Как старият смартфон може да е полезен при пътувания

П ътуванията изискват много от нашите смартфони. От бордни карти и навигацията през деня до късните ревюта на ресторанти и мобилните плащания, основните ни устройства са изложени на постоянно натоварване. И все пак, използването на нов, скъп флагман време на почивка създава значителен риск. Както отбелязва How-To Geek, най-доброто решение при пътуване не е висококачествена преносима батерия или скъп защитен калъф, а това е старият телефон с Android, който събира прах в чекмеджето на бюрото ви.

По-стар смартфон може да реши няколко често срещани проблема, с които се сблъскват пътуващите, като същевременно направи всяко пътуване малко по-малко стресиращо. Едно от най-големите предимства на това да носите стар телефон на почивка е спокойствието.

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Пътуването често означава навигация по претъпкани летища, оживени туристически атракции и непознат обществен транспорт, където рискът от загуба или повреда е по-висок от обикновено. Използването на по-старо устройство за навигация, разглеждане на забележителности или небрежна фотография намалява необходимостта от постоянно излагане на скъпия ви ежедневен телефон на потенциална кражба или инциденти.

Навигационните платформи като Google Maps или Waze са известни консуматори на ресурси, изискващи висока яркост на екрана, постоянно GPS проследяване и непрекъсната обработка на данни. Като прехвърлите тези задачи на старо устройство с Android, предпазвате основния си телефон от изтощаване на батерията и увреждане на екрана или батерията, причинено от дългото излагане на слънце (например ако телефонът е монтиран на таблото в кола или сте на плажа).

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Потребителите могат да изтеглят карти за цели градове или държави, използвайки услуги като Google Maps. След като се съхраняват локално, тези карти работят без мобилна връзка за данни, което улеснява намирането на хотели, ресторанти или атракции, като същевременно се избягват скъпи такси за роуминг или ненадежден обществен Wi-Fi.

Закупуването на локална физическа SIM карта или осигуряването на eSIM карта за пътуване е стандартна практика за избягване на прекомерни такси за роуминг, но смяната на SIM карти в основното устройство означава временна загуба на достъп до вашия ежедневен телефонен номер. Използвайки втори телефон единствено като мобилна точка за достъп, може да свържете основното си устройство и лаптоп към един локален план за данни. Старият телефон може да остане прибран безопасно в раница, действайки като джобен рутер.

По-стар смартфон може да се превърне и в специализиран център за забавление по време на пътуване. Филми, телевизионни предавания, подкасти, аудиокниги и музикални плейлисти могат да бъдат изтеглени предварително, което прави дългите полети, пътуванията с влак или престоят на летището много по-приятни.

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Животът на батерията е друго пренебрегвано предимство. Носенето на два смартфона предоставя резервен източник на захранване за комуникация и основни приложения. Ако батерията на единия телефон се изтощи след цял ден снимане, второто устройство е готово за работа.

Наличието на вторичен телефон, вече свързан с профила ви в Google, осигурява допълнителен слой защита. Ако едно от двете устройства изчезне, може да използвате другия телефон с функцията „Намери моето устройство“ на Google, за да локализирате липсващия смартфон или да изтриете дистанционно чувствителни лични данни.

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Вторият телефон може да бъде използван и за бекъп на данни. Ако снимаме твърде много с основния, можем да прехвърлим част от снимките и клиповете на втория телефон, за да имаме повече място за още спомени.