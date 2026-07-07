Свят

Петролен танкер пламна след мистериозен удар край Оман

Инцидентът става на фона на продължаващото напрежение в района на Ормузкия проток

Василена Василева Василена Василева

7 юли 2026, 07:07
Петролен танкер пламна след мистериозен удар край Оман
Източник: AP/БТА

П етролен танкер е бил ударен от снаряд с неизвестен произход на около осем морски мили източно от град Лимах в Оман и е избухнал в пламъци, съобщи рано тази сутрин Британската агенция за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от "Ройтерс".

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По информация на агенцията няма данни за пострадали членове на екипажа, а към момента не са установени и последици за околната среда. Не се съобщава и какъв е размерът на нанесените щети по плавателния съд, нито кой може да стои зад нападението.

Инцидентът е поредният, който насочва вниманието към сигурността на корабоплаването в региона на Ормузкия проток – ключов морски коридор, през който ежедневно преминава значителна част от световния износ на суров петрол и втечнен природен газ. Всяко напрежение в района предизвиква опасения от нарушения във веригите за доставки и колебания на международните енергийни пазари.

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След началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари Техеран до голяма степен блокира Ормузкия проток чрез заплахи и атаки срещу корабоплаването в началото на март.

В отговор Съединените щати наложиха собствена морска блокада на корабите, които влизат или напускат иранските пристанища. Миналия месец Вашингтон и Техеран постигнаха споразумение за временно прекратяване на военните действия и за премахване на взаимно наложените морски ограничения.

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Въпреки постигнатото примирие корабният трафик през Ормузкия проток остава ограничен, а редица корабни компании продължават да прилагат допълнителни мерки за сигурност или да променят маршрутите си заради риска от нови атаки, отбелязва ДПА.

Засега не е ясно дали последният инцидент е свързан с продължаващото напрежение в региона. Разследването на случая продължава, като се очаква през деня да бъде публикувана допълнителна информация за състоянието на танкера и обстоятелствата около нападението.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
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