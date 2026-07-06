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Среднощен кошмар в Киев: Жертви и ранени след масирана руска атака

Русия атакува украинската столица с дронове и балистични ракети, има поражения по жилищни сгради и пожари в няколко района на града

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 6 юли 2026, 07:37
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Н ай-малко 10 души загинаха при масирани руски удари с балистични ракети и дронове срещу Киев и Киевска област през изминалата нощ, съобщиха местните власти, цитирани от "Франс прес" и "Укринформ".

Най-тежко засегната е украинската столица, където по последни данни жертвите са най-малко девет. Ранените са 46, сред които и пет деца.

„Към момента е потвърдено за девет загинали и 46 ранени, включително пет деца, в резултат на руската атака“, съобщи в приложението Telegram началникът на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко.

Масирана атака срещу Киев: Спасители издирват оцелели под руините на блок

Той уточни, че данните не са окончателни, тъй като спасително-издирвателните операции продължават и е възможно броят на жертвите да нарасне.

По-рано властите съобщиха за седем загинали в столицата.

Нощен кошмар в Киев: Масиран удар с ракети и дронове взе жертви

Жертва и в Киевска област

Освен в Киев, нападението е взело жертва и в Киевска област. Началникът на регионалната военна администрация Микола Калашник съобщи, че най-малко един човек е загинал в Бучанския район.

Продължава оценката на щетите в засегнатите населени места, а аварийните екипи работят по разчистването на отломките и оказването на помощ на пострадалите.

Балистични ракети и дронове

По-рано украинските власти съобщиха, че Киев е бил подложен на комбинирана руска атака с балистични ракети и ударни дронове. По време на въздушната тревога системите за противовъздушна отбрана са били задействани, но въпреки това са нанесени щети на жилищни и обществени сгради в различни части на града.

Местните власти призоваха жителите да не напускат укритията до отмяната на въздушната тревога, докато спасителните екипи продължават работа на местата на ударите.

Двама ранени при руска атака с дронове срещу Киев

Поредна масирана атака

Атаката е поредната от серията мащабни въздушни удари срещу украинската столица през последните седмици. Русия все по-често използва комбинирани атаки с дронове и различни видове ракети, което поставя под сериозно напрежение украинската противовъздушна отбрана.

Жертви и ранени след руски удар с "Орешник" по Киевска област

От началото на войната Киев многократно е бил обект на подобни нападения. Въпреки че голяма част от въздушните цели биват прихващани, падащи отломки и преки попадения продължават да причиняват жертви, разрушения на жилищни сгради и щети по критична инфраструктура.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Иво Тасев    
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