидия (днес Измит), Мала Азия, източна столица на римския император Диоклетиан.

Родила се в неделния ден, на гръцки наричан Кириаки, т.е. Господен ден, и затова била кръстена така. Когато през 14-и век св. патриарх Евтимиѝ съставил житието ѝ, тоѝ превел и името ѝ - Неделя.

Тя, още от детството си, била възпитана като християнка, затова се посветила на Бог и решила цял живот да се запази в безбрачна чистота. Пораснала красива и умна. Много младежи ѝ правели предложение за брак, но тя всички отклонявала с думите, че се е сгодила за Христос и иска да умре девица.

Тогава един младеж от знатно семеѝство, обиден от нейния отказ, съобщил на Диоклетиан, че цялото семеѝство на девоѝката Неделя са християни и не се кланят на езическите богове, нито на обожествявания император. Заточили родителите ѝ в Източна Мала Азия, където те много пострадали заради вярата си в Христос. Неделя първо била убеждавана да пожали младостта и хубостта си, но тя твърдо отговорила: младостта преминава, след нея и хубостта, но аз съм се посветила на вечния живот при Бога. Затова била подложена на жестоки мъчения: били я с волски жили, рязали я по цялото тяло, горили я с огън. Всичко било напразно - Неделя не се огънала.

Христос се явил на мъченицата в затвора и я изцерил от раните ѝ. Накрая я осъдили да бъде обезглавена. На лобното място разрешили на Неделя да се помоли преди смъртта си. След молитвата тя предала душата си на Господ, преди палачът да вдигне меча. Това станало на 7 юли 289 г.

По време на българските царе Асеневци мощите ѝ били пренесени в Търново, столицата на Второто българско царство, но след падането му под османска власт следите им се губят.

На 7 юли имен ден празнуват Неделя, Неделчо, Недялка, Недялко, Неда, Недьо, Недка, Недко, Нели, Нелина, Ненка, Ненко, Ненчо, Делян, Деляна, Дельо, Делчо.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
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