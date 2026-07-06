Свят

Пълен абсурд: Бъкингам оттегли офертата към принц Хари, след като той я прие

Херцогът на Съсекс прие официална покана да отседне в кралския дом тази седмица. Завръщането му в Лондон обаче е белязано от остри спорове за сигурността и неяснота дали крал Чарлз ще успее да види внуците си след 4 години раздяла

Обновена преди 59 минути / 6 юли 2026, 11:26
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П редложението към принц Хари да отседне в Бъкингамския дворец е „оттеглено“ в „последния момент“, след като той вече го е приел, съобщава Pepople.

(Във видеото: Принц Хари: Не знам колко време му остава на баща ми, искам да се помирим)

Херцогът на Съсекс ще пристигне в Лондон сам, след като реши, че съпругата му Меган Маркъл и децата им – принц Арчи и принцеса Лилибет, няма да го придружат по време на пътуването му.

Посещението на принц Хари в Обединеното кралство беше съпроводено от нови скандали и объркване в понеделник, 6 юли. Офертата херцогът да отседне в Бъкингамския дворец е била „оттеглена“, съобщи негов говорител в изявление за Pepople, малко след като BBC първоначално обяви, че той е приел поканата да остане в кралската резиденция.

След повече от седмица на въпроси дали Хари ще приеме предложението на баща си, крал Чарлз, се оказа, че той е дал положителен отговор в събота, 4 юли, но след това е бил информиран, че е станало твърде късно.

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Ситуацията се усложнява от отказа на Изпълнителния комитет за защита на кралските и обществените личности (RAVEC) да осигури на херцога официална охрана, финансирана от данъкоплатците. Именно това стои зад решението му от уикенда да пътува сам за Лондон и да не води съпругата си Меган и децата им Арчи (7 г.) и Лилибет (5 г.). Екипът на Хари е прекарал няколко дни в търсене на варианти за частна охрана, които да подсигурят визитата.

Източници от двореца обаче твърдят, че той е имал срок до края на миналата седмица да приеме настаняването. Според тях принцът първоначално е отказал поканата, а едва по-късно в събота е променил решението си.

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Хари
Хари
Хари
Хари

Проблемът се заплита и от факта, че във вторник, 7 юли, се очаква съдебното решение по делото, което Хари и други известни личности (сред които Елтън Джон и Елизабет Хърли) водят срещу издателите на вестниците Daily Mail и Mail on Sunday. Според източниците 77-годишният крал Чарлз не бива да изглежда компрометиран, докато тече активен съдебен процес.

В изявление от понеделник говорителят на принц Хари посочи: „Известно ми е, че миналата седмица от Бъкингамския дворец бяха пуснати множество твърдения, че херцогът не е приел предложението. След решението на RAVEC да не предостави охрана на семейството му, херцогът прекара седмицата в уреждане на алтернативна сигурност. След като тези детайли бяха уредени, през уикенда той успя официално да приеме настаняването за себе си“.

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„Затова е разочароващо, че предложението вече е оттеглено, като за причина се изтъква утрешното съдебно решение по делото срещу Associated Newspapers Limited. Бъкингамският дворец обаче знае за това решение още от миналия четвъртък. Не е ясно защо, след като настаняването беше официално прието, офертата се оттегля в последния момент“, допълват от екипа на Хари.

Кралски източници контрираха, че срокът е бил важен, за да може персоналът на двореца да се подготви. Според тях Хари е отказал в събота през деня и е преосмислил позицията си чак по-късно същата вечер.

По-рано сутринта настъпи пълно объркване, след като първо BBC съобщи, позовавайки се на говорителя на принца, че той ще отседне в Бъкингамския дворец, но веднага след това от двореца отрекоха информацията.

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Хари Меган
Хари Меган
Хари Меган
Принц Хари Меган Маркъл

Хари има поредица от ангажименти в Лондон, свързани с неговите игри Invictus Games, които започват във вторник – деня на съдебното решение. Хари и Меган се надяваха да доведат Арчи и Лилибет в Британия за първи път от 2022 г. насам, за да прекарат време с дядо им крал Чарлз. Отсъствието им от лондонската част на пътуването обаче поставя под въпрос дали изобщо ще има семейно събиране.

Опасенията за сигурността остават основна пречка. Въпреки че кралят предложи настаняване в кралско имение, охраната нямаше да важи извън пределите на самия имот. Пътуването на Хари е обвързано и с едногодишното отброяване до следващите игри Invictus Games, които ще се проведат в Бирмингам през юли 2027 г.

Херцогът и херцогинята на Съсекс загубиха финансираната си от данъкоплатците полиция в Обединеното кралство, след като се оттеглиха от кралските си задължения през 2020 г. Оттогава Хари е пътувал няколко пъти до родината си за благотворителност и дела, като последната му лична среща с баща му беше през септември 2025 г. Меган пък не е стъпвала в Обединеното кралство от септември 2022 г., когато двамата присъстваха на погребението на кралица Елизабет II.

Принц Хари Игри Инвиктус Кралско семейство Сигурност Бъкингамски дворец
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