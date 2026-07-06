Реджеп Ердоган прие Румен Радев в Турция

П ремиерът на България Румен Радев и президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган обсъдиха развитието на двустранните отношения на среща днес в президентския комплекс „Бештепе“ в Анкара. По време на разговорите турският президент изрази задоволство от подхода на България към турската общност, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

„Президентът Ердоган заяви, че отношенията между Турция и България се развиват в много области и се работи за тяхното надграждане по отношение на търговията, транспорта, отбранителната индустрия и енергетиката“, пише в съобщението за срещата.

От него става ясно, че тема на разговорите е била и турската общност в България.

Източник: БТА

„Ердоган каза, че турската общност в България укрепва връзката между двете страни и че внимателният подход на България към този въпрос буди задоволство“, посочват от Дирекцията по комуникации към президентството на Турция.

Ердоган е използвал случая, за да покани Радев на срещата на върха за климата COP31, която ще се проведе в Анталия през ноември и на която през тази година Турция е домакин.

Българският премиер пристигна в Анкара за срещата на НАТО на 7 и 8 юли.

Турски медии отбелязаха, че първата среща, която Ердоган провежда преди срещата на върха на НАТО, е с българския премиер.

По-късно днес турският президент ще се срещне и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

В състава на българската делегация, която проведе среща с турския президент, бяха също така вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, министърът на енергетиката Ива Петрова и министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

От турска страна в срещата взеха участие министърът на външните работи Хакан Фидан, министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар, министърът на транспорта Абдулкадир Уралоглу.

Източник: БТА

При пристигането си в Анкара Румен Радев беше посрещнат на летището от министъра на търговията на Турция Йомер Болат.

Българската делегация обсъди двустранните отношения и с Болат.

„Решени сме да надградим отношенията между Турция и България, които почиват върху силно добросъседство, взаимно доверие, общи ползи, както и да изведем на още по-преден план отношенията ни във всички области, поставяйки акцент върху търговията, инвестициите, транспорта и енергетиката“, заяви Йомер Болат.

Той увери, че ще продължат общите дейности, които да допринесат за стабилността и благосъстоянието на региона.