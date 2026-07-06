„Ядох кетчуп и сирене“: 12-годишно момиче прекара 32 часа под руините и засне брутално видео, докато чака помощ

К арина Бланко тъкмо щяла да започне часа по спининг, който води, когато земята започнала да се тресе. Трусовете ставали все по-силни, затова тя грабнала чантата си и избягала навън заедно с всички останали.
(Във видеото: Чудо седмица след трусовете във Венецуела: Спасиха 3-годишно дете изпод руините)
„Когато осъзнах мащаба на случващото се, започнах да крещя: „Дъщеря ми, дъщеря ми!“. Седнах в колата си и потеглих възможно най-бързо“, разказва Карина.
'I ate ketchup and cheese', says Venezuelan girl trapped under quake rubble for 32 hours https://t.co/iSaq5jYNkP— BBC News (World) (@BBCWorld) July 6, 2026
Единствената ѝ дъщеря, 12-годишната Фабиана, си била у дома, когато две мощни земетресения разлюлели Венецуела през няколко секунди на 24 юни. Вторият трус с магнитуд 7,5 бил един от най-силните, удряли страната за последния век.
Когато Карина стигнала до сградата си в Карабаледа, в северния щат Ла Гуайра, едва повярвала на очите си. „Виждах една сграда, след това празнина на мястото, където беше моята блок, и след това следващата сграда“.
Вътре в апартамента им на първия етаж на 10-етажната сграда Фабиана била в спалнята на майка си, когато усетила трусовете. Тя изтичала в кухнята и се хванала за плота, когато стените около нея се срутили. Била съборена на земята.
#Internacionales | 🇻🇪🙏¡La sonrisa de la esperanza! Fabiana Blanco, una niña de 12 años, logró ser rescatada con vida de entre los escombros de un edificio en el estado de La Guaira, Venezuela.— #ÚltimaHora (@ultimahsv) July 2, 2026
Su valentía y sonrisa llena de esperanza durante el rescate, conmovieron al mundo;… pic.twitter.com/bGHHTZeFCY
„Видях как нещата се тресат, падат, чупят се, а след това стените се напукаха. Стената, разделяща нашия апартамент от този на приятел, падна. В онзи момент си помислих: „Ще умра. Няма да оцелея. Никой няма да ме спаси“, спомня си Фабиана.
От този момент започнали мъчителни 32 часа.
Пред срутената сграда Карина видяла половината от леглото на дъщеря си да стърчи от отломките.
„Тичах от единия до другия край на комплекса и крещях: „Тя е мъртва. Дъщеря ми е мъртва“. Не знаех какво да правя“, казва Карина.
Под рухналата сграда за Фабиана всичко утихнало. Тя лежала по гръб, затисната от отломки от всички страни, а таванът почти докосвал лицето ѝ.
„Аз съм човек, който лесно се паникьосва и има клаустрофобия. Но не знам защо, обзе ме странно спокойствие. Може би съзнанието ми е било в шок“, казва тя.
#28Jun | Fabiana, una niña que permaneció atrapada bajo los escombros tras el devastador terremoto en Venezuela, se ha convertido en el máximo símbolo de esperanza en el país.— El Nacional (@ElNacionalWeb) June 29, 2026
La niña, que fue rescatada en La Guaira, cautivó a los rescatistas por la inmensa calma y madurez con… pic.twitter.com/60TRzdcZkh
Малко по-късно медицинска сестра, която работила като болногледач на съседите от горния етаж, започнала да вика, за да провери дали някой я чува. Фабиана отговорила.
„Тя ми каза да запазя спокойствие и че всичко ще бъде наред“, разказва момичето.
Шест часа след земетресението, около полунощ, медицинската сестра била спасена. Тя казала на доброволците, които я извадили, че вътре има живо момиче на име Фабиана.
„Бях се предала пред Бог и го молех за сили да започна нов живот без Фабиана. И тогава някой ми каза: „Дъщеря ти е жива“, споделя Карина.
Тя изтичала обратно към сградата, крещейки в процепите между отломките и викайки името на дъщеря си.
През купчината развалини обаче Фабиана не чувала нищо.
„По някаква причина имах надежда и вяра“, казва тя. „Единият ми крак беше свит в болезнена позиция и преместих част от отломките, за да мога да го изпъна. Докато го правех, се одрасках и порязах, но намерих бутилка кетчуп и малко настъргано сирене. Това ме поддържаше в съзнание“, добавя тя.
На разсъмване група венецуелски пожарникари дошли при сградата. Те влезли сред руините и извикали Фабиана, но не чули отговор. Това бил един от многото моменти, в които Карина се лутала между надеждата и отчаянието.
Fabiana Blanco, la niña cuya imagen rescatada bajo los escombros de los terremotos en Venezuela se volvió un símbolo de resistencia, reaparece hoy sana, salva y llena de gratitud. Una historia que nos recuerda el poder inquebrantable de la esperanza. pic.twitter.com/0CDGP3RVrV— Jhannely González | Periodista (@gazareportes_ve) July 4, 2026
„Казаха ми, че нищо не може да се направи, и си тръгнаха. Сви ми се сърцето от мисълта, че може би се е задушила или е получила инфаркт. Тогава един доброволец се приближи и ме попита какво става. Той – Виктор – стана моят герой“, казва майката.
Под отломките Фабиана намерила телефона си. Нямало обхват, тъй като мобилните мрежи били сринати, но тя решила да запише видеоклип. Помислила си, че в крайна сметка ще успее да го изпрати на майка си или на някой, който може да помогне.
„Апартамент – Ритамар Палас. Имаше трус и паднаха много отломки. Няма светлина. Няма кой да ни спаси. Сама съм. Много съседи са заклещени под развалините. Имаме нужда от вашата помощ“, казва Фабиана във видеото.
Междувременно Виктор се покатерил по руините и започнал да вика Фабиана. Този път тя го чула и отговорила. Той веднага казал на Карина.
„Обърнах се към всички и изкрещях: „Дъщеря ми е жива!“, разказва Карина и добавя: „Хората започнаха да пристигат на тълпи, започнаха да носят инструменти. Но пожарникарите, които бяха там, казаха, че е невъзможно да се премине, и си тръгнаха“.
Няколко часа по-късно пристигнала друга група пожарникари. Те я уверили, че ще извадят Фабиана. Но и те не успели да достигнат до нея.
През това време доброволецът Виктор постоянно се връщал на мястото, от което можел да разговаря с Фабиана, за да я успокоява.
Пожарникарите извикали спасителен екип от Каракас – но докато те пристигнат, вече се било стъмнило.
Карина тичала наоколо да търси фенерчета и умолявала хората за помощ. Седем мотора и няколко коли насочили фаровете си към срутената сграда.
Малко по малко те започнали да дълбаят и накрая направили дупка, достатъчно голяма, за да видят Фабиана.
Fabiana Blanco, a 12-year-old girl, spent 30 hours trapped under the rubble of her collapsed home following the June 24 earthquakes that shook Venezuela. Despite her harrowing experience, she maintained hope until her rescue. Listen to her story. #cgtnLatam pic.twitter.com/vHpV8NYrsx— CGTN Latin America (@CGTNLatAm) July 5, 2026
Видеото от този момент – на усмихващата се Фабиана, която наднича през дупката – става сензация в социалните мрежи във Венецуела.
„След толкова часове в затворено пространство се изпълних с радост, когато ги видях. Осъзнах, че ще бъда спасена“, казва Фабиана.
Около 02:00 часа местно време в петък – 32 часа след земетресенията – те успели да изкопаят тунел, достатъчно широк, за да извадят момичето. Тя излязла от руините с помощта на спасителите и се сринала в обятията на майка си.
„Когато излязох, видях семейството си, видях сградата напълно срутена и ми се стори, че не е истина, а сякаш е телевизионен сериал“, разказва Фабиана.
Карина споделя, че от близо 50 души, живели в нейния блок, само трима са спасени живи.
Към неделя е потвърдена смъртта на 3342 души при земетресенията, а десетки хиляди все още се водят изчезнали.
Освен фрактура на левия крак и няколко одрасквания и синини, Фабиана няма други наранявания. Сега тя живее при баба си.
„Първоначално ме беше страх да легна, особено по гръб, тъй като си спомнях времето, прекарано под отломките“, казва тя.
По улиците точно пред сегашния им дом в Ла Гуайра има много срутени сгради.
„Извън тази къща цари огромна тъга. Изпитвам толкова силна болка, когато мисля за съседите и приятелите си. Ще ни отнеме време да се възстановим. Но ще продължим напред“, казва Карина и добавя: „Какво повече може да иска една майка? Дъщеря ми е жива“.