Стърчащите уши не са само естетичен проблем: Какво представлява отопластиката?

О топластиката е хирургична процедура, която коригира формата, размера и позицията на ушите, като най-често се прилага при стърчащи уши, асиметрия или вродени и придобити деформации. Интервенцията може да се извършва както при деца над 5-6 години, така и при възрастни, като освен естетичен ефект често допринася и за повишаване на самочувствието и качеството на живот.

​Отопластиката е хирургична процедура, която има за цел да коригира формата, размера и позицията на ушите. Тя е известна още като козметична хирургия на ушите и обикновено се извършва за подобряване на естетиката на ушите, най-често при случаи на стърчащи уши, асиметрия или други видими вродени или придобити деформации. Процедурата може да бъде приложена както на деца, така и на възрастни. При децата е препоръчително да се извърши след навършване на определена възраст, когато ушната мида е почти напълно развита, обикновено след 5-6 години, за да се минимизират рисковете и да се постигнат трайни и естествено изглеждащи резултати, като същевременно се предотврати потенциален психологически дискомфорт в училище.

Основната причина за търсене на отопластика е желанието за постигане на по-хармоничен и балансиран външен вид на лицето. Стърчащите уши, известни като "отлепнали" уши, възникват поради недоразвитие или неправилно оформяне на антихеликса (гънката на хрущяла във вътрешността на ухото) или хипертрофия на конхата (дълбоката извивка на ухото). Това състояние може да доведе до значителен психологически дискомфорт, особено при деца, които често стават обект на подигравки и загуба на самочувствие. Освен това, отопластиката може да коригира асиметрия между двете уши, да намали размера на прекалено големи уши (макротия) или да възстанови част от ухото при вродени аномалии (като микротия) или след травма. Целта е да се създадат уши, които изглеждат естествено пропорционални спрямо останалите черти на лицето.

Самата процедура обикновено се извършва под местна анестезия с лека седация или под обща анестезия, в зависимост от възрастта на пациента, сложността на случая и предпочитанията на хирурга и пациента. Хирургът прави разрез обикновено зад ухото, в естествената гънка, за да скрие евентуалния белег. След това се моделира хрущялът на ухото, за да се постигне желаната форма и позиция.

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Това може да включва:

отстраняване на излишен хрущял, изглаждане или прегъване на хрущяла или използване на трайни конци за фиксиране на ухото по-близо до главата и оформяне на антихеликса.

След приключване на моделирането, разрезите се затварят с фини шевове, а ухото се превързва със специална компресивна превръзка или лента, която поддържа новата форма по време на началния етап на възстановяване, който обикновено продължава няколко седмици.

Първите описания на опити за корекция на ушни деформации датират от древноиндийската медицина, но съвременната отопластика започва да се развива през 19-ти век. Една от първите документирани хирургични техники за корекция на стърчащи уши е представена от д-р Елиът през 1881 г., който отстранява излишна кожа зад ухото, за да намали неговата проекция. Значителни напредъци са постигнати през 20-ти век, когато хирурзите започват да разбират по-добре анатомията на ушния хрущял. Разработват се и се усъвършенстват различни подходи, насочени към предимно моделиране на самия хрущял, а не само на кожата, с цел създаване на естествени гънки и контури на ухото. Днес съществуват множество техники, които позволяват индивидуален подход към всеки случай, стремейки се към дискретни и дълготрайни резултати.

Значението на отопластиката се крие предимно в нейния положителен психосоциален ефект. Успешната корекция на ушни деформации може значително да подобри самочувствието, самоувереността и цялостното качество на живот на пациента. Особено при деца, които често са изложени на подигравки и тормоз заради външния си вид, ранната корекция може да предотврати дълбоки емоционални травми и да подпомогне по-добрата им социална интеграция. За възрастните, отопластиката предоставя възможност за коригиране на дългогодишен комплекс и постигане на по-голяма увереност в личен и професионален план, като им позволява да се чувстват по-комфортно със своя външен вид.

Както всяка хирургична интервенция, отопластиката носи определени рискове. Те включват, но не се ограничават до, инфекция, кървене, образуване на нежелани белези (келоиди), асиметрия между двете уши, промени в чувствителността на ухото и нежелана реакция към анестезия. В редки случаи може да се наложи ревизионна операция за доизпипване на резултатите. Важно е пациентите да обсъдят подробно всички възможни рискове, ползи и реалистични очаквания с квалифициран и сертифициран пластичен хирург преди операцията. Изборът на опитен специалист е от ключово значение за минимизиране на рисковете и постигането на естествени, хармонични и трайни резултати.

Припомняме, че 29-годишна майка от Великобритания позволи на 5-годишния си син да се подложи на отопластика, след като детето в продължение на месеци страдало от силен емоционален дискомфорт и ниско самочувствие заради силно стърчащото си ухо.

@serensmalley Same journey, beautiful new chapter 🤍 Today was the day… we removed the bandages and got to see his ears for the first time after his pinnaplasty. And oh my goodness, that smile 😭 He was grinning from ear to ear, so excited, so proud, and so relieved to finally feel like himself again. This surgery was never about changing how he looked, it was about giving back his confidence, taking away the worry, and letting him hold his head high without hiding. Words have power, but courage and kindness heal. Seeing him this happy makes every step of this journey worth it. His road to recovery continues, but today? We celebrate this brave boy’s new beginning 🤍💫 #pinnaplasty #confidence #wordshurt #familyjourney #braveboy ♬ exile - Taylor Swift ​

Няколко известни личности са споделяли или широко се смята, че са се подлагали на отопластика: