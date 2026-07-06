Свят

Измамници източили 4 млн. евро към сметка в България от гръцка компания

Двамата чуждестранни граждани вече са идентифицирани

Николай Киров Николай Киров

6 юли 2026, 22:05
Измамници източили 4 млн. евро към сметка в България от гръцка компания
Източник: iStock Photos/Getty Images

Г ръцки полицаи за борба с киберизмамите, в сътрудничество с Европол, възстановиха 4 милиона евро, откраднати от гръцка корабна компания чрез имейл измама и идентифицираха двама чужденци, заподозрени че са организирали престъплението, съобщава "Катимерини".

В съобщение на полицията се посочва, че атаката, която е извършена през август 2025 г., включвала трансфер на парите към българска банка и че властите били незабавно уведомени.

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Това позволило на гръцката полиция след бърза координация с Европол и участващите банки първоначално да предотврати достъпа на извършителите до парите, а след това да възстанови сумата изцяло на корабната компания.

Двамата чуждестранни граждани, свързани с българската банкова сметка, вече са идентифицирани и са изправени пред обвинения в компютърна измама в големи размери и незаконен достъп до данни.

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В съобщението се посочва, че по време на измамата неизвестни извършители са получили незаконен достъп до имейл кореспонденцията между компанията и чуждестранна банка, с която тя работела. След това използвайки фалшиви фактури и подвеждащ имейл адрес, сходен с този на компанията, организирали превода на парите.

Полицията подчертава, че фактът, че властите били уведомени за измамата бързо, позволил пълното възстановяване на сумата, която веднага била блокирана, за да не може да бъде разпределена на по-малки суми и прехвърлена към други сметки.  

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Ваня Накова    
Киберизмама Европол Гръцка полиция
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